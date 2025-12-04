НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Авто Первые жертвы нового утильсбора. В России резко подорожали официальные Lixiang

Первые жертвы нового утильсбора. В России резко подорожали официальные Lixiang

Прибавка в цене совпадает с увеличением ставки

286
Lixiang&nbsp;— три года самые популярные гибриды в России | Источник: Артем КрасновLixiang&nbsp;— три года самые популярные гибриды в России | Источник: Артем Краснов

Lixiang — три года самые популярные гибриды в России

Источник:

Артем Краснов

Новости две — хорошая и плохая. Первая: автомобили Lixiang получили ОТТС (одобрение типа транспортного средства), что означает старт официальных продаж в России — до сих пор их везли «серым» импортом. Дистрибьютором стала компания Sinomach, которая также представляет в РФ внедорожники Oting и гибриды Rox 01. Вторая: Lixiang выросли в цене на 1,1–1,2 миллиона рублей относительно прайс-листа, заявленного Sinomach ранее. Удорожание идентично декабрьскому повышению утильсбора, поэтому логично предположить, что «Лисяны» стали одними из первых жертв реформы.

Источник: Семен КазьминИсточник: Семен Казьмин
Источник:

Семен Казьмин

В России представлены три кроссовера Lixiang — L6, L7, L9. Это последовательные гибриды, у которых 1,5-литровый бензиновый мотор работает на привод генератора, а колеса крутят два электромотора мощностью 407 л. с. (L6) или 448 л. с. (L7 и L9).

Lixiang L6: мощность двух электромоторов&nbsp;— 408&nbsp;л.&nbsp;с., емкость батареи&nbsp;— 36,8 кВт⋅ч | Источник: LixiangLixiang L6: мощность двух электромоторов&nbsp;— 408&nbsp;л.&nbsp;с., емкость батареи&nbsp;— 36,8 кВт⋅ч | Источник: Lixiang

Lixiang L6: мощность двух электромоторов — 408 л. с., емкость батареи — 36,8 кВт⋅ч

Источник:

Lixiang

Все три модели попадают под действие «мощностной шкалы» утильсбора. При расчетах учитывается 30-минутная отдача моторов, которая в случае с Lixiang L7 составляет 197 л. с. То есть она превышает порог в 80 л. с., начиная с которого применяются повышенные ставки для электромобилей и последовательных гибридов (для остальных машин порог начинается от 160 л. с.). Поэтому только декабрьское повышение утильсбора добавляет к цене L7 не менее 1,161 миллиона (равно величине удорожания), а идущее следом январское — увеличивает цену на 1,526 миллиона рублей.

Lixiang L7: мощность двух электромоторов&nbsp;— 448&nbsp;л.&nbsp;с., емкость батареи&nbsp;— 42,8 кВт⋅ч. Это самая популярная модель марки в России | Источник: Lixiang Lixiang L7: мощность двух электромоторов&nbsp;— 448&nbsp;л.&nbsp;с., емкость батареи&nbsp;— 42,8 кВт⋅ч. Это самая популярная модель марки в России | Источник: Lixiang

Lixiang L7: мощность двух электромоторов — 448 л. с., емкость батареи — 42,8 кВт⋅ч. Это самая популярная модель марки в России

Источник:

Lixiang

После повышения цен стоимость Lixiang L6 начинается от 6,9 миллиона, L7 — от 7,7 миллиона, L9 — от 9,5 миллиона рублей. Автомобили теперь имеют русифицированный интерфейс, возможность подключения российской SIM-карты, мастер-аккаунт и подписку на заводские обновления. Гарантия составляет три года или 100 тысяч километров, для батареи — восемь лет или 160 тысяч километров.

Lixiang L9 с батареей на 52,3 кВт⋅ч крупнее остальных моделей и имеет трехрядный салон | Источник: Lixiang Lixiang L9 с батареей на 52,3 кВт⋅ч крупнее остальных моделей и имеет трехрядный салон | Источник: Lixiang

Lixiang L9 с батареей на 52,3 кВтч крупнее остальных моделей и имеет трехрядный салон

Источник:

Lixiang

Lixiang — молодая китайская компания, выпускающая автомобили с 2019 года. Она обрела в России неожиданную популярность с 2023-го: дорогие кроссоверы умудрялись попадать в топ-10 месячных продаж. После ужесточения правил ввоза и поднятия утильсбора «Лисяны» часто импортировали на физлиц, чтобы платить символический утильсбор в 3,4 тысячи рублей. Сейчас эта лазейка прикрыта, и ввоз на частных лиц потерял смысл, потому что утилизационный сбор теперь равен таковому при коммерческом импорте, а таможенная пошлина выше. В случае с электромобилями частники также платят НДС.

Помимо четырех кроссоверов (включая малопопулярный в России L8), в линейке Lixiang есть два минивэна i6 и Mega | Источник: Lixiang Помимо четырех кроссоверов (включая малопопулярный в России L8), в линейке Lixiang есть два минивэна i6 и Mega | Источник: Lixiang

Помимо четырех кроссоверов (включая малопопулярный в России L8), в линейке Lixiang есть два минивэна i6 и Mega

Источник:

Lixiang

В 2026 году стоит ожидать «отбеливания» рынка Lixiang за счет официальных поставок силами Sinomach: ввозить автомобили из Китая самостоятельно теперь не столь выгодно. При этом популярность марки падает, и за 10 месяцев 2025 года продано вдвое меньше Lixiang, чем за тот же период 2024 года. На пятки наступает Voyah, уже несколько лет представленный в России официально.

Ранее мы проверяли запас хода Lixiang L7 на разных видах энергии. В России начались продажи «бэби-Лисянов» — гибридов Geely EX5. А недавно мы суммировали наш опыт езды на гибридных автомобилях: у них есть масса плюсов, но и минусов не меньше.

Артём КрасновАртём Краснов
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Утилизационный сбор Цена на автомобили Lixiang
Комментарии
11
Гость
1 час
Запасаемся попкорном и ждём реакции АвтоВАЗа. Интересно как он себя поведёт?
Гость
1 час
А как же контроль за утилизацией? Ведь цены на всё растут, а это может быть дополнительной нагрузкой на бюджет.
