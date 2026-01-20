На смену Hyundai. В России начались продажи автомобилей, которые планируют делать вместо Solaris

Автомобили GAC не нужно путать с более известным в России брендом JAC (на его базе делают «Москвичи» и «Соллерсы») Источник: Артем Краснов

За четыре года «китайской диеты» мы уже забыли про такую водительскую радость, как удовольствие от вождения. «Чайнакары» едут пресно и различаются больше размерами экранов, чем нюансами управления.

Но вот автомобиль-выскочка, у которого экран меньше драйверских амбиций. Открываешь капот GAC Empow, а там поверх мотора вместо декоративной крышки прилип мудреный узел со множеством патрубков и отдельным бачком с зеленой жидкостью. Впрыск закиси азота? Механический компрессор? Нет, это жидкостный охладитель наддувочного воздуха. Где вы такое видали?

1,5-литровый турбомотор работает в паре с семиступенчатым роботом Источник: Артем Краснов

Четырехстволка выхлопной системы тоже не бутафория. Если нажать кнопку на руле, активируются заслонки, делающие выпуск почти прямоточным и угрожающим. Правда, до раскатов настоящих спорткаров звук такой «акустики» не дотягивает, но оно и понятно: под капотом здесь — не V8, а 1,5-литровая «четверка», форсированная до 170 л. с. за счет давления наддува более 1,6 атмосферы. Так что рычит GAC тоже на четверочку, но всё равно выделяется из массы «чайнакаров».

Седаны С+ класса в России не очень популярны, так что Empow просто обязан чем-то цеплять публику. Он сделал ставку на спорт Источник: Артем Краснов

Марка GAC в России не слишком известная, но упорная: продажи мало-помалу растут, а главное, она является претендентом на замену Hyundai и Kia на петербургском заводе альянса. Сборка GAC без особой помпы началась еще в прошлом году, продолжится ли — вопрос пока открытый, но поскольку дни проекта Solaris, похоже, сочтены, шансы GAC растут.

По паспорту автомобиль разгоняется до 100 км/час менее чем за 7 секунд Источник: Артем Краснов

Интересно, кстати, что этот автомобиль продают в Северной Америке под названием Dodge Attitude. То есть в данном случае не китайский автомобиль копирует известную модель, а, наоборот, американская марка выбрала «чайнакар» в качестве донора — то ли еще будет. Я быстро понял, почему «Доджу» приглянулся GAC: как и недавно протестированный Dongfeng Mage, этот Empow мало чем напоминает именно китайскую машину, и всяких поднебесных завихрений у него минимум. Он не паникует клаксоном, когда отходишь с ключом в кармане. У него фиксируемый рычажок поворотника. У него физические клавиши управления климатом, которые благодаря китайцам стали краснокнижным явлением.

Экран небольшой по высоте, но очень длинный и слит с приборной панелью. Управлять климатом можно физически: ручки регулирования и клавиши расположены на центральной консоли Источник: Артем Краснов

Правда, без «пасхалок» тоже не обошлось, и у GAC Empow самое мудреное включение подогрева сидений, какое мне только встречалось в машинах. Слепые кнопочки первых «логанов» я вспоминал как эталон. Скорее всего, китайцы не очень понимают смысл этой опции и думают, что ее нужно включать один раз — в начале зимы. Но в плюсы машине можно поставить, что подогревами оснащены кресла обоих рядов, а также руль и лобовое стекло, правда, почему-то весь зимний пакет положен только топовой версии.

Управление подогревом укутано в три слоя меню. Чтобы настроить интенсивность, нужно сначала ткнуть в квадратик около соответствующего сиденья, затем выбрать «Нагрев», а уже потом его степень. Делать это приходится для каждого кресла по отдельности, а физических кнопок нет. С четырьмя пассажирами — это целый процесс Источник: Артем Краснов

За исключением таких промахов, эргономика хороша. Благодаря удачному (хотя и не слишком спортивному) профилю сидений, приятному на ощупь рулю и широчайшим диапазонам регулировок можно не только расположиться удобно, но и менять посадку в зависимости от настроения: поплотнее, повальяжнее, выше, ниже… Жаль, поясничный подпор не регулируется, зато остальные настройки — электрические.

В плюсы GAC Empow я поставил его приверженность эргономическим традициям Старого Света: щедрые регулировки, нормальный селектор робота, привычная центральная консоль. Да и подлокотник не лезет под руку на поворотах Источник: Артем Краснов

В режиме Sport+ панель приборов становится как в компьютерной игре, а на экране появляется интересная телеметрия, включая индикацию давления наддува. Не слишком нужно, но познавательно Источник: Артем Краснов

Оправдывает ли GAC Empow взятые авансы на ходу? Отчасти — да. При обычной езде он производит впечатление машины дисциплинированной, и даже не по китайским меркам, а вообще. В меру жесткая подвеска не грубит, но и не укачивает. Носорожья стабильность на прямой сохраняется даже на больших скоростях.

Руль не перегружен обратной связью и на скользких дорогах даже пустоват, но реакции машины понятные, быстрые. И семиступенчатый робот услужлив: в режиме «Комфорт» он слегка сонный, но плавный, а в режиме «Спорт» иной раз пихается, зато на педаль реагирует отчаянно, словно бы предугадывая желания.

Поездить совсем агрессивно не позволили заснеженные дороги, но в целом сложилось впечатление, что для стритрейсерства GAC Empow всё же не рожден — при хороших базовых настройках не хватает ему горчичника на пятую точку. Скажем, разгон кажется довольно заурядным, и даже на сухом асфальте «авторевюшники» намерили 9,5 секунды до 100 км/час (8,4 при старте с двух педалей, что для реальной жизни малозначимо).

По паспорту должно быть 7 секунд, но по ощущениям действительно ближе к 10. Начальная фаза разгона получается смягченной и неспешной, да и яркого подхвата на средних скоростях нет. Для обычной жизни динамика хорошая: она плотная, понятная. Но и адреналинового допинга не ждите.

Хорошая устойчивость на прямой и заурядное поведение в поворотах Источник: Артем Краснов

Подозреваю, что китайцы используют щадящие настройки страхующей электроники и коробки передач, избавляя трансмиссию от перегрузок (в явном виде это чувствовалось на Dongfeng Mage). То есть паспортные цифры разгона, вероятно, достижимы лишь с определенными прошивками компьютеров, но в заводском режиме Empow лишен резкости.

GAC Empow имеет довольно жесткую подвеску и низкопрофильные шины размерностью 225/45 R18 Источник: Артем Краснов

Та же логика применима к управляемости: вроде и задняя подвеска тут независимая, и посадка у машины низкая (просвет менее 150 мм), но ощущения азартности, как от Skoda Octavia RS, нет. Как я ни старался, базовая реакция на быстрый вход в поворот — плавное скольжение передних колес. Бывает, что у машин с независимой задней подвеской «корма» включается в работу не сразу, и после фазы недостаточной поворачиваемости машина спохватывается и начинает подруливать задком.

Здесь и такого нет: переборщишь со скоростью, Empow пойдет плугом и будет ждать, когда ты станешь более ответственным. Скажу крамольную вещь, но дорестайлинговые «Весты» ехали интереснее и острее: в поворот они заходили пританцовывая, помогая себе задней частью, избыточный занос подрезала бошевская ESP. Здесь же — типичные переднеприводные повадки, по-своему безопасные, но не на четыре раструба выхлопных труб.

Седан GAC Empow дополняют гамму из трех кроссоверов GS3, GS4 и GS8 и минивэна M8 Источник: Артем Краснов

С другой стороны, автомобиль мне понравился больше, чем я ожидал. Для гонок он не создан, но при обычной езде самодостаточен и по-хорошему старомоден: в нем меньше цифровых приправ и больше здоровой механики. В нем есть уже почти забытое чувство нормальной машины, а не планшета на колесах.

Дизайн напоминает стилистику Hyundai Источник: Артем Краснов

Другое дело, что седаны С-класса переживают в России перманентный кризис, и даже в прежние времена особенным спросом не пользовались ни новые «Короллы» турецкой сборки, ни калининградские «Элантры». За их стоимость сограждане давно уже предпочитают кроссоверы, а седаны еще худо-бедно держат оборону в бюджетном, но не в среднеценовом классе. Характерный симптом — прекращение продаж конкурентов GAC Empow в лице Omoda S5, Kaiyi E5, BAIC U5.

Длина автомобиля — 4700 мм. Это «одноклассник» Skoda Octavia, Kia Cerato, Toyota Corolla Источник: Артем Краснов

GAC Empow похож на лифтбек, но на самом деле нет: заднее стекло тут не поднимается. А жаль, потому что проем багажника получился зауженным — примерно как у седанов Ford Focus. Хотя объем неплох (500 литров), так что он вполне приспособлен для сумок и чемоданов, но не велосипедов.

Багажник вытянут в длину. Объем — 500 литров Источник: Артем Краснов

Есть малоразмерная запаска Источник: Артем Краснов

На втором ряду сравнительно просторно, но ниспадающая крыша вынудила расположить сиденья пониже, что сказалось на удобстве посадки Источник: Артем Краснов

Нишевой статус GAC Empow, похоже, очевиден и самой компании, поэтому в России не стали демпинговать, и стоит «Гак» — 3 миллиона с гаком. Конкурентов немного, но они зубастые, и самый очевидный — это белорусский Belgee S50 («в девичестве» — Geely Emgrand), который стоит от 1,9 миллиона рублей. Сравнимые с GAC комплектации примерно на миллион рублей доступнее. Помимо этого, есть экзотика типа лифтбека Changan Uni-V (3,2-3,4 миллиона) и седана Uni-L (2,9 миллиона).

Просвет сугубо легковой, что ограничивает возможности машины на проселочных дорогах Источник: Артем Краснов

Марка GAC имеет определенные амбиции в России, и в 2025 году пробную партию ее машин выпустили на бывшем петербургском заводе Hyundai. Правда, речь шла о кроссовере GS3 и минивэне M8, но в любом случае GAC является одним из кандидатов на замену проекту «Солярис» в случае, если южнокорейский альянс Hyundai-Kia откажется выкупать обратно завод у российского «АГР Холдинга» (а всё к этому идет).

Марка GAC существует с 1955 года. В Китае больше известна под суббрендами Trumpchi и Aion Источник: Артем Краснов

Сама марка наверняка делает ставку на кроссоверы: стоимость того же GAC GS3 начинается от вполне конкурентоспособных 2,45 миллиона рублей, а с петербургской локализацией он мог бы бросить вызов даже бесконечным клонам Chery Tiggo. Но Empow — это скорее приправа модельного ряда, показывающая диапазон возможностей. Цену бы снизить, и, глядишь, он бы вернул россиянам вкус к седанам среднего класса. Другое дело, что возросшие в декабре и январе утильсборы перспективу какого-либо демпинга исключают, но это не проблема «Гака».

Кабы не наши утильсборы, получился бы вполне добротный автомобиль для людей среднего достатка Источник: Артем Краснов