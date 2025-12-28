НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Группа разбора: водитель снес криво припаркованную чужую машину — что ему за это будет?

Участнику движения не удалось вписаться в проезд из-за неровно припаркованного автомобиля

Момент столкновения | Источник: Фонтанка.Ру

Момент столкновения

Источник:

Фонтанка.Ру

Сегодня в нашей рубрике «Группа разбора» рассмотрим курьезную аварию, связанную с особенностями парковки на улицах больших городов. Не всегда удается поставить автомобиль идеально ровно, чтобы он не мешал другим водителям. Вот и в нашем случае криво стоящая машина стала преградой — в нее врезалось другое авто, да еще и перевернулось после столкновения. Кто же виноват и оплатит ущерб?

Городская улица, правый ряд с обеих сторон отведен под парковку, стоят припаркованные автомобили. Вот в левой части кадра мы видим большую светлую машину, вероятно, пикап, который поставлен под некоторым углом к проезжей части. Через мгновение в него врезается водитель темной машины, который немного не рассчитал габариты и траекторию. Автомобиль переворачивается, смотрите видео.

Источник:

Фонтанка.Ру

Обратите внимание, что скорость движения темного автомобиля была совсем небольшой, однако столкновения избежать не удалось. Буквально 10 сантиметров «торчащего хвоста» пикапа стали решающими.

Кто виноват?

Водитель светлого авто
Водитель темного авто
Не знаю

— В данном ДТП водитель черного автомобиля разделит вину со вторым участником (то есть вина будет обоюдной) только в том случае, если белый автомобиль был припаркован с нарушением ПДД РФ. По пункту 12.2 автомобиль должен стоять параллельно краю проезжей части. Проблема в том, что не видно, как он стоит, — говорит адвокат Владимир Алешин.

Пункт 12.2 ПДД. Ставить транспортное средство разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части.

Указанный пункт ПДД, однако, никак не определяет степень «параллельности» краю проезжей части. Поэтому формально светлый автомобиль стоит всё же скорее вдоль бордюра, нежели поперек.

— Если водитель светлого автомобиля припарковался без нарушений, то шансы, что водитель автомобиля (который перевернулся) может рассчитывать на какое-либо возмещение близки к нулю. Обычно при нарушении правил стоянки суды неохотно распределяют вину. Тем не менее такая практика существует. В этой ситуации я не вижу, что водитель остановившегося транспортного средства каким-либо образом нарушил правила. Да, может быть, не совсем корректно он там стоит, не совсем четко. Но тем не менее здесь грубых нарушений я не усматриваю, — отмечает автоюрист Лев Воропаев.

По мнению экспертов, в этой аварии виновным, скорее всего, будет признан водитель темного автомобиля. А значит, ему или его страховой компании придется возмещать весь ущерб.

Проблема с неправильной парковкой в больших городах стоит особо остро — используется каждый свободный клочок земли. Неопытные водители или водители габаритных автомобилей ставят свои машины зачастую так, что мешают другим, перекрывают часть дороги, тормозят транспортный поток.

Поэтому, прежде чем небрежно бросить свою машину на улице, в спешке и как попало, подумайте хотя бы о себе. Вдруг ваше авто заденет другой водитель, которого вы вынудили не вписаться в суженый проезд.

Почитайте еще, как водитель Camry потеряла управление, врезалась в киоск и ранила продавца.

Комментарии
4
Гость
19 минут
Видно, что водитель не рассчитал габариты и не учёл расположение припаркованных машин. Нужно быть внимательнее!
Гость
14 минут
Ничего не будет. Бросают свои корыта как попало, особенно бабы возле школы, нормальным людям проехать нельзя.
