Купил машину, а остался ни с чем: «схема Долиной» добралась до авторынка

Рискуют покупатели не только квартир, но и машин

Покупатели машин столкнулись с опасным видом мошенничества: внеся полную оплату и получив ключи от новенького авто, они вскоре остаются без транспортного средства и без денег. Схема, уже получившая печальную известность после истории с Ларисой Долиной, адаптировалась под автомобильный бизнес и начала активно действовать. Как это работает и что делать, чтобы избежать обмана, рассказываем в материале.

Что такое «схема Долиной»

Летом 2024 года народная артистка продала свою недвижимость Полине Лурье за 112 миллионов рублей. Позже выяснилось, что Долина стала жертвой аферистов и перевела им полученные деньги.

Суд признал сделку недействительной и вернул квартиру певице. Мошенники получили до семи лет колонии. При этом покупательница осталась и без жилья, и без денег.