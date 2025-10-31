Российским водителям хотят давать скидку на бензин — ее получат не все

Чернышов считает, что скидка на бензин даст больше мотивации водителям соблюдать ПДД Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Автомобилистов, которые не нарушают ПДД, могут начать поощрять материально. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). Он направил соответствующие предложения министру энергетики и главе ГИБДД.

Парламентарий предлагает ввести десятипроцентную скидку на топливо для тех, кто в течение месяца не попадался на нарушениях правил дорожного движения и не был виновником аварии. По задумке, право на льготу нужно будет подтверждать в следующем месяце с помощью специального мобильного приложения или карты лояльности на любой АЗС страны.

Для работы этой системы потребуется наладить защищенный обмен данными между ГИБДД и автозаправочными сетями. А чтобы компенсировать затраты заправок, Чернышов предлагает создать особый фонд. Источником средств могут стать штрафы за самые грубые нарушения, например за вождение в пьяном виде.

«Этот подход не только обеспечит финансовую устойчивость программы, но и закрепит принцип социальной справедливости», — прокомментировал Чернышов.