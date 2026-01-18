Нарушил — плати по полной: на какие штрафы ГИБДД не дают скидку

Водители не смогут воспользоваться 25%-й скидкой при оплате штрафов ГИБДД за 12 видов серьезных и повторных правонарушений. Об этом сообщила юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
«Согласно ст. 32.2 КоАП РФ, скидку 25% на оплату штрафов ГИБДД нельзя получить по 12 основным видам правонарушений», — сказала Браун в беседе с РИА Новости.
Льгота не применяется к двум основным категориям:
Грубые нарушения, которые всегда исключают возможность оплаты со скидкой.
Повторные нарушения, совершенные в течение одного года с момента предыдущего.
То есть скидка не предусмотрена за:
выезд на полосу встречного движения или встречные трамвайные пути;
превышение установленной скорости на 40–60 км/ч и более чем на 60 км/ч;
проезд на запрещающий (красный) сигнал светофора;
нарушения, которые привели к причинению легкого или среднего вреда здоровью пострадавшего в ДТП;
управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
неоплаченная парковка на платных местах в Москве (регулируется региональным законодательством);
штрафы, по которым судом предоставлена отсрочка или рассрочка платежа, а также другие нарушения, прямо перечисленные в законе.
С 2025 года правила применения скидки изменились. Теперь водители могут оплатить лишь 75% от суммы штрафа (скидка 25%) вместо ранее действовавших 50%. При этом льготный период для такой оплаты увеличен с 20 до 30 дней с момента вынесения постановления. Однако для ряда нарушений эта льгота недоступна.