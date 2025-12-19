Машины рекордно подорожают в 2026 году: что ждет водителей

Аналитики прогнозируют существенное повышение стоимости новых автомобилей в России в следующем году. По данным экспертов, средний рост цен составит около 10%. Рассказываем подробности в этом материале.
Сергей Целиков, директор «Автостата», отмечает, что повышение цен будет происходить постепенно в течение первой половины 2026 года. Корректировка прайс-листов будет осуществляться поэтапно для разных моделей автомобилей.
Особые тенденции
По мнению Александра Шапринского, руководителя сети дилерских центров «Прагматика», ожидается более значительный рост цен на автомобили отдельных категорий:
китайские бренды: повышение до 15–20%;
параллельный импорт: увеличение стоимости до 50%.
Текущий рынок
На фоне предстоящих изменений стоит отметить текущую ситуацию на автомобильном рынке России. По данным за последнюю неделю 2025 года (1–7 декабря), лидерами продаж стали:
Lada: 7,5 тысяч автомобилей;
Haval: 5,2 тысячи единиц;
Tenet: 2,9 тысячи единиц;
Belgee и Geely: более 2 тысяч единиц каждая марка.
В десятку лидеров также вошли Changan, Solaris, Toyota, Jetour и BMW, показав стабильные результаты продаж.
Эксперты рекомендуют потенциальным покупателям учитывать предстоящее повышение цен при планировании приобретения нового автомобиля.
На стоимость машин в значительной степени влияет утилизационный сбор. С 1 декабря 2025 года изменился принцип исчисления коэффициентов, на которые умножают базовую ставку сбора (20 тыс. рублей). Коэффициенты теперь привязаны не только к объему двигателя и возрасту машины, но и к мощности движка. Чем он мощнее, тем выше сбор. Чтобы пересчитать мощность «лошадей» в киловатты, разъяснили налоговики, нужно 1 кВт принять равным 1,35962 лошадиной силы.
И главная суровость нововведения: при ввозе машин мощностью больше 160 «лошадей» льготные коэффициенты для частников (всего 3,4 тысячи рублей) отменили, и за машины с таким двигателем они теперь платят на полную катушку, как юрлица.