«Вместе с питбайком нужно покупать и гроб». Подростков-гонщиков ночью сбил джип, кто виноват?

В 2025 году широкое распространение получили питбайки — это компактные спортивные мотоциклы для езды по бездорожью. Особенностью многих питбайков являются невысокая стоимость, малая мощность, отсутствие светотехники — такие аппараты еще называют спортивным инвентарем, их даже в ГИБДД регистрировать не надо. Все эти обстоятельства и стали причиной того, что питбайки приобрели большую популярность среди подростков. И, разумеется, несовершеннолетние мотоциклисты начали попадать в ДТП. В рубрике «Группа разбора» сегодня разберем одну из таких аварий.

Обычный городской перекресток, в левой части кадра появляется кроссовер Chery Tiggo, который затем пытается повернуть налево. В тот же момент с правой стороны выскакивает питбайк, который движется прямо без изменения траектории. Скорость его довольно высока, происходит жесткое столкновение, водитель и пассажир питбайка (подростки) подлетают и падают на асфальт, получают тяжелые травмы.

Судя по видеозаписи, скорость байка была приличной, даже можно увидеть, какие серьезные повреждения получил кроссовер: капот сложился, вся правая передняя часть деформировалась до колеса. Света передней фары у байка не разглядеть — многие такие «мини-мото» просто не оснащаются световыми приборами. Считается, что и по дорогам общего пользования им ездить нельзя, только по спортивным трекам.

Тем не менее водитель кроссовера по ПДД обязан был пропустить всех встречных. Долю его вины, по мнению экспертов, сможет оценить только суд.

— Питбайки у нас же считаются как спортивный инвентарь, по дорогам общего пользования, по которым мы ездим на машинах и даже на велосипедах, им ездить нельзя. Им не подходят ни асфальт, ни тротуар. Виноват водитель питбайка, еще и темное время суток — водитель кроссовера его вообще не мог никак увидеть. Отсутствуют световые приборы. На самом деле виноваты родители, которые приобрели этот питбайк, не отдавая себе отчет. Скажу страшную вещь, но вместе с питбайком нужно покупать и гроб. Подростки — это же особые «условия мозга», ребенок не будет ездить только на спортивных площадках, — считает руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

— Общее заблуждение, что нельзя на питбайке ездить. Он не предназначен, конечно, для дорог общего пользования. Но если он отвечает техническим характеристикам, в том числе по наличию световых приборов, и у водителя имеется соответствующая категория права управления, то он может двигаться по общим дорогам. Что касается вины, если питбайк ехал на зеленый сигнал светофора, то водитель кроссовера по пункту 13.4 должен был уступить ему дорогу. Если будем разбирать гражданско-правовые последствия, то не исключено, что часть вины будет возложена на водителя питбайка. С учетом того, что он в темное время двигался без световых приборов, — отмечает автоюрист Лев Воропаев.

Пункт 13.4 ПДД. При повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо.

Стоит учитывать, что в авариях с такими сложными обстоятельствами разобраться с виновностью того или иного водителя, как уже говорилось, может только суд. Вероятно, потребуется и подробная автотехническая экспертиза.

В любом случае при совершении маневров поворота налево стоит быть бдительней: вся мото- и велотехника, что с фарами, что без фар, заметна значительно хуже автомобиля.