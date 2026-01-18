НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Нарушил — плати по полной: на какие штрафы ГИБДД не дают скидку

Нарушил — плати по полной: на какие штрафы ГИБДД не дают скидку

Водители не смогут воспользоваться 25%-й скидкой при оплате штрафов ГИБДД за 12 видов серьезных и повторных правонарушений. Об этом сообщила юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

«Согласно ст. 32.2 КоАП РФ, скидку 25% на оплату штрафов ГИБДД нельзя получить по 12 основным видам правонарушений», — сказала Браун в беседе с РИА Новости.

Льгота не применяется к двум основным категориям:

  1. Грубые нарушения, которые всегда исключают возможность оплаты со скидкой.

  2. Повторные нарушения, совершенные в течение одного года с момента предыдущего.

То есть скидка не предусмотрена за:

  • выезд на полосу встречного движения или встречные трамвайные пути;

  • превышение установленной скорости на 40–60 км/ч и более чем на 60 км/ч;

  • проезд на запрещающий (красный) сигнал светофора;

  • нарушения, которые привели к причинению легкого или среднего вреда здоровью пострадавшего в ДТП;

  • управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

  • неоплаченная парковка на платных местах в Москве (регулируется региональным законодательством);

  • штрафы, по которым судом предоставлена отсрочка или рассрочка платежа, а также другие нарушения, прямо перечисленные в законе.

С 2025 года правила применения скидки изменились. Теперь водители могут оплатить лишь 75% от суммы штрафа (скидка 25%) вместо ранее действовавших 50%. При этом льготный период для такой оплаты увеличен с 20 до 30 дней с момента вынесения постановления. Однако для ряда нарушений эта льгота недоступна.

Елена Мальцева
Елена Мальцева
