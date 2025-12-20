Водитель Camry потеряла управление, врезалась в киоск и ранила продавца — почему ее не наказали

Момент возникновения аварийной ситуации Источник: читатель 74.RU

В рубрике «Группа разбора» рассмотрим ДТП, по которому уже вынесено судебное решение. Женщина на седане Toyota Camry потеряла управление и врезалась в торговый павильон — пострадала продавщица этого павильона. Виновным же стал водитель автобуса ПАЗ, который подрезал Camry.

Обычная улица Челябинска, вот черная Toyota Camry пытается по правому ряду обойти транспортный поток. Автобус ПАЗ в среднем ряду в этот момент делает небольшой маневр перестроения вправо, женщина за рулем Camry резко реагирует, теряет управление и врезается в павильон — смотрите видео.

После этой аварии многие пользователи Сети обвиняли женщину из Camry: слишком быстро ехала, была невнимательна, не справилась с автомобилем. Однако суд после долгих разбирательств решил иначе.

— Как видно, ДТП происходит без касания. Водитель ПАЗа, помимо того что он был признан скрывшимся с места ДТП, был наказан за то, что автомобиль Camry въехал в торговый павильон и продавец получил вред здоровью. Полностью вина лежала на водителе автобуса. Вина заключается в том, что он при попытке перестроиться нарушил пункт 8.4, то есть не убедился в безопасности своего маневра при перестроении, — говорит адвокат Лев Воропаев.

Пункт 8.4 ПДД. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.

— Виноват водитель автобуса, он, скорее всего, не посмотрел в зеркало заднего вида и решил перестроиться. Но потом, увидев легковой автомобиль, решил вернуться. Девушка уходила от этого столкновения, ее начало кидать на влажном асфальте — там видно, что он мокрый. Есть такое понятие, как бесконтактное ДТП, — тут причинно-следственная связь, что водитель Camry улетела в киоск, — отмечает руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

Конечно, внезапный маневр крупного транспортного средства — автобуса или грузовика — может вызвать замешательство у любого водителя легкового автомобиля. Поэтому в городских условиях перед перекрестками, где вероятность такого маневра повышается, стоит быть особо бдительным и контролировать обстановку.

И, разумеется, не стоит превышать скорость: быстрое передвижение по городу, как показывает практика, не дает особого выигрыша по времени.