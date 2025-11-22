Группа разбора: водитель эвакуатора одну машину погрузил, а вторую подбил — как это было

Момент, когда белый авто врезается в темный эвакуатор Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Vk.com

Городская улица, по правой стороне припаркованы автомобили, впереди них стоит эвакуатор на аварийке с уже погруженной машиной. Вот водитель белой легковушки перестраивается вправо с намерением повернуть в проезд перед эвакуатором. Но водитель эвакуатора решает тронуться именно в этот момент — происходит столкновение, смотрите видео.

Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Vk.com

Вероятно, водитель легковушки не ожидал такого маневра и думал, что эвакуатор будет стоять. Часть корпуса легкового авто поравнялась с эвакуатором в тот момент, когда он начал движение. Кроме того, поскольку у последнего была включена аварийка, фактически не был подан сигнал левого поворота перед началом движения, как того требует пункт 8.1 ПДД.

Кто виноват? Водитель легкового авто Водитель эвакуатора Не знаю

— Здесь очевидна вина поворачивающего автомобиля. Водитель легкового авто нарушил п. 8.6 (поворот из крайнего правого положения), п. 8.1 (при перестроении не должен создавать помехи другим участникам), п. 8.4 (при перестроении должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно). Эвакуатор двигался в крайней правой полосе. Он точно не виноват в ДТП, — считает Денис Садовский, адвокат компании «Инюркон».

Пункт 8.1 ПДД. Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления.



При выполнении маневра не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения.

Пункт 8.4. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения.

Пункт 8.6. При повороте направо транспортное средство должно двигаться по возможности ближе к правому краю проезжей части.

С другой стороны, вина может усматриваться всё-таки и со стороны водителя эвакуатора, который не заметил легковушку.

— Виноват водитель эвакуатора, поскольку нарушил п. 8.1, не убедился в безопасности своего движения, то есть был обязан уступить дорогу легковому автомобилю. Он начал движение в момент, когда легковой автомобиль с ним поравнялся, следовательно, водитель легковушки не видел начало движения эвакуатора и не имел возможности избежать ДТП, — отмечает адвокат Владимир Алешин.

Логично будет еще раз обратить внимание всех автомобилистов: если пытаетесь повернуть перед припаркованной машиной, делайте это аккуратно, смотрите, не трогается ли она.

А если отъезжаете с парковочного места, подайте сигнал поворота, убедитесь, что сзади никто не приближается с намерением встать или повернуть перед вами.