Стоимость ОСАГО значительно вырастет: кого коснутся изменения

Стоимость ОСАГО значительно вырастет: кого коснутся изменения

У некоторых водителей тарифы наоборот могут снизиться

С 9 декабря в России меняется система расчёта стоимости полисов ОСАГО. Центробанк приготовил серьёзные поправки, которые затронут как опытных водителей, так и любителей попадать в аварии. Рассказываем об изменениях в этом материале.

Базовый тариф расширяется на 15% в обе стороны для всех видов транспорта. А вот мотоциклистам придётся сложнее — их коридор расширят сразу на 40%. По мнению регулятора, такие поправки помогут страховщикам точнее рассчитывать риски каждого водителя.

Повышение стоимости коснется водителей, регулярно попадающих в аварии по своей вине. Несмотря на их небольшое количество, они существенно влияют на общую стоимость страховки в регионах.

Причина нововведений заключается в том, что Т=текущий тарифный коридор не справляется со своей задачей. Из-за жёсткой конкуренции страховые компании не хотят повышать тарифы для аккуратных водителей, а те, кто часто попадает в аварии, остаются без должного внимания.

К тому же, в последнее время вырос риск страхового мошенничества. В Дагестане и Чечне, где особенно распространено это явление, территориальный коэффициент будет удвоен. При этом для 20 территорий коэффициент снизится, а для 28 — повысится.

Важно понимать, что коэффициенты присваиваются не целым регионам, а отдельным территориям. Например, в Свердловской области разные коэффициенты будут действовать для Екатеринбурга и других районов.

Поправки призваны заставить региональные власти активнее бороться со страховым мошенничеством. Это должно привести к более справедливому ценообразованию на рынке ОСАГО.

Страховка ОСАГО Цена
