Платить больше, судиться меньше. Изучаем новые законы для водителей в 2026 году

Общая тенденция 2026-го — увеличение всевозможных сборов с автомобилистов: помимо налогов и «утиля» повысится стоимость прав и даже техосмотра. Есть и островки стабильности, например, в отличие от полуторакратного скачка годичной давности, сейчас почти не меняется таблица штрафов. В наступившем году заработает закон о локализации такси, рейтинг автошкол и новая «антиэкстремистская» редакция закона «О защите прав потребителей». Подробнее — в нашем обзоре.
Резко вырос транспортный налог
С 2026 года решением заксобрания Челябинской области вдвое увеличен транспортный налог на автомобили с моторами мощностью до 150 л. с. Для остальных сегментов он и так был на максимальном уровне, разрешенном федеральным законодательством. Первый раз по новым ставкам южноуральцы заплатят налог в конце 2027 года, но начисление будет идти за 2026-й.
Транспортный налог поступает в региональный дорожный фонд, но это не единственный источник: его также пополняют сборы от топливных акцизов. Ранее мы показывали, что большинство автовладельцев наполняют дорожные фонды в основном именно за счет акцизов. Одно время ими хотели полностью заменить транспортный налог, но в итоге оставили оба платежа и регулярно их повышают.
Объем дорожного фонда Челябинской области — порядка 27 миллиардов рублей. По оценкам Миндортранса, за счет реформы он увеличится на 743 миллиона.
Обсуждается законопроект об освобождении от уплаты транспортного налога участников СВО и членов их семей, но только в год участия человека в спецоперации.
Для автомобилей дороже 10 миллионов рублей действуют увеличенные ставки транспортного налога.
Страховым разрешили поднять цены на ОСАГО
Диапазон базового тарифа в очередной раз расширили, на этот раз с 1646–7535 рублей до 1399–8665 рублей. В теории страховые могут выбирать любое значение из коридора, но на практике предпочитают ставки ближе к верхней границе. Поэтому правильнее говорить об удорожании полисов примерно на 15%.
Для таксистов диапазон базовой ставки расширили с 1490–15 756 до 1267–18 119 рублей (тоже на 15%).
Изменились некоторые территориальные коэффициенты, иной раз до абсурдных величин: в Новосибирске значение подняли с 1,56 до 3,12 — это рекорд за всю историю ОСАГО. Ранее наиболее высокие коэффициенты были в Челябинске и Мурманске (2,1), но сейчас они снижены до 1,77.
В Челябинске ОСАГО остается одним из самых дорогих в стране. Так, 20-летний водитель с двухлетним стажем, который в первый год попадал в аварию по своей вине и ездит на 170-сильной машине, получит максимальную стоимость полиса до 101 тысячи рублей. Для таксистов она может превышать 200 тысяч.
Утильсбор включил форсаж
C 1 января 2026 года выросли ставки утилизационного сбора. Для новых автомобилей с моторами 1–2 литра и мощностью до 160 л. с. они поднялись с 667 тысяч рублей до 800 тысяч, для остальных категорий — еще резче. Так, при частном ввозе дизельного Kia Sorento теперь придется отдать 2,364 миллиона утилизационного сбора, тогда как ранее он составлял 3,2 тысячи рублей. Общий таможенный платеж с учетом возросшего НДС за такой Kia составит 3,364 миллиона. Это в полтора раза выше стоимости автомобиля в Южной Корее.
Январская реформа является плановым ежегодным повышением утильсбора, которое будет идти до 2030 года. Так, для новых машин мощностью до 160 л. с. и моторами 1–2 литра в 2027 году платеж составит 880 тысяч, в 2028-м — 969 тысяч, в 2029-м — 1,066 миллиона, в 2030-м — 1,172 миллиона рублей.
В декабре прошлого года состоялась внеплановая реформа утильсбора, в рамках которой ввели повышенные значения ставок для машин мощнее 160 л. с. При их частном импорте отменили низкие тарифы (3,4–5,2 тысячи рублей), и теперь даже при ввозе для личного пользования нужно платить максимальную сумму. Например, при ввозе новой 2-литровой машины мощностью 253 л. с. нужно заплатить 1,142 миллиона в наступившем году, а в 2030-м сумма возрастет до 1,673 миллиона. Для подержанных машин ставки еще выше: в последнем случае утильсбор составит 2,691 миллиона рублей.
Для электромобилей и последовательных гибридов порог мощности составляет 80 л. с., но в зачет берется так называемое 30-минутной значение: оно в два-три раза ниже пиковой мощности. Надбавка для автомобилей Lixiang составляет 1–1,5 миллиона рублей.
Продолжается и практика взыскания утильсбора с уже ввезенных машин.
Учим новые знаки
С 1 января изменился ГОСТ Р 52289-2019, продолжая тенденцию последних лет на сокращения количества знаков за счет их совмещения с информационными табличками. Самый яркий пример — знак «Искусственная неровность» теперь можно сочетать с указанием рекомендуемой скорости.
На знак 6.4 «Парковка» теперь можно наносить способ постановки машины на стоянку, который раньше отображался отдельной табличкой. Оптимизация знака 6.4 идет уже несколько лет, например, ранее на него разрешили наносить символ, обозначающий парковку для инвалидов.
Знак «Стоп-линия» разрешили делать вертикальным, в том числе из соображений безопасности: в Челябинске был случай, когда выпирающий на тротуар знак травмировал пешеходов.
Появится и несколько новых табличек, например, для сезонных знаков, которые действуют только часть года (например, в отпускной сезон).
Новая редакция ГОСТа сокращает ширину парковочного места вдоль дороги: теперь его размеры будут 2,25 х 6,5 м. Помимо знака «Слепые пешеходы» появится аналогичный, предупреждающий о появлении глухих людей.
В разработке проект изменений ПДД, который устанавливает приоритет электронных дорожных знаков (на экранах и табло) над стационарными: это позволит гибко регулировать режим движения в зависимости от времени суток или погоды. Сейчас знаки на электронных табло носят скорее рекомендательный характер.
Техосмотр снова в повестке
В конце минувшего года Российский союз автостраховщиков предложил вернуть обязательный техосмотр. Инициатива пока не оформлена, поэтому деталей мало. Обсуждаются варианты с возвратом обязательной процедуры для автомобилей старше 10 лет. Некоторые из экспертов считают это прощупыванием почвы перед введением «косвенных налогов» на старые машины с целью стимулировать спрос на новые.
Оставшаяся со времен СССР система техосмотра была реформирована в 2011 году, когда его проведение делегировали не ГАИ, а страховщикам. Они задачу благополучно провалили, окончательно превратив техосмотр в формальность.
В 2021 году планировалась очередная реформа, призванная вернуть процедуре осмысленность, но власти так и не придумали способ организовать техосмотр без коррупции и очередей: в том же 2021-м его де-факто отменили для большинства легковушек. Проходить его нужно при изменении конструкции или при перерегистрации машины старше четырех лет.
Если возврат полноценного техосмотра — это планы, то очередное повышение тарифов состоялось. В среднем по регионам стоимость выросла примерно на 10%: например, в Челябинской, Самарской, Волгоградской областях она увеличилась с 1097 до 1201 рубля. Самый дорогой техосмотр — в Чукотском АО — 5410 рублей. А сильнее всего цены выросли в Забайкальском крае: сразу на 31%, с 1098 до 1444 рублей.
Новый пятитысячный штраф
В отличие от прошлого года, таблица штрафов по большей части сохраняется. Усилилось лишь наказание за перевозку детей без специальных удерживающих устройств: для водителей штраф поднимается с 3 до 5 тысяч, для должностных лиц — с 25 до 50 тысяч, для юрлиц — со 100 до 200 тысяч рублей. В том числе крупные штрафы будут грозить таксистам: в зависимости от формы их регистрации 50 тысяч или 200 тысяч рублей.
Поправка в КоАП, вводящая штраф за превышение лимита по средней скорости, так и не одобрена: в 2026-м в отдельных регионах могут начаться эксперименты, но сам закон вряд ли примут ранее 2027 года. Практика фиксации средней скорости разнесенными на большое расстояние камерами существовала до 2019 года, но затем была прекращена из-за отсутствия соответствующих понятий в ПДД и КоАП.
ГАИ рейтингует автошколы
В конце мая 2026 года заработает система рейтингования автошкол силами ГАИ: к этому моменту ведомство должно разработать критерии оценки (например, число сдавших с первого раза, аварийность в первый год после сдачи), а также установить периодичность проверок. По замыслу властей, это позволит автошколам бороться за качество обучения, а курсантам — более осмысленно выбирать учреждение.
В 2026 году меняются и правила подготовки водителей, например, теоретическую часть можно будет постигать дистанционно, с помощью специального софта. Будущие водители коммерческого транспорта смогут обучаться на территории предприятий. С 38 до 42 часов увеличивается длительность учебной езды по городу.
Такси локализуют
В марте заработает новый закон, обязывающий использовать в такси только автомобили из перечня Минпромторга, то есть те, что удовлетворяют критериям местной сборки. Машины, которые уже находятся в реестре такси, разрешат использовать дальше: закон касается исключительно новых закупок.
В списке разрешенных автомобилей — все «Лады», «Москвичи», UAZ Patriot и Hunter, минивэн Sollers SP7, электромобили Evolute, а также три Voyah — Free, Dream, Passion. В Минпромторге заявили, что список неокончательный: например, в нем пока нет продукции Haval и Tenet, двух наиболее популярных марок местной сборки (не считая «Лады»).
После общественного резонанса власти смягчили требования в отношении самозанятых таксистов, работающих на личном автомобиле: для них в полном виде закон заработает с 2033 года. В каждом регионе установлена квота в 25% на долю подобных машин в реестре такси. Водитель обязан владеть автомобилем не менее шести месяцев.
Водительские права стали дороже (и больше нет автопродления)
С 2022 года удостоверения, срок действия которых заканчивался, продлевались на три года без фактической замены. С 1 января 2026 года это послабление больше не работает, и продлевать права, истекающие, например, 2 января 2026 года, нужно в обычном порядке с прохождением медкомиссии. Сдача экзамена в этом случае не требуется. Заплатить придется увеличенную пошлину из-за возросших в сентябре тарифов: за пластиковые права она составит 4 тысячи рублей, за удостоверение с микрочипом — 6 тысяч рублей.
Началась борьба с потребительским экстремизмом в автосфере
С февраля 2026 году заработает пакет поправок к закону «О защите прав потребителей», ограничивающий размер компенсаций автосалона в пользу недовольного покупателя. Закон призван бороться с потребительским экстремизмом — ситуации, когда клиентам и их юристам удается отсудить у продавца или производителя сумму, многократно превышающую стоимость автомобиля, иногда по надуманным поводам.
Новая редакция закона ограничивает сумму компенсаций стоимостью автомобиля и допускает снижение или отмену штрафа в 50% в случае, если продавец пытался урегулировать спор в досудебном порядке и в ряде других ситуаций. Также появляется запрет на переуступку прав требований юристам и адвокатам. При исчислении суммы компенсации будет учитываться износ автомобиля (важно при спорах в отношении подержанных машин).
Прежняя версия закона иногда выручала покупателей, которые стали жертвами «серых дилеров»: например, пенсионеру удалось отсудить 4,5 миллиона рублей за автомобиль, проданный с большими наценками. Но порой этим законом злоупотребляли, поэтому дилерское сообщество много лет вело кампанию по его изменению.