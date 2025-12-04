Первые жертвы нового утильсбора. В России резко подорожали официальные Lixiang

Lixiang — три года самые популярные гибриды в России Источник: Артем Краснов

Новости две — хорошая и плохая. Первая: автомобили Lixiang получили ОТТС (одобрение типа транспортного средства), что означает старт официальных продаж в России — до сих пор их везли «серым» импортом. Дистрибьютором стала компания Sinomach, которая также представляет в РФ внедорожники Oting и гибриды Rox 01. Вторая: Lixiang выросли в цене на 1,1–1,2 миллиона рублей относительно прайс-листа, заявленного Sinomach ранее. Удорожание идентично декабрьскому повышению утильсбора, поэтому логично предположить, что «Лисяны» стали одними из первых жертв реформы.

Источник: Семен Казьмин

В России представлены три кроссовера Lixiang — L6, L7, L9. Это последовательные гибриды, у которых 1,5-литровый бензиновый мотор работает на привод генератора, а колеса крутят два электромотора мощностью 407 л. с. (L6) или 448 л. с. (L7 и L9).

Lixiang L6: мощность двух электромоторов — 408 л. с., емкость батареи — 36,8 кВт⋅ч Источник: Lixiang

Все три модели попадают под действие «мощностной шкалы» утильсбора. При расчетах учитывается 30-минутная отдача моторов, которая в случае с Lixiang L7 составляет 197 л. с. То есть она превышает порог в 80 л. с., начиная с которого применяются повышенные ставки для электромобилей и последовательных гибридов (для остальных машин порог начинается от 160 л. с.). Поэтому только декабрьское повышение утильсбора добавляет к цене L7 не менее 1,161 миллиона (равно величине удорожания), а идущее следом январское — увеличивает цену на 1,526 миллиона рублей.

Lixiang L7: мощность двух электромоторов — 448 л. с., емкость батареи — 42,8 кВт⋅ч. Это самая популярная модель марки в России Источник: Lixiang

После повышения цен стоимость Lixiang L6 начинается от 6,9 миллиона, L7 — от 7,7 миллиона, L9 — от 9,5 миллиона рублей. Автомобили теперь имеют русифицированный интерфейс, возможность подключения российской SIM-карты, мастер-аккаунт и подписку на заводские обновления. Гарантия составляет три года или 100 тысяч километров, для батареи — восемь лет или 160 тысяч километров.

Lixiang L9 с батареей на 52,3 кВт⋅ч крупнее остальных моделей и имеет трехрядный салон Источник: Lixiang

Lixiang — молодая китайская компания, выпускающая автомобили с 2019 года. Она обрела в России неожиданную популярность с 2023-го: дорогие кроссоверы умудрялись попадать в топ-10 месячных продаж. После ужесточения правил ввоза и поднятия утильсбора «Лисяны» часто импортировали на физлиц, чтобы платить символический утильсбор в 3,4 тысячи рублей. Сейчас эта лазейка прикрыта, и ввоз на частных лиц потерял смысл, потому что утилизационный сбор теперь равен таковому при коммерческом импорте, а таможенная пошлина выше. В случае с электромобилями частники также платят НДС.

Помимо четырех кроссоверов (включая малопопулярный в России L8), в линейке Lixiang есть два минивэна i6 и Mega Источник: Lixiang