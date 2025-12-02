НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Купил машину, а остался ни с чем: «схема Долиной» добралась до авторынка

Купил машину, а остался ни с чем: «схема Долиной» добралась до авторынка

Рассказываем, как обезопасить себя

Покупатели машин столкнулись с опасным видом мошенничества: внеся полную оплату и получив ключи от новенького авто, они вскоре остаются без транспортного средства и без денег. Схема, уже получившая печальную известность после истории с Ларисой Долиной, адаптировалась под автомобильный бизнес и начала активно действовать. Как это работает и что делать, чтобы избежать обмана, рассказываем в материале.

Что такое «схема Долиной»

Летом 2024 года народная артистка продала свою недвижимость Полине Лурье за 112 миллионов рублей. Позже выяснилось, что Долина стала жертвой аферистов и перевела им полученные деньги.

Суд признал сделку недействительной и вернул квартиру певице. Мошенники получили до семи лет колонии. При этом покупательница осталась и без жилья, и без денег.

Источник:

MSK1.RU

Как защитить себя при покупке

Для того чтобы сделка прошла успешно, нужно проявить терпение и внимательность, рассказали юрист Дмитрий Дугин и общественник Александр Холодов сайту Аutonews.ru. Вот несколько рекомендаций экспертов:

  • тщательно проверяйте документы на автомобиль;

  • собирайте все доказательства добросовестности покупки: подробный договор купли-продажи, банковские документы об оплате, фото- и видеоматериалы осмотра, переписку с продавцом, справку об отсутствии ареста на авто.

Особое внимание следует уделить:

  • соответствию паспортных данных в документах;

  • рыночной стоимости автомобиля.

Признаки потенциально опасной сделки:

  • подозрительно низкая цена;

  • странное поведение продавца;

  • отказ от предоставления документов;

  • нежелание общаться лично.

«Если цена автомобиля подозрительно низкая или были другие тревожные сигналы, это может сыграть против покупателя», — отметил Александр Холодов.

Что делать, если сделку оспорили

Покупатель вправе попытаться вернуть деньги через суд, но процесс может затянуться на месяцы. Юристы предупреждают: если продавец действительно стал жертвой мошенников, вернуть средства будет крайне сложно.

Важные советы

Чтобы минимизировать риски обмана, при покупке автомобиля лучше проверить адекватность продавца, запросив справку из психоневрологического диспансера. Также эксперты советуют убедиться в дееспособности владельца и встретиться с ним лично.

Помните: даже тщательная проверка не дает стопроцентной гарантии, но значительно снижает риски стать жертвой мошенников.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
