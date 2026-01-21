Как изменятся правила обучения в автошколах: к чему готовиться

С 1 марта 2026 года в России начнут действовать новые программы подготовки водителей. О ключевых изменениях рассказал первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.
«Приказ [Минпросвещения об утверждении новых примерных программ обучения водителей] вступает в силу 1 марта 2026 года и будет действовать шесть лет, до 2032 года», — сказал Федяев.
Основные нововведения коснутся будущих водителей категории B. Для них увеличится количество часов практики, которую можно будет отрабатывать не только на учебных площадках, но и на территориях автопредприятий. Теоретическую часть курса разрешат осваивать полностью дистанционно.
Также изменится подход к получению дополнительных категорий. Вместо полного курса будет достаточно пройти сокращенные дополнительные модули, уточнил депутат в беседе с ТАСС.
В программы обучения включат новые важные темы:
взаимодействие с пользователями электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности;
порядок использования цифровых водительских прав и полисов ОСАГО;
оказание первой помощи при ДТП;
понятие опасного вождения и его риски.
Правила проведения самих экзаменов на водительские права тоже изменятся. Предлагают не допускать кандидатов к сдаче теории или аннулировать их результаты, если во время тестирования они использовали гаджеты. Также если человек успешно пройдет теоретический экзамен, то промежуток перед сдачей практики сократится до двух месяцев вместо предусмотренных ранее шести.