Выплаты при аварии хотят повысить — детали инициативы

В аварии не должно быть пострадавших Источник: Михаил Огнев / FONTANKA. RU

Максимальная выплата по европротоколу может вырасти с 200 до 300 тысяч рублей. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму депутаты от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым.

Европротокол — это упрощенная процедура оформления ДТП без участия сотрудников ГИБДД.

«Предлагается с 200 до 300 тысяч рублей увеличить размер страхового возмещения, которое может получить потерпевший в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному средству, в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции и без фиксации и передачи данных о таком происшествии в автоматизированную информационную систему обязательного страхования», — говорится в пояснительной записке.

В этом году максимальную выплату по европротоколу уже увеличили со 100 до 200 тысяч рублей. По мнению авторов инициативы, его принятие было обусловлено тем, что прежний лимит перестал соответствовать затратам на ремонт автомобилей после ДТП, пишет РИА Новости.

Авторы проекта указывают, что европротокол применяется более чем в 40% случаев ДТП. Однако недостаточный размер выплат может привести к сокращению использования упрощенного механизма из-за роста цен.

Оформить европротокол можно, если:

в ДТП участвуют только два автомобиля;

у обоих есть действующий полис ОСАГО;

нет пострадавших людей;

не повреждено имущество третьих лиц;

не пострадала городская инфраструктура.

Если по поводу аварии возникли разногласия, участники должны зафиксировать ДТП с помощью фотографий через приложения «Госуслуги» или «Госуслуги Авто».

Существует два варианта оформления европротокола: бумажный (с использованием бланка, который выдала страховая компания при оформлении ОСАГО) и электронный через те же приложения.

По европротоколу доступны следующие размеры компенсаций:

до 400 тысяч рублей, если нет разногласий и есть фото;

до 200 тысяч рублей, если есть разногласия и имеются фото;

до 100 тысяч рублей, если нет разногласий и нет фото.