Авто Российским водителям хотят давать скидку на бензин — ее получат не все

Российским водителям хотят давать скидку на бензин — ее получат не все

В Госдуме предложили поощрять примерных автомобилистов

Автомобилистов, которые не нарушают ПДД, могут начать поощрять материально. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). Он направил соответствующие предложения министру энергетики и главе ГИБДД.

Парламентарий предлагает ввести десятипроцентную скидку на топливо для тех, кто в течение месяца не попадался на нарушениях правил дорожного движения и не был виновником аварии. По задумке, право на льготу нужно будет подтверждать в следующем месяце с помощью специального мобильного приложения или карты лояльности на любой АЗС страны.

Для работы этой системы потребуется наладить защищенный обмен данными между ГИБДД и автозаправочными сетями. А чтобы компенсировать затраты заправок, Чернышов предлагает создать особый фонд. Источником средств могут стать штрафы за самые грубые нарушения, например за вождение в пьяном виде.

«Этот подход не только обеспечит финансовую устойчивость программы, но и закрепит принцип социальной справедливости», — прокомментировал Чернышов.

Как считает вице-спикер, инициатива убивает сразу нескольких зайцев: поддержит деньгами законопослушных водителей, станет стимулом для повышения культуры на дорогах и укрепит доверие к государству. Для старта проекта он попросил создать рабочую группу и запустить пилотную программу в одном-двух регионах.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
Гость
1 час
Сперва до 100 бензин поднимут потом 10% скинут
Гость
1 час
Ну это очень крутая инициатива. Если случится, многие водители будут рады
