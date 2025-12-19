НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

0 м/c,

 757мм 100%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,03
EUR 94,25
ПСБ: главные события года
Закрывали ярославский аэропорт
«Умные решения»
Определили цену здания в центре
Купить жилье без обмана
Где отремонтируют тротуары
Продают бывшую больницу
Погода на Новый год
Запретили посещения в роддомах
Авто Машины рекордно подорожают в 2026 году: что ждет водителей

Машины рекордно подорожают в 2026 году: что ждет водителей

Рассказываем, к чему стоит готовиться

265
Автомобили вырастут в цене | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUАвтомобили вырастут в цене | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Автомобили вырастут в цене

Источник:
Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Аналитики прогнозируют существенное повышение стоимости новых автомобилей в России в следующем году. По данным экспертов, средний рост цен составит около 10%. Рассказываем подробности в этом материале.

Сергей Целиков, директор «Автостата», отмечает, что повышение цен будет происходить постепенно в течение первой половины 2026 года. Корректировка прайс-листов будет осуществляться поэтапно для разных моделей автомобилей.

Особые тенденции

По мнению Александра Шапринского, руководителя сети дилерских центров «Прагматика», ожидается более значительный рост цен на автомобили отдельных категорий:

  • китайские бренды: повышение до 15–20%;

  • параллельный импорт: увеличение стоимости до 50%.

Текущий рынок

На фоне предстоящих изменений стоит отметить текущую ситуацию на автомобильном рынке России. По данным за последнюю неделю 2025 года (1–7 декабря), лидерами продаж стали:

  • Lada: 7,5 тысяч автомобилей;

  • Haval: 5,2 тысячи единиц;

  • Tenet: 2,9 тысячи единиц;

  • Belgee и Geely: более 2 тысяч единиц каждая марка.

В десятку лидеров также вошли Changan, Solaris, Toyota, Jetour и BMW, показав стабильные результаты продаж.

Эксперты рекомендуют потенциальным покупателям учитывать предстоящее повышение цен при планировании приобретения нового автомобиля.

На стоимость машин в значительной степени влияет утилизационный сбор. С 1 декабря 2025 года изменился принцип исчисления коэффициентов, на которые умножают базовую ставку сбора (20 тыс. рублей). Коэффициенты теперь привязаны не только к объему двигателя и возрасту машины, но и к мощности движка. Чем он мощнее, тем выше сбор. Чтобы пересчитать мощность «лошадей» в киловатты, разъяснили налоговики, нужно 1 кВт принять равным 1,35962 лошадиной силы.

И главная суровость нововведения: при ввозе машин мощностью больше 160 «лошадей» льготные коэффициенты для частников (всего 3,4 тысячи рублей) отменили, и за машины с таким двигателем они теперь платят на полную катушку, как юрлица.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Прогноз Авто Цена
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Гость
49 минут
Пусть дорожают, и чем больше - тем лучше. Быстерее до людей доходить начнёт, что так жить нельзя, и все рухнет.
Гость
48 минут
Я так понимаю, что к этому мы должны, как и прежде, отнестись с пониманием и ещё немножечко потерпеть?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«„Средние“ дети словно растворялись в потоке»: мать школьника рассказала о переводе сына на семейное обучение
Елена Турнаева
Мнение
Ощущение безграничной свободы: за что все так любят Таиланд и чем он лучше России
Тамара Башаева
Мнение
«За доброе дело и вдарить не возбраняется»: плюсы и минусы фильма «Волчок» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Мнение
Софт-порно имени Гайдая: почему «Невероятные приключения Шурика» — это выстрел в голову
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Рекомендуем