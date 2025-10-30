Шины-убийцы. 10 мифов о зимней резине, в которые верят водители

Больше половины автовладельцев меняют шины, когда становится стабильно холодно Источник: Anna Reshetnikova / iStock

Осень — традиционная арена в главном сезонном споре: когда «переобуваться»? Большинство упрямо играет в русскую рулетку, выяснили аналитики: больше половины автовладельцев (57%) отправляются в шиномонтаж, лишь когда становится стабильно холодно. Еще 17% — отличники, уже сменившие резину, а столько же (17%) — отчаянные экстремалы, ждущие первого снега как сигнала к действию. Остальные, видимо, верят в чудо и полный привод.

«Фонтанка» и эксперт FIT SERVICE разбирают десять главных мифов о зимней резине, которые в лучшем случае бьют по кошельку, а в худшем — по кузову и здоровью. Запоминайте, а правильнее — сохраните себе. Спойлер: почти всё, что вы слышали от соседа по гаражу, — опасная ерунда.

Миф 1: «Меняю резину не по погоде, а по календарю. Жду 1 декабря »

Источник: Aleksandr Potashev / iStock

Для начала давайте разберемся с датой. Требования к сезонной смене шин устанавливает Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). Разъяснению, какими шинами укомплектовать автомобили на зиму, посвящен пункт 5.5 Приложения № 8:

«В зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств категорий M1 <…> не укомплектованных зимними шинами, удовлетворяющими требованиям пункта 5.6.3 настоящего приложения. Зимние шины устанавливаются на всех колесах указанных транспортных средств».

К категории M1 этот же документ относит все легковые автомобили, где для сидения предусмотрено не более 8 мест. Таким образом, дата перехода на зимнюю резину для легковушек — 1 декабря по всей стране.

Изюминка в том, что страна родная широка, климатические зоны разные, и, например, в Краснодаре погода в декабре совсем не та, что в Петербурге. У нас это не календарь, а лотерея. Мокрый снег с дождем и нулевая температура — стандартный ноябрь.

Поэтому региональные власти наделили правом сроки «переобувки» увеличивать, а вот уменьшать — нет. И вот здесь есть нюанс. Официального документа, который бы напрямую велел «переобуваться» в зимнее с 1 декабря, в Петербурге нет. Но существует распоряжение Минтранса России, которое устанавливает зимние нормы расхода топлива для целей бухучета и может служить косвенным ориентиром. Так вот, в Минтрансе считают, что зима в городе на Неве наступает 1 ноября.

Тянуть с шиномонтажом до «дня Ч» небезопасно, поскольку холодная погода меняет свойства резины, говорит региональный технолог международной сети автосервисов FIT SERVICE Константин Ершов:

— На самом деле закон определяет лишь крайний допустимый срок — зимняя резина в нашей стране должна быть установлена до наступления календарной зимы — 1 декабря. Но автовладельцам нужно ориентироваться не на календарь, а на погоду. Резиновая смесь летних шин теряет эластичность уже при +5 °C. Она, по сути, «дубеет», резко ухудшается сцепление с дорогой. Зимняя смесь, наоборот, сохраняет упругость при низких температурах за счет натуральных каучуков и силики. Поэтому ориентир — стабильная среднесуточная температура +5 °C, удерживающаяся несколько дней подряд.

Кто вовремя не переобулся, рискует не только оказаться в кювете, но и нарваться на штраф в 500 рублей.

Миф 2: «На полноприводном автомобиле можно вообще не менять резину. У меня 4 × 4!»

Источник: EkaterinaZakharova / iStock

Это заблуждение, уверяет эксперт. Полный привод помогает только на стадии старта — когда автомобиль трогается с места, распределяя момент на все четыре колеса. Но при торможении или прохождении поворотов решающую роль играет сцепление шин с дорогой.

— Летняя резина на холодном асфальте теряет фрикционные свойства, и ни один электронный помощник (ABS, ESP) или система распределения крутящего момента уже не способны компенсировать эту потерю. Поэтому полный привод никак не освобождает от необходимости использовать зимнюю резину, — говорит Константин Ершов.

На летней резине зимой ваш «паркетник» или внедорожник будет разгоняться с пробуксовкой, но тормозить будет так же плохо, как и обычная малолитражка. Физику не обманешь. Суровая правда: 4 × 4 — это про проходимость, а не про безопасность торможения и маневрирования на льду.

Миф 3: «Нешипованная „липучка“ — это урезанный вариант для тех, кто экономит. Настоящая зимняя резина — только шипованная»

Источник: Oksana Dolgikh / iStock

Этот миф заставляет людей переплачивать за шипы там, где они не нужны, и мириться с их недостатками (больший шум, худшее сцепление на асфальте).

— Современные фрикционные шины, или «липучки», не уступают шипованным в ключевых параметрах на асфальте и в слякоть. В состав таких покрышек входят микропористые полимеры и кремниевые добавки, которые повышают микросцепление с дорожной поверхностью. Они тише, эффективнее на мокрой дороге и стоят совсем недешево. Шипованные шины предпочтительны на ледяных трассах и в регионах с частыми гололедами, — объясняет Ершов.

Для Петербурга с его частыми оттепелями «липучка» — вполне годный вариант. Выбор не в «премиум/эконом», а в предпочтениях водителя, климате и режиме эксплуатации машины.

Миф 4: «Главное — передние колеса. Они и тянут, и тормозят. Задние можно и позже поменять»

Источник: eugenesergeev / iStock

Стратегия, ведущая к серьезной аварии, объясняет эксперт:

— Это критическая ошибка. Такой подход запрещен и законодательно. Разница в сцеплении между ведущей и ведомой осями нарушает баланс управляемости автомобиля. При резком торможении или маневре задняя ось может «поплыть», вызывая занос. По этой причине производители и ПДД предписывают ставить одинаковую сезонную резину на все четыре колеса.

Если задняя ось «поплывет», машину немедленно развернет. Бороться с заносом сложно, а для неподготовленного водителя — опасно.

Миф 5: «Резина новая, с завода, можно сразу ехать быстро. Она же зимняя!»

Источник: Anna Reshetnikova / iStock

Это тоже заблуждение. Новая зимняя резина (и шипованная, и «липучка») имеет транспортный защитный слой и не раскрывает свои свойства сразу.

— Любая шипованная резина требует обкатки в первые 500–800 км пробега. За это время шипы «садятся» в посадочные гнезда, а поверхностный слой стирается, обеспечивая оптимальное сцепление. В этот период важно избегать резких разгонов и торможений. Этот процесс прописан в регламенте практически всех производителей шин, — объясняет Ершов.

Суровая правда: на новой зимней резине нужно ездить аккуратно, без резких разгонов и торможений, чтобы притереться к дороге и «обкатать» шипы. Дайте резине «привыкнуть» к дороге.

Миф 6: «Можно брать почти лысую б/у резину, она же еще на сезон сгодится»

Источник: Vladimir Razguliaev / iStock

Экономия, которая стоит дорого. Зимняя резина работает не просто «рисунком», а особой мягкой смесью, которая не дубеет на морозе. Со временем эта смесь «стареет», объясняет эксперт:

— После 5 лет резина теряет пластичность, микротрещины ускоряют износ. Поэтому при покупке важно проверять дату производства, остаточную глубину протектора (не менее 4 мм), количество шипов, отсутствие грыж и ремонтов боковин. Помните, что даже визуально «живая» резина может быть небезопасна из-за деградации материала.

К тому же почти лысая резина не отведет воду и снежную кашу и даже на небольшой скорости может создать эффект аквапланирования (полная или частичная потеря сцепления с дорогой из-за образования между шиной и дорогой «водяного» клина. — Прим. ред.) даже на небольшой скорости.

Возраст шин имеет решающее значение. Маркировку из четырех цифр (неделя/год производства) ищите на боковине. К слову, остаточную глубину рисунка протектора шин для легковушек Технический регламент Таможенного союза допускает не менее 1,6 мм.

Миф 7: «Давление в шинах зимой нужно снижать для лучшего сцепления»

Совет этот давно устарел, объясняет Ершов:

— Современные зимние шины рассчитаны на эксплуатацию при номинальном давлении, указанном производителем. При снижении показателя шины деформируются, ухудшается пятно контакта с дорогой, повышается износ боковин. Единственное исключение, когда такое действие уместно, — движение по бездорожью, в горку или с горы. Тогда снижение давления допустимо, но кратковременное.

Кроме того, мягкая шина ухудшает устойчивость, управляемость и заметно увеличивает тормозной путь.

Суровая правда: холодный воздух сам по себе снижает давление — следите за ним чаще.

Миф 8: «Шипы вылетают только у дешевых марок. У премиальных шин они не теряются»

Источник: Alexander Maniakhin / iStock

Это заблуждение, погоня за ушедшими брендами приводит к разочарованию и неоправданным тратам.

— Уровень потери шипов зависит не только от бренда и качества покрышки, но и от манеры езды и соблюдения правил обкатки. Нормальной считается потеря 5–10% шипов за первый сезон для любой шины. Сейчас на рынке есть множество брендов, которые по качеству не уступают европейским шинам, особенно при правильной установке и балансировке. А выбирая ушедшие бренды, скорее всего, имеешь дело с залежавшимися остатками, поэтому внимательно смотрите даты производства, — предупреждает Константин Ершов.

Суровая правда: потерю шипов в начале эксплуатации производители закладывают в технологический процесс. Критично, когда они сыпятся и дальше — это признак брака или неправильной обкатки.

Миф 9: «Зимой можно ездить на всесезонной резине. Она же для этого и создана!»

Источник: djedzura / iStock

Всесезонка — это всегда компромисс, говорит Ершов:

— Всесезонная резина подходит лишь для регионов с мягкой зимой. При температуре ниже −10 °C шина с универсальной резиновой смесью теряет эластичность, как и летняя. Для условий Санкт-Петербурга, где часто бывают морозы, переменная влажность и гололед, всесезонка — не лучший вариант.

Суровая правда: всесезонная резина будет дубеть на морозе и плохо тормозить — и слишком быстро изнашиваться в оттепель. «Всесезонка — значит, ни в какое время года» — это шутка, в которой есть большая доля правды.

Миф 10: «Резину можно хранить где угодно — в гараже, на балконе, просто накрыв тряпкой»

Источник: Sergey Kuznetsov / iStock

На резину губительно воздействуют ультрафиолет, влажность и контакт с источниками тепла, поэтому хранилище должно быть сухим, темным и проветриваемым, объясняет Ершов. Давление одной шины на другую при неправильной укладке перекашивает корд.

— Лучше хранить шины без пакетов, вертикально, периодически поворачивая для снятия нагрузки с одной точки. Складывать стопкой нельзя, так как нижние покрышки могут деформироваться, — подсказывает эксперт.