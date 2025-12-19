Машины рекордно подорожают в 2026 году: что ждет водителей

Автомобили вырастут в цене Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Аналитики прогнозируют существенное повышение стоимости новых автомобилей в России в следующем году. По данным экспертов, средний рост цен составит около 10%. Рассказываем подробности в этом материале.

Сергей Целиков, директор «Автостата», отмечает, что повышение цен будет происходить постепенно в течение первой половины 2026 года. Корректировка прайс-листов будет осуществляться поэтапно для разных моделей автомобилей.

Особые тенденции

По мнению Александра Шапринского, руководителя сети дилерских центров «Прагматика», ожидается более значительный рост цен на автомобили отдельных категорий:

китайские бренды : повышение до 15–20%;

параллельный импорт: увеличение стоимости до 50%.

Текущий рынок

На фоне предстоящих изменений стоит отметить текущую ситуацию на автомобильном рынке России. По данным за последнюю неделю 2025 года (1–7 декабря), лидерами продаж стали:

Lada : 7,5 тысяч автомобилей;

Haval : 5,2 тысячи единиц;

Tenet : 2,9 тысячи единиц;

Belgee и Geely: более 2 тысяч единиц каждая марка.

В десятку лидеров также вошли Changan, Solaris, Toyota, Jetour и BMW, показав стабильные результаты продаж.

Эксперты рекомендуют потенциальным покупателям учитывать предстоящее повышение цен при планировании приобретения нового автомобиля.

На стоимость машин в значительной степени влияет утилизационный сбор. С 1 декабря 2025 года изменился принцип исчисления коэффициентов, на которые умножают базовую ставку сбора (20 тыс. рублей). Коэффициенты теперь привязаны не только к объему двигателя и возрасту машины, но и к мощности движка. Чем он мощнее, тем выше сбор. Чтобы пересчитать мощность «лошадей» в киловатты, разъяснили налоговики, нужно 1 кВт принять равным 1,35962 лошадиной силы.