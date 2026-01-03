Платить больше, судиться меньше. Изучаем новые законы для водителей в 2026 году

Диапазон базового тарифа в очередной раз расширили, на этот раз с 1646–7535 рублей до 1399–8665 рублей. В теории страховые могут выбирать любое значение из коридора, но на практике предпочитают ставки ближе к верхней границе. Поэтому правильнее говорить об удорожании полисов примерно на 15%.

Для таксистов диапазон базовой ставки расширили с 1490–15 756 до 1267–18 119 рублей (тоже на 15%).

Изменились некоторые территориальные коэффициенты, иной раз до абсурдных величин: в Новосибирске значение подняли с 1,56 до 3,12 — это рекорд за всю историю ОСАГО. Ранее наиболее высокие коэффициенты были в Челябинске и Мурманске (2,1), но сейчас они снижены до 1,77.