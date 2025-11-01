Штрафы за ОСАГО изменились: сколько придется заплатить и при каких условиях

С начала месяца водителей ждут изменения Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

С 1 ноября в России вступают в силу новые штрафные санкции за отсутствие действующего полиса ОСАГО. Теперь водителям грозит:

800 рублей за первичное нарушение;

От 3 до 5 тысяч рублей при повторной поимке без страховки в течение года.

Однако автоматическая фиксация нарушений через камеры пока откладывается. Причина — риск массового штрафования: система могла бы выписывать отдельный штраф за каждый проезд под камерой без полиса.

Депутаты оперативно отреагировали на проблему. Уже подготовлены поправки, которые ограничат штрафование максимум один штраф в сутки за повторное нарушение независимо от количества зафиксированных камерами случаев.

Пока нарушения будут выявлять только инспекторы ГИБДД при остановке автомобиля. Автоматизированную систему планируют ввести после принятия соответствующих изменений в КоАП.