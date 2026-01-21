Как изменятся правила обучения в автошколах: к чему готовиться

Получить дополнительную категорию станет проще Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU

С 1 марта 2026 года в России начнут действовать новые программы подготовки водителей. О ключевых изменениях рассказал первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

«Приказ [Минпросвещения об утверждении новых примерных программ обучения водителей] вступает в силу 1 марта 2026 года и будет действовать шесть лет, до 2032 года», — сказал Федяев.

Основные нововведения коснутся будущих водителей категории B. Для них увеличится количество часов практики, которую можно будет отрабатывать не только на учебных площадках, но и на территориях автопредприятий. Теоретическую часть курса разрешат осваивать полностью дистанционно.

Также изменится подход к получению дополнительных категорий. Вместо полного курса будет достаточно пройти сокращенные дополнительные модули, уточнил депутат в беседе с ТАСС.

В программы обучения включат новые важные темы:

взаимодействие с пользователями электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности;

порядок использования цифровых водительских прав и полисов ОСАГО;

оказание первой помощи при ДТП;

понятие опасного вождения и его риски.