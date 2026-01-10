Фсё французское. В России начались продажи кровного брата Citroen С4 — тестируем его на наших дорогах

У автомобиля два бренда: по названию материнского концерна он Dongfeng, но на передке несет логотип суббренда Aeolus Источник: Артем Краснов

Помните правило четырех «Ф», согласно которому в России следует избегать «Форда», «Фиата» и «фсего французского»? Нам бы те проблемы… Ведь сегодня у нас «фсё китайское», и лично я предпочел бы понятную евромарку на «Ф», чем утиный выводок малоизвестных китайских брендов.

Источник: Артем Краснов

Но прочь тоску, давайте жить сегодняшним днем. В нем «Фиат» и «фсё французское» объединены в глобальный концерн Stellantis, а тот уже 30 лет тесно дружит с китайской компанией Dongfeng, одну из машин которой мы сегодня препарируем. В России Dongfeng известна в основном как производитель грузовой техники, хотя у нее полно легковых моделей, и некоторые уже производят в нашей стране: Citroen C5 Aircross калужской сборки делают из ее машинокомплектов, а большая часть модельного ряда липецкого Evolute — это тоже Dongfeng.

При длине 4,65 метра это «одноклассник» Nissan X-Trail и Toyota RAV4 Источник: Артем Краснов

Кроссовер Mage — типичный «метис». В его основе платформа, которую Dongfeng официально разрабатывал вместе с Peugeot-Citroen, и технически он близок к современному Citroen C4 (в Россию такой не поставляли), а также ряду других моделей Stellantis, правда, компактных: Opel Corsa и Peugeot 208. А внешне он схож с современным Peugeot 3008, хотя последний построен на другой «тележке», адаптированной больше под электрический привод. В любом случае франкофильство Mage заметно во всём.

Peugeot 3008 третьего поколения Источник: пресс-служба компании Peugeot

Dongfeng Mage. Дизайн цитирует «пыжа», но не дословно Источник: Артем Краснов

Mage, как и типичные кроссоверы Citroen и Peugeot, бывает только переднеприводным, хотя его независимая задняя подвеска вроде бы облегчает установку 4WD. Но есть и примеры положительного влияния: отделка салона на фоне прочих китайских машин почти изысканна. Рифленый пластик приятен на ощупь, рычажки стеклоподъемников срабатывают четко и симпатичны, да и эргономика отличная, за исключением одной серьезной проблемы — низкой обзорности.

На материалах не экономили. Кресло с интегрированным подголовником удобно, руль регулируется в широких пределах, сенсорный дисплей логичен, панель приборов информативна. Из минусов: традиционное отсутствие физических кнопок и мелкие пиктограммы в меню, которыми неудобно пользоваться на ходу. Миниатюрный селектор «робота» — тоже неоднозначное решение Источник: Артем Краснов

Первые минуты за рулем автомобиль воспринимается громоздким, потому что габариты плохо ощущаются из-за неважной обзорности: вытянутые зеркала «прилипли» к широченным стойкам, с обратной стороны набухают волны капота. Образуются две обширные слепые зоны, которые мешают и при тесном разъезде, и в крутых поворотах. Частично решить проблему можно, подняв водительское сиденье, чтобы зеркала оказались ниже линии взгляда. Но и тут не разгуляешься: высоким водителям сверху давит «кепка» крыши. При парковке выручает камера кругового обзора, но порой ее хочется включить даже при обычной езде по дворам: настолько пышным кажется автомобиль. И это удивительно, ведь дизайн его легок, как бросок дротика, а сядешь внутрь — шар для боулинга.

Едет Mage породисто, не хуже многих машин Старого Света (но есть нюанс) Источник: Артем Краснов

Зато европейский подход чувствуется в настройках шасси, за исключением одного досадного минуса, о котором ниже. Едет Mage уверенно: расторопный старт с места, хорошая стабильность на прямой и вменяемые настройки руля. Главное — не выбирайте спортивные режимы настроек, которые лишь добавляют вязкости без реальной обратной связи. А вот в «комфорте» он легок, но не пуст.

Настройки подвески — удачный баланс между комфортом и стабильностью кузова Источник: Артем Краснов

Еще один плюс — «обороноспособность» подвески. Может быть, она слишком подробна в мелочах, зато средние неровности (рельсы, выбоины, «лежачие») спрямляет не хуже, чем иные пневмоподвески. Баланс комфорта и отзывчивости — на уровне современных кроссоверов без скидки на «китайскость».

Проходимость чуть лучше легковой. Просвет в 202 мм неплох, но длинная база и отсутствие полного привода ограничивают его амбиции Источник: Артем Краснов

Неплоха и шумоизоляция, хотя по китайской традиции главным источником звука являются шины, зудение которых нарастает по мере набора скорости. Но даже это не мешает слушать классно настроенную аудиосистему. Я не меломан, но обычно китайские автомобили льют тебе в уши неразборчивую акустическую кашу. Здесь же — выстроенная звуковая сцена, где бас-гитара, вокалист и ударные имеют свои места на воображаемой эстраде капота. Опять влияние французов?

Динамика разгона была бы неплоха, если бы не «электронный конфликт» систем Источник: Артем Краснов

Я уже готовился выставить высокий балл за управляемость, но тут случилось странное. Поскольку автомобиль оснащен 1,5-литровым мотором мощностью 197 л. с. (в Китае — еще больше), грех было не проверить динамику разгона. Дороги в день теста были сплошь скользкие, машина изрядно буксовала, и вдруг обнаружилась неприятная особенность, больше похожая на электронный баг. Ускоряясь под нервное моргание индикатора ESP, машина вдруг отказывается переключать передачи. Двигатель словно бьется в невидимую стену лимитатора и верещит на 6000 об/мин, автомобиль конвульсивно дергается, но «робот» саботирует переход на следующую ступень.

Иногда эффект возникает на первой передаче, иногда на второй. Бывает, после паузы передача всё же включается, но ударно, рывком, словно тут не преселектив, а «робот» первого поколения с одинарным сцеплением.

По паспорту разгон от 0 до 100 км/час занимает 8,2 секунды. В реальности проверить не удалось Источник: Артем Краснов

Такое поведение выглядело либо электронным глюком, либо дефектом конкретного автомобиля: электронные ассистенты будто бы конфликтовали с алгоритмами коробки передач. Жаль. Ведь в остальном «робот» у «Мейджа» шустрый и деликатный. Как и положено коробке с двумя сцеплениями, переключается он без разрыва потока мощности, то есть по ощущениям мгновенно. Плюс логично выбирает передачу: едешь на седьмой, чуть прижал — шестая, прижал сильнее — четвертая, пятая, шестая, седьмая… Но стоит передавить газ, начинается истеричное моргание лампочки ESP, и коробка впадает в ступор. Свят-свят.

Представители Dongfeng пояснили нам, что описанные настройки «робота» не являются поломкой и сделаны намеренно с целью сохранения его ресурса. По их словам, при сильной пробуксовке колес переключение передач приводит к повышению нагрузки на автоматические сцепления и шестеренчатые передачи. Для увеличения их долговечности «робот» Getrag не переключается, если водитель избыточно давит газ на скользких покрытиях. Для нормальной работы коробки достаточно слегка отпустить педаль и восстановить сцепление колес с дорогой (что невредно и для стабилизации машины).

1,5-литровый турбомотор мощностью 194 л. с. обеспечивает неплохую динамику с поправкой на странную работу «робота» Источник: Артем Краснов

Аккумулятор одет в чехольчик Источник: Артем Краснов

Мотор допускает использование бензина АИ-92, но при форсировке 130 л. с. с литра на душе спокойнее, если кормить его 95-м Источник: Артем Краснов

Mage довольно вместителен: пространства на втором ряду с запасом, не хватает разве что подогрева кожаных сидений — в мороз они как ледяные глыбы. Багажник тоже хорош: заявлено 637 литров, на вид как будто чуть меньше, но всё равно немало. А под полом докатка, хотя при желании места хватает и под нормальное колесо.

Запас пространства на втором ряду позволяет свободно сидеть даже в зимней одежде и обуви Источник: Глеб Краснов

Просторный и удобный багажник: не хватает сеточек для фиксации груза. Пятилитровую бутылку закрепить проблематично Источник: Артем Краснов

Под полом докатка с проставкой: сюда поместится и обычное колесо Источник: Артем Краснов

Грузить багажник удобно, но кнопка его открывания расположена неудачно — на нижней кромке пятой двери у самого бампера. Сложно нащупать, быстро пачкается. Проще открывать с ключа Источник: Артем Краснов

А еще в Dongfeng Mage почти нет раздражающих китаизмов. Выходишь из машины с ключом, и она — о чудо! — не оглашает улицу раскатами клаксона (точнее, эту функцию можно отключить, тогда как у многих китайцев она перманентная). Помощники водителю не лезут под руку, если деактивировать их через меню: у Geely EX5, например, они включаются при каждой поездке. А что за прелесть фиксируемые поворотники! Мелочь, но сколько нервов экономит. И даже управление климатом вместо сенсорного экрана можно осуществлять кнопками на руле, не отвлекаясь от дороги. Mage оставил впечатление автомобиля, который действительно мог бы быть европейцем — только глюк с коробкой устранить.

Дизайн в духе французской школы не обманчив: автомобиль и ощущается европейцем Источник: Артем Краснов

На стороне Mage — и его умеренная цена. Дешевым его не назовешь, но при миллионных утильсборах спасибо нужно сказать Минпромторгу и прочим защитникам росавтопрома. Но даже с таможенными оброками его базовая стоимость начинается от 2,85 миллиона рублей, что дешевле прямых конкурентов.

Комплектация сразу насыщенная: мультимедийная система, двухзонный климат-контроль, зимний пакет (обогрев сидений, руля, форсунок омывателя стекла), электрорегулировка водительского сиденья, цифровая панель приборов, светодиодные фары, четыре подушки безопасности плюс набор электронных помощников водителю. На 100 тысяч дороже топовая версия, в которой добавляется обогрев лобового стекла, электрорегулировка пассажирского сиденья, надувные шторки безопасности, ассистенты водителю (удержание в полосе и так далее).

По заявлению дилеров, кузов автомобиля оцинкован, кроме капота и крыши Источник: Артем Краснов

Конкуренты дороже: Haval F7 стоит от 2,8 миллиона, но в сравнимой версии — порядка 3,2 миллиона. Близкие расценки у Jetour Dashing. Цена Geely Atlas начинается от 3,4 миллиона, как и Tenet T8, Omoda C7 стоит от 3,1 миллиона рублей. Впрочем, у конкурентов шире набор версий, некоторые предлагают двухлитровый мотор, а главное — полный привод, которого «французский связной» лишен. Но его главная проблема даже не в этом, а в низкой узнаваемости самого бренда Dongfeng. Рынок среднеразмерных кроссоверов пресыщен, и пробиться здесь можно лишь с серьезной арт-подготовкой, которой у Dongfeng пока нет, несмотря на грандиозные планы по поводу России. Сейчас в автосалонах, помимо Mage, представлен лишь его родственник — кроссовер Huge.

В Китае модель называется Aeolus Haohan. Вот и разберись в этом винегрете брендов… Источник: Артем Краснов

Это даже удивительно, ведь марка Dongfeng присутствует на российском рынке много лет, в том числе с легковой техникой: году в 2019-м мы писали про Dongfeng AX7, предтечу Mage. Возможно, закрепиться концерну мешает распыление сил на вереницу его брендов. Он работает под вывесками Aeolus, Fengon, Voyah, Forthing (их собирали в Калининграде), M-Hero.

В России электрическую линейку Dongfeng выпускает Evolute, в Белоруссии доступны электрические eπ. Неудивительно, что при столь вольном обращении с латинскими и греческими алфавитами сам бренд Dongfeng не ассоциируется в России ни с чем примечательным и для многих звучит как «еще одна чунгачанга». Тем удивительнее, что его машины воспринимаются более западными, чем условные Chery, название которых косит под английское слово.

А в остальном Mage показывает, что не «фсё французское» плохо. После китайской диеты, на которой мы сидим уже почти четыре года, примесь «Ситроена» и «Пежо» вызывает скорее ностальгический восторг.

При правильном маркетинге он мог бы привлечь автомобилистов-западников, но узнаваемость марки Dongfeng в России пока очень низкая Источник: Артем Краснов