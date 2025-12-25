Илон Маск вздрогнул. В России заработала первая гигафабрика по производству батарей для электромобилей

Сборка батарейного блока с установленными внутри ячейками Источник: АО «ТВЭЛ»

В России заработала первая гигафабрика полного цикла по выпуску литийионных батарей для электромобилей: в числе ее клиентов ожидаются как производители коммерческой техники, так и легковые проекты типа «Атом», Evolute, «Амберавто». Батарея является одним из самых сложных и дорогих узлов электрокара, так что в теории запуск гигафабрики может интенсифицировать электромобилизацию России. Рассказываем, что за литийионки делают на новой гигафабрике и есть ли у них иностранный прототип.

Батареи собирают из пакетных ячеек (pouch cells) — такие чаще встречаются в смартфонах, а не электромобилях Источник: АО «ТВЭЛ»

Фабрика будет выпускать как сами ячейки, так и батарейные блоки для установки «под ключ» Источник: АО «ТВЭЛ»

Проектом строительства первой гигафабрики занималось топливное подразделение Росатома, компания «ТВЭЛ». Фабрика построена в Немановском районе Калининграда и рассчитана на производственную мощность до 4 ГВт⋅ч в год. Для сравнения: батарея электромобиля «Атом» имеет емкость 77 кВт⋅ч, то есть фабрика способна обеспечить аккумуляторами до 50 тысяч машин в год. Для понимания масштаба: гигафабрика Tesla в Неваде рассчитана на выпуск 100 ГВт⋅ч батарей, так что пока Илон Маск может вздрогнуть разве что от смеха. Справедливости ради, потребности в батареях у России пока значительно ниже, чем в США или Китае.

Каждая ячейка имеет емкость в районе 2,67 кВт⋅ч Источник: АО «ТВЭЛ»

В следующем году должна заработать еще одна гигафабрика Росатома той же мощности в Новой Москве. Всего, по оценкам самой компании, рынок литийионных батарей к 2030 году увеличится до 20–30 ГкВт⋅ч в год, то есть первые две фабрики закроют примерно четверть будущих потребностей.

Росатом планирует развивать и сеть электрозарядных станций. Для презентации калининградских ЭЗС использовали «Амберавто» местной сборки Источник: АО «ТВЭЛ»

Калининградская гигафабрика выпускает батареи в режиме полного цикла, от первичной химии отдельных ячеек до сборки готового батарейного блока. Ячейка выполнена в виде пакетного аккумулятора емкостью 2,67 кВт⋅ч, то есть для сборки батареи «Атома» понадобится 28 ячеек. При этом Tesla и китайские компании предпочитают призматические или цилиндрические ячейки с твердыми корпусами.

Фабрика автоматизирована, что должно повысить и производительность, и качество Источник: АО «ТВЭЛ»

Проект запущен в сжатые сроки: строительство началось в 2022 году, и запуск завода состоялся по графику. Незадолго до этого Росатом купил южнокорейского производителя литийионных батарей Enertech International, хотя в официальных релизах российской стороны вклад иностранной компании не упоминается. Есть ли здесь связь, сказать сложно, но у компании Enetrech была собственная ячейка 12S1P с идентичными характеристиками и емкостью в районе 2,67 кВт⋅ч, выполненная в виде пакетного аккумулятора. Так что, возможно, речь об адаптации иностранной технологии.

Производство полноцикловое, включая изготовление начинки Источник: АО «ТВЭЛ»

Гигафабрика роботизирована на 90%, темп выпуска составляет 1 ячейка в секунду. Длина производственных линий — 2,5 км, а общая площадь завода — более 23 га.

Ожидается, что основными клиентами «Атома» станут сервисы такси и каршеринга Источник: пресс-служба проекта «Атом»

Спрос на литийионные батареи в России растет: с одной стороны, они используются в коммерческой технике, в электробусах, современных троллейбусах, погрузочных машинах и так далее. Одновременно стартует несколько проектов по сборке электромобилей, самый громкий из которых — «Атом». Производство его уже стартовало, выход на рынок ожидается в 2026 году, но радость омрачает опубликованная цена — 3,9 млн рублей за электромобиль городского В-класса. Даже с учетом госскидки в 925 тысяч рублей получается примерно вдвое дороже, чем стоит аналогичная техника в Китае.

«Амберавто» А5 калининградской сборки в конце осени стал самым популярным электромобилем России, сместив многолетнего фаворита Zeekr 001. В основном за счет сильного демпинга Источник: пресс-служба «Автотора»

«Атом» является самостоятельной разработкой, но в России также производится несколько китайских электрокаров, в частности «Москвич-3е», калининградские «Амберавто» и Eonyx, а также липецкие Evolute, которые в основном являются моделями Dongfeng. Все они также могут быть клиентами новых гигафабрик.

Если первая волна «Эволютов» спросом не пользовалась, то после обновления линейки шансы как будто появились: например, новый i-Joy, напоминающий Kia EV3, стоит от 2,715 млн, но с учетом госскидки прайс-лист начинается от 1,79 млн рублей , что выглядит конкурентоспособно.

Evolute i-Joy второго поколения — копия кроссовера Nano (Nammi) 06 компании Dongfeng Источник: пресс-служба компании Evolute

Общие продажи электромобилей в России в 2025 году резко упали: по итогам 10 месяцев рынок просел на 37%. Гораздо лучше чувствуют себя подключаемые гибриды, которые в октябре установили рекорд — более 6 тысяч машин, в основном Lixiang и Voyah. Падение продаж электрокаров во многом связано с перекрытием таможенных лазеек, благодаря которым в 2022–2024 годах удавалось ввозить Zeekr и другие чайнакары по привлекательным ценам.