НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 758мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,23
EUR 90,82
Экопроекты российских компаний
Строят новую поликлинику
«Умные решения»
Нашли опасную рыбу в Ярославской области
Афиша концертов на декабрь
Сибирячка сбежала из Ярославля. Причина
Пушистые работники пожарных частей
Врачи ответили на самые частые запросы из интернета
Обзор сладких подарков на Новый год
Авто Тест-драйв В России стартовали продажи «упрощенных Zeekr». Проверяем, сколько они проезжают на зарядке

В России стартовали продажи «упрощенных Zeekr». Проверяем, сколько они проезжают на зарядке

Этот всеядный гибрид может ездить и на бензине АИ-92, и на электричестве

70
Geely EX5 построен на платформе GEA&nbsp;— 400-вольтовой разновидности платформы SEA от Zeekr 001 (марка входит в концерн Geely) | Источник: Артем КрасновGeely EX5 построен на платформе GEA&nbsp;— 400-вольтовой разновидности платформы SEA от Zeekr 001 (марка входит в концерн Geely) | Источник: Артем Краснов

Geely EX5 построен на платформе GEA — 400-вольтовой разновидности платформы SEA от Zeekr 001 (марка входит в концерн Geely)

Источник:

Артем Краснов

Когда счетчик остаточного пробега на электричестве упал до 10 километров, я занервничал. По логике, спасти ситуацию должен был ДВС, но Geely EX5 EM-i показывал нулевой расход бензина и продолжал высасывать батарейку. «Десять, девять, восемь, семь…» — убывали километры до блэкаута. Паниковать было поздно — назад не дотяну, — поэтому проехал до полной разрядки, подыскивая глазами место на обочине. «Три, два, один, ноль, и…» И ничего: гибрид продолжал ехать, незаметно перейдя с батарейной диеты на бензиновую. ДВС запустился неслышно: его выдал лишь счетчик топлива, который впервые за поездку начал убывать. Говорят, этот Geely способен проехать почти 1000 километров на 51-литровом баке. Способен ли? Я проверил, и, забегая вперед, скажу — маловероятно.

Тепловозная тяга? И да, и нет: он бодрее бензиновых машин, но слабее старших гибридов, типа Rox 01 | Источник: Артем КрасновТепловозная тяга? И да, и нет: он бодрее бензиновых машин, но слабее старших гибридов, типа Rox 01 | Источник: Артем Краснов

Тепловозная тяга? И да, и нет: он бодрее бензиновых машин, но слабее старших гибридов, типа Rox 01

Источник:

Артем Краснов

Geely EX интересен как минимум тем, что это — один из самых доступных гибридов в России. Он вдвое дешевле «Лисянов» и им подобных и метит уже не в премиальный, а в относительно массовый сегмент. В Китае модель стоит (тут я рыдаю) в пределах 1,1–1,5 миллиона рублей, то есть на уровне нашей Lada Iskra. И даже в Белоруссии, где его делают под маркой Belgee X80 PHEV, — чуть более двух миллионов (в переводе на российские рубли). В нашей реальности, искаженной линзой утильсбора, он заметно дороже, но всё равно стоит на уровне бензиновых конкурентов типа Chery Tiggo 8 Pro Max, Geely Atlas, Haval F7 и Changan CS75. То есть гибридная силовая установка идет как бы в подарок, без доплаты.

Длина гибрида&nbsp;— 4740&nbsp;мм, и он крупнее чисто электрической версии EX5. Но колесная база почти одинаковая&nbsp;— 2755&nbsp;мм | Источник: Артем КрасновДлина гибрида&nbsp;— 4740&nbsp;мм, и он крупнее чисто электрической версии EX5. Но колесная база почти одинаковая&nbsp;— 2755&nbsp;мм | Источник: Артем Краснов

Длина гибрида — 4740 мм, и он крупнее чисто электрической версии EX5. Но колесная база почти одинаковая — 2755 мм

Источник:

Артем Краснов

Geely EX5 уже продают в России в чисто электрической версии с батарейкой на 60 кВт*ч, но гибрид со всех сторон привлекательней: он на полмиллиона дешевле и позволяет избежать конфуза в описанной выше ситуации, когда батарея «высажена» в ноль. Это последовательно-параллельный гибрид, то есть электромобиль, снабженный бензогенератором. В его основе — 400-вольтовая платформа GEA, упрощенная версия «зикровской» SEA. Батарея гибрида имеет емкость 18,4 кВт*ч и по паспорту обеспечивает 111 километров пробега на чистой электротяге — аккурат на ежедневные нужды. Мощность электромотора — 218 л. с., и он здесь один, спереди: полноприводных версий нет в принципе.

Подкапотное пространство напоминает не электромобиль, а обычную бензиновую машину | Источник: Артем КрасновПодкапотное пространство напоминает не электромобиль, а обычную бензиновую машину | Источник: Артем Краснов

Подкапотное пространство напоминает не электромобиль, а обычную бензиновую машину

Источник:

Артем Краснов

Имеется и 99-сильный атмосферный ДВС, родственник 1,5-литрового двигателя от Geely Coolray и схожих моделей. Но гибрид позволяет ему работать в наиболее оптимальных режимах, и сама Geely заявляет КПД в 46,5%, что является чуть ли не рекордом для серийных ДВС (тем более бензиновых). Двигатель работает по циклу Миллера и имеет геометрическую степень сжатия 13,4 единицы — когда-то такие были у дизелей.

Электромотор, генератор и одноступенчатая трансмиссия для прямого подключения ДВС к колесам сделаны в виде единого блока, расположенного слева по ходу машины | Источник: Артем КрасновЭлектромотор, генератор и одноступенчатая трансмиссия для прямого подключения ДВС к колесам сделаны в виде единого блока, расположенного слева по ходу машины | Источник: Артем Краснов

Электромотор, генератор и одноступенчатая трансмиссия для прямого подключения ДВС к колесам сделаны в виде единого блока, расположенного слева по ходу машины

Источник:

Артем Краснов

Основная роль бензинового двигателя — крутить генератор и заряжать батарею, от которой питается тяговый электромотор. Но на круизных скоростях ДВС может подключаться к колесам напрямую, чтобы исключить потери при превращении энергии из механической в электрическую и обратно. Такие последовательно-параллельные гибриды набирают популярность, например, их активно использует компания BYD — лидер китайского рынка.

Литий-железо-фосфатная батарея емкостью 18 кВт*ч расположена в центре базы | Источник: Артем КрасновЛитий-железо-фосфатная батарея емкостью 18 кВт*ч расположена в центре базы | Источник: Артем Краснов

Литий-железо-фосфатная батарея емкостью 18 кВт*ч расположена в центре базы

Источник:

Артем Краснов

Недавно я восторгался последовательными гибридами, но речь шла о топовом сегменте: Rox 01, Lixiang L7, Wey 07, Exlantix ET… Разгон у них — что удар кувалдой, нажимаешь педаль, и дорога включается на быструю перемотку. Но если подойти с такой планкой к Geely EX5 EM-i, ждет разочарование, потому что он проще и динамика куда более заурядна: примерно как у кроссовера с 2,5-литровым бензиновым мотором.

Физику не обманешь: 218 л. с. — вполне типовой показатель для этого класса, как и цифра разгона до 100 км/ч — 8,1 секунды. На влажной дороге до скорости 30 км/ч он буксует, причем электроника не спешит пресечь свист колес. А когда возникает зацеп, ускоряется EX5 линейно и без эмоций.

Управление разгоном, как у всех «электричек», удобно, но сами реакции на педаль лишены остроты: волна ускорения не бьет свирепо в затылок, а приливает дозировано, словно через шлюз. Для реальной езды динамика EX5 хороша: лишенная резкости, она предсказуема, линейна и достаточна для обгонов. В режиме Power — самом динамичном — ближе к 100 км/час бензиновый мотор внезапно подает голос, подключаясь напрямую к трансмиссии и добавляя в ускорение немного перца. Но в остальном не ждите от него зикровских чудес.

Салон отделан недорогим кожзамом (в Китае же это почти бюджетный автомобиль), но визуально приятен и удобен | Источник: Артем КрасновСалон отделан недорогим кожзамом (в Китае же это почти бюджетный автомобиль), но визуально приятен и удобен | Источник: Артем Краснов

Салон отделан недорогим кожзамом (в Китае же это почти бюджетный автомобиль), но визуально приятен и удобен

Источник:

Артем Краснов

Но плавность разгонной динамики его не портит, потому что Geely EX5 и не пытается быть спорткаром. Как раз напротив. Автомобиль расслаблен, как буддист под седативным, и в этой ипостаси даже гармоничен. У него мягкое, но профилированное и потому удобное сиденье. У него здоровая эргономика с физическими кнопками управления климат-контролем, широкими диапазонами регулировок руля и логичным, русифицированным меню. У него мягкая, но не рыхлая подвеска. У него легкий руль, который дает тот минимум обратной связи, что нужен для струения в городском потоке.

Добавить бы еще шумоизоляцию колесных арок, и его комфортность стала бы пятибалльной. Даже обзорность — вечная беда китайских кроссоверов — тут как будто лучше среднего. Он мне нравится, точнее, он по душе той части натуры, что хочет спокойно перемещаться в пространстве, не насилуя вестибулярный аппарат и межпозвоночные грыжи.

Грунтовые дороги&nbsp;— не его стихия. Небольшой просвет, раскачка, монопривод… | Источник: Артем КрасновГрунтовые дороги&nbsp;— не его стихия. Небольшой просвет, раскачка, монопривод… | Источник: Артем Краснов

Грунтовые дороги — не его стихия. Небольшой просвет, раскачка, монопривод…

Источник:

Артем Краснов

Как и положено буддисту, есть области, в которых он сдается без боя, ни на что не претендуя. Например, проходимость. Просвет в 172 мм — это уровень адаптированных для России легковушек, разве что «губа» бампера тут повыше. Привод, как уже говорилось, строго передний. А на грунтовых дорогах мягкость подвески приводит к раскачке, ограничивая скорость. То есть это кроссовер по форм-фактору, но не по возможностям.

За «физическое» управление климат-контролем&nbsp;— жирный плюс. Сам он, правда, однозонный, а беспроводная зарядка телефона лишена охлаждения: на жаре важно не перегреть телефон (я так убил одну батарею) | Источник: Артем КрасновЗа «физическое» управление климат-контролем&nbsp;— жирный плюс. Сам он, правда, однозонный, а беспроводная зарядка телефона лишена охлаждения: на жаре важно не перегреть телефон (я так убил одну батарею) | Источник: Артем Краснов

За «физическое» управление климат-контролем — жирный плюс. Сам он, правда, однозонный, а беспроводная зарядка телефона лишена охлаждения: на жаре важно не перегреть телефон (я так убил одну батарею)

Источник:

Артем Краснов

Кое-что и раздражает, например, помощники водителю. Система распознавания знаков умеет читать ограничения скорости, но часто ошибается: в какой-то момент она посчитала, что мы едем в зоне лимита 5 км/час и пиликала, когда я разгонялся быстрее 10 км/час (реальный лимит был 60 км/час). Отключить ее можно через меню, но выйдешь из машины — система активируется вновь.

Также не отключается полностью ассистент движения в полосе, и на плохих дорогах, где нужно огибать выбоины, ты занимаешься с рулем армрестлингом, потому что машина считывает огрызки белых линий и пугается. Обе системы есть в базовой версии EX5, и отказаться от них нельзя. На месте Geely я бы добавил возможность их полной деактивации, потому что копаться в меню «Ассистенты вождения» в каждой поездке утомляет.

Меню понравилось логичностью и хорошим переводом на русский. Но чувствительность экрана неидеальная, и на ходу пользоваться им рискованно (хорошо, что почти и не надо) | Источник: Артем КрасновМеню понравилось логичностью и хорошим переводом на русский. Но чувствительность экрана неидеальная, и на ходу пользоваться им рискованно (хорошо, что почти и не надо) | Источник: Артем Краснов

Меню понравилось логичностью и хорошим переводом на русский. Но чувствительность экрана неидеальная, и на ходу пользоваться им рискованно (хорошо, что почти и не надо)

Источник:

Артем Краснов

Панель приборов в виде отдельного экранчика с хорошей графикой. Есть также проекционный дисплей. А вот лимиты скорости машина определяет с вероятностью 50:50 | Источник: Артем КрасновПанель приборов в виде отдельного экранчика с хорошей графикой. Есть также проекционный дисплей. А вот лимиты скорости машина определяет с вероятностью 50:50 | Источник: Артем Краснов

Панель приборов в виде отдельного экранчика с хорошей графикой. Есть также проекционный дисплей. А вот лимиты скорости машина определяет с вероятностью 50:50

Источник:

Артем Краснов

Теперь к главному: насколько он всё же экономичен? Сначала я ехал в чисто электрическом режиме, и хотя счетчик остаточного пробега изначально показывал 103 километра, в реальности я одолел лишь 53. Возможно, в батарее оставался еще какой-то запас, плюс погода была прохладной, около нуля, но в любом случае расход электроэнергии великоват: 34 кВт*ч/100 км при скорости в районе 80–90 км/ч — это заметно выше цеховых стандартов. 88% энергии тратилось на движение, 5% — на климат-контроль, еще 7% — на прочие нужды (работа бортовой электроники и т. п.) В любом случае гибриды не рассчитаны на длинные электрические пробеги, а для ежедневных вояжей и 50 километров достаточно.

Geely EX5 экономичен, но не сказать, что аномально | Источник: Артем КрасновGeely EX5 экономичен, но не сказать, что аномально | Источник: Артем Краснов

Geely EX5 экономичен, но не сказать, что аномально

Источник:

Артем Краснов

В бензиновом режиме замеренный мной расход составил 5,7 л/100 км при движении в загородном потоке, то есть на скоростях до 110 км/ч. Борт-компьютер при этом выдал более оптимистичные значения в 4,8 л/100 км. За 230-километровую поездку я израсходовал около 18 кВт*ч электрической энергии и 13 литров бензина. При зарядке от домашней станции по тарифу 4,8 рубля за кВт*ч и цене бензина 63 рубля за литр один километр пробега стоил бы около 4 рублей. Даже если брать сниженные ночные тарифы на электричество, разница получается едва заметной: основной вклад — от бензина.

Автомобиль сделан с явным прицелом на китайские предпочтения: комфортный, но не спортивный | Источник: Артем КрасновАвтомобиль сделан с явным прицелом на китайские предпочтения: комфортный, но не спортивный | Источник: Артем Краснов

Автомобиль сделан с явным прицелом на китайские предпочтения: комфортный, но не спортивный

Источник:

Артем Краснов

Много ли это, 4 рубля за километр? Немного, но и не впечатляет. Китайские бензиновые кроссоверы, в целом, не слишком экономичны и в таком режиме, вероятно, потребляли бы в районе 7–9 л/100 км, то есть километр пробега стоил бы 4,4–5,6 рубля. Разница с гибридом недраматична. И пробег на полной зарядке и заправке у него как будто ниже заявленных 943 километров: я бы сказал, 650–700 км выглядит более реалистично. А такую дистанцию без проблем проезжает на баке и мой бензиновый хетчбэк.

EX5 EM-i уместнее в коттеджных поселках и таун-хаусах, где его можно заряжать по ночам | Источник: Артем КрасновEX5 EM-i уместнее в коттеджных поселках и таун-хаусах, где его можно заряжать по ночам | Источник: Артем Краснов

EX5 EM-i уместнее в коттеджных поселках и таун-хаусах, где его можно заряжать по ночам

Источник:

Артем Краснов

Получается, что гибрид оправдан, если вы действительно планируете заряжать его по ночам в частном доме и регулярно ездить на электротяге. Даже при расходе энергии в 34 кВт*ч/100 км километр пробега будет стоить в районе 1–1,5 рубля, то есть значительно скромнее бензиновых величин. Но у жителей многоэтажных домов без доступа к ночным зарядкам экономия будет не столь существенна. Впрочем, гибрид можно выбрать и по другим причинам, например, за удобство управления разгоном: как ни крути, ни одна автоматическая трансмиссия не обеспечит такой равномерности ускорений.

Зарядный порт европейского стандарта CCS2. Переменным током можно заряжать на мощности до 6,6 кВт, постоянным&nbsp;— до 30 кВт | Источник: Артем КрасновЗарядный порт европейского стандарта CCS2. Переменным током можно заряжать на мощности до 6,6 кВт, постоянным&nbsp;— до 30 кВт | Источник: Артем Краснов

Зарядный порт европейского стандарта CCS2. Переменным током можно заряжать на мощности до 6,6 кВт, постоянным — до 30 кВт

Источник:

Артем Краснов

Вместо зарядного устройства дома можно использовать вот такой адаптер, заряжая батарею от обычной 16-амперной розетки мощностью порядка 3 кВт. На полную зарядку потребуется часов 6–7 | Источник: Артем КрасновВместо зарядного устройства дома можно использовать вот такой адаптер, заряжая батарею от обычной 16-амперной розетки мощностью порядка 3 кВт. На полную зарядку потребуется часов 6–7 | Источник: Артем Краснов

Вместо зарядного устройства дома можно использовать вот такой адаптер, заряжая батарею от обычной 16-амперной розетки мощностью порядка 3 кВт. На полную зарядку потребуется часов 6–7

Источник:

Артем Краснов

Geely EX5 практичен. Он просторен на втором ряду, имеет большой багажник и метит в семейную аудиторию. Но у него нет запасного колеса — беда многих «электричек» и еще один минус в карму кроссовера. Правильнее всё же считать его пригородным универсалом, потолок возможностей которого — пикник на природе, но не рыбалка на отмелях северных рек.

Второй ряд просторен и имеет ровный пол. Есть подогрев сидений, USB-порты и дефлекторы системы вентиляции | Источник: Артем КрасновВторой ряд просторен и имеет ровный пол. Есть подогрев сидений, USB-порты и дефлекторы системы вентиляции | Источник: Артем Краснов

Второй ряд просторен и имеет ровный пол. Есть подогрев сидений, USB-порты и дефлекторы системы вентиляции

Источник:

Артем Краснов

Багажник объемом 528 литров хорош, не хватает разве что сеточек, карманов и петель. Обратите внимание: дальняя часть сделана с уклоном, чтобы туда не закатывались, например, бутылки, яблоки и мячи | Источник: Артем КрасновБагажник объемом 528 литров хорош, не хватает разве что сеточек, карманов и петель. Обратите внимание: дальняя часть сделана с уклоном, чтобы туда не закатывались, например, бутылки, яблоки и мячи | Источник: Артем Краснов

Багажник объемом 528 литров хорош, не хватает разве что сеточек, карманов и петель. Обратите внимание: дальняя часть сделана с уклоном, чтобы туда не закатывались, например, бутылки, яблоки и мячи

Источник:

Артем Краснов

Сиденья можно сложить, но пол получается со ступенькой | Источник: Артем КрасновСиденья можно сложить, но пол получается со ступенькой | Источник: Артем Краснов

Сиденья можно сложить, но пол получается со ступенькой

Источник:

Артем Краснов

Особенной доплаты за гибридность Geely EX5 EM-i не требует: цена стартует от 3,57 миллиона рублей в достаточно богатой комплектации. Еще за 300 тысяч появляются панорамная крыша, камера кругового обзора, электропривод пятой двери, вентиляция передних сидений, подогрев задних и так далее.

Для сравнения: Geely Atlas стоит от 3,717 миллиона, двухлитровые Chery Tiggo 8 Pro Max — от 3,59 миллиона. Но Haval F7 заметно дешевле — от 3,149 миллиона (сказывается российская сборка). Гибрид шустрее, но конкуренты за те же деньги предлагают полный привод. Поэтому если нужен именно вседорожник, весы склоняются в пользу бензиновых моделей. А вот тем, кто ищет пригородный транспорт, гибрид может оказаться предпочтительней. Из бензоэлектрических альтернатив еще можно рассмотреть Evolute i-Spaсe ценой от 2,5 млн: это китайский Fengon E5 липецкой сборки.

В Китае Geely EX5 сразу взял бодрый старт, что при цене от 100 тысяч юаней (примерно 1,1&nbsp;миллиона рублей)&nbsp;— неудивительно | Источник: Артем КрасновВ Китае Geely EX5 сразу взял бодрый старт, что при цене от 100 тысяч юаней (примерно 1,1&nbsp;миллиона рублей)&nbsp;— неудивительно | Источник: Артем Краснов

В Китае Geely EX5 сразу взял бодрый старт, что при цене от 100 тысяч юаней (примерно 1,1 миллиона рублей) — неудивительно

Источник:

Артем Краснов

В КНР Geely EX5 считается бюджетной моделью и за свои деньги предлагает такое количество ништяков, что сразу стала хитом. Но у нас только таможенные сборы превышают 1,3 миллиона рублей, и о дешевизне можно забыть.

Кстати, поскольку гибрид последовательно-параллельный, его фискальная мощность считается как сумма 30-минутной электрической (68 л. с.) и бензиновой (99 л. с.). И получившиеся 167 л. с. выходят за порог, при котором уже с декабря будет начисляться повышенный утильсбор, так что… Снизить паспортную мощность гибрида несложно, но в любом случае с января нас ждет еще одно повышение, от которого уже не увернешься. «Утиль» на машины такого класса приблизился к миллиону рублей, а там еще возросший НДС…

В России последовательно-параллельные гибриды&nbsp;— пока редкость. Может быть, EX5 EM-i сумеет закрепиться в этой нише? | Источник: Артем КрасновВ России последовательно-параллельные гибриды&nbsp;— пока редкость. Может быть, EX5 EM-i сумеет закрепиться в этой нише? | Источник: Артем Краснов

В России последовательно-параллельные гибриды — пока редкость. Может быть, EX5 EM-i сумеет закрепиться в этой нише?

Источник:

Артем Краснов

Если абстрагироваться от ценовых причуд, Geely EX5 выглядит на удивление зрелой моделью. Он совершенно не стремится быть спортивным или внедорожным, но в обывательских дисциплинах, то есть при езде в режиме дом-работа или работа-дача, он удивительно органичен. Но не ограничен, по крайней мере, по дальности пробега на зарядке. И для многих может стать точкой входа в мир электрических машин.

За китайскую цену он был бы абсолютным хитом… И даже за белорусскую | Источник: Артем КрасновЗа китайскую цену он был бы абсолютным хитом… И даже за белорусскую | Источник: Артем Краснов

За китайскую цену он был бы абсолютным хитом… И даже за белорусскую

Источник:

Артем Краснов

Гибриды такого класса предлагала и Chery, но спроса не было. А вот в топовом сегменте их популярность растет, и вот почему. Бестселлером в этой категории является Lixiang.

ПО ТЕМЕ
Артём КрасновАртём Краснов
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Тест-драйв Geely Электромобиль Гибрид Авторынок
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
8 минут
А что, бензин до сих пор актуален? У нас в городе газ выгоднее.
Гость
6 минут
Интересно, насколько упростили бензиновый движок? Может, китайцы опять что-то хитрое придумали?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Доносили о каждом шаге директору». Учитель английского языка рассказала, почему ушла из школы
Анонимный учитель
Мнение
Звезда «Слова пацана» снялся в душераздирающем фильме «Одна надежда» — почему его нужно посмотреть каждому
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Ромком, который вы давно ждали: кому точно стоит посмотреть фильм «Сводишь с ума»
Анна Колотова
Мнение
«Нормальной рыбой убить можно»: как правильно выбирать минтай. Советы эксперта
Юлия Ковалева
Предприниматель, владелица сети Владелица сети рыбных магазинов «Дары Камчатки»
Мнение
Погружение в безумие с Лоуренс и Паттинсоном: стоит ли смотреть «Умри, моя любовь», который хвалили в Каннах
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление