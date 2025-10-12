Посягнули на святое. Китайский топ-бренд начал продажи кроссовера размером с Audi Q7

Дизайн англичанина Джайлза Тейлора примерили все современные «Хончи» Источник: Артем Краснов

Попалась мне любопытная инфографика: автомобильный аналитик Фелипе Муньос ранжировал все китайские автобренды по их престижности и технологичности. Работа вообще достойная Аристотеля с его попыткой классифицировать живых существ — китайских марок примерно столько же. И вот на вершине пищевой пирамиды Муньоса в холодном одиночестве реет бренд Hongqi, поставленный выше Li Auto, Zeekr, Xiaomi, Avatr и прочих новоявленных «янгванов». А через пару дней у меня был запланирован тест-драйв кроссовера Hongqi HS7, и я напрягся, ведь разочарование — это всегда продукт ожиданий, а они у меня были в заоблачных высях. Настолько ли хорош Hongqi, чтобы увлечь (свят-свят) бывшего владельца… допустим, Audi Q7?

Источник: Артем Краснов

С родословной у Hongqi порядок: это самый породистый автобренд Китая, существующий с 1958 года и возивший китайских боссов от Мао до Си. Правда, после помпезных машин 50-х и 60-х марка «Хончи» перешла на копипаст иностранной техники, включая Audi 100, Lincoln Towncar и даже Toyota Crown могла бы кануть в лету, если бы не резкое изменение стратегии в 2018 году. С тех пор Hongqi — это двойственный автобренд, который делает и роскошные кабриолеты для компартии, и автомобили для частников. В привычных нам координатах Hongqi — это что-то вроде правительственных ЗИЛов, доживших до наших времен, к которым присоединили линейку современных «Волг» для чиновников средней руки и бизнесменов. И если престиж, как вино, зреет со временем, то Hongqi действительно самая-самая из китайских марок. Что ему противопоставит молокосос-Zeekr, который еще первую пятилетку не справил?

Просвет 20 см и полный привод делают Hongqi HS7 полноценным кроссовером, но роскошный бампер напрягает даже на грунтовках, не говоря о бездорожье Источник: Артем Краснов

Вот с таким багажом пафоса я подходил к машине, и не буду вас долго томить: пафос этот не особенно оправдался. Именно премиальным в моем понимании Hongqi HS7 не воспринимается (я слышу эхо заочных ругательств маркетологов Hongqi, ну простите, говорю как есть). Я понимаю эфемерность подобных классификаций и помню споры 30-летней давности, может ли нувориш-Lexus считаться премиальным, если это просто Тоуота с кожаным салоном? Но давайте положим, что один из признаков премиум-автомобиля — это использование вау-технологий, которые большой ценой достигают малого результата, зато дают владельцу повод провозгласить себя знатоком и ценителем. Премиальность — она всегда про избыточность, про какие-то там полутона и букеты вкуса. Так вот, Hongqi HS7 чего-то такого классного и глупого нет.

Дизайн интерьера повторяет таковой у Hongqi H5 и H6. Управление климатом и музыкой — через сенсорный экран Источник: Артем Краснов

HS7 довольно прагматичен и технически близок к остальным моделям марки. Это не вино урожая 1958 года, это товар для свободной продажи — пятиметровый кроссовер с семиместным салоном, 2-литровым 245-сильным турбомотором, восьмиступенчатым автоматом Aisin, пружинной подвеской и полным приводом с подключением задних колес муфтой Borg Warner. Посмотрите его конкурентов с менее претенциозными значками, там всё то же самое. Собственно, и в классификации Муньоса Hongqi встречается дважды: вверху списка и в середине, так что интуиция не обманывает, бренд рожден под знаком Близнецов и двойственен.

HS7 не самый крупный кроссовер Hongqi: модель E-HS9 на 20 сантиметров длиннее Источник: Артем Краснов

Это, кстати, второе поколение HS7, а вот первое отличалось здоровым классицизмом: у него была продольная компоновка, мотор V6, двухрычажная передняя подвеска, пневмобаллоны… В новой же версии из соображений унификации HS7 перевели на «поперечную» платформу со стойками McPherson, в общем, хоть убей, не вижу тут заявки на маломальский оверинжиниринг, скорее, чувствуется азиатская рациональность, дозированность усилий. Возвращаемся к вопросу про «Лексус»?

Hongqi HS7 сделан по типичному рецепту кроссовера нашего времени. Базовый привод — передний, задние колеса подключаются по требованию через муфту Источник: Артем Краснов

Если оставить утомительную задачу разбираться в химерах премиальности, сам по себе HS7 мне понравился. Он, как трудолюбивый фигурист, не пускает пыль в глаза изощренными пируэтами, зато усердно выполняет всю обязательную программу и набирает ценные баллы. У него почти идеальная эргономика, нормальная шумоизоляция, качественная аудиосистема, хорошие настройки автомата, ровный разгон. Я помню, как лет 20 назад мы делали тест-драйв Audi Q7 с его потенциальным владельцем, и тот с каменным лицом разогнался по трассе М-5 до 200 км/час, а я, не глядя на спидометр, поначалу даже не осознал, насколько быстро мы ехали. И у Hongqi HS7 есть это же умение маскировать скорость: добавляешь 50 км/час, но как будто всё равно остаешься приличным человеком (нет).

Hongqi HS7 заявлен как «мягкий гибрид»: у него есть электромотор, но маломощный. Рабочее напряжение системы 48 вольт, то есть в пределе она вряд ли способна добавлять более 10–15 л. с., да и то кратковременно Источник: Артем Краснов

Он не пытается доминировать над потоком: управляемость интуитивная, но лишенная острых углов, расслабляющая. На завитках виадуков он держится цепко и равнодушно, не пытаясь ободрить водителя изысканной обратной связью по рулю или живостью задней оси. И потому, скорее, располагает к релаксу и беспечности. Подвеска мягкая, особенно в режиме Comfort: HS7 напоминает американские внедорожники типа Chevrolet Tahoe. При переключении в Sport амплитуды вторичных колебаний снижаются, но машина в любом случае остается податливой, убаюкивающей. Поначалу мне казалось, что настройки режима Sport мне нравятся больше, но под конец дня я всё равно оказался в «Комфорте». К чему, как говорится, кривить душой? Кого обманывать?

Длина — 5 метров без 5 миллиметров Источник: Артем Краснов

Hongqi HS7 довольно вместительный: и на втором ряду, и даже на третьем простора не меньше, чем ожидаешь от машины такого размера, а трехзонный климат-контроль с отдельным экраном позволяет пассажирам самим рулить атмосферой. А еще есть столики: немного хлипкие, но всё равно годные, чтобы положить бутерброд и накрошить на кожу наппа.

Задний ряд установлен как будто высоковато — как в рамном внедорожнике. Но сидеть в целом удобно, а из бонусов — раскладной столик Источник: Артем Краснов

Третий ряд отнюдь не номинальный: сюда можно посадить даже взрослого при поездках на короткие расстояния (подпитого — и на большие). Детям 7–15 лет будет и вовсе удобно Источник: Артем Краснов

Огромен и багажник, причем даже в трехрядной версии он не исчезает полностью. Из минусов — полное отсутствие запаски: есть только светоотражающий жилет, чтобы удобнее было голосовать на дороге, когда встанешь с пробитым колесом.

Со сложенным третьим рядом отсек шикарен: ровный пол, большой объем. Не хватает шторки (проблема трехрядных машин) и элементов крепления багажа Источник: Артем Краснов

В семиместной версии багажник небольшой, но всё же остается Источник: Артем Краснов

Запаски, увы, нет, как и в младших моделях Hongqi Источник: Артем Краснов

Мои сомнения насчет позиционирования автомобиля подтверждаются его ценой: 4,8 или 5 млн рублей в зависимости от комплектации, то есть аккурат стык массового сегмента и премиального (но ближе к первому). Оснащение сразу богатое: отделка натуральной кожей, светодиодная оптика, бесконечный список помощников водителя, обогрев, вентиляция, электропривод сидений, мультимедиа, аудиосистема. В более дорогой версии появляется ряд мелких опций, а из существенного: адаптивная подвеска, проекционный дисплей, электропривод крышки багажника, плюс более качественная аудиосистема.

По итогам первой половины 2025 года продажи Hongqi в России слегка подросли на фоне падающего рынка, однако выполнение плана в 12 тысяч машин к концу года кажется не слишком вероятным Источник: Артем Краснов

Основным конкурентом выглядит GAC GS8: тоже большой, семиместный, полноприводный и с ценой 4,1–4,85 млн рублей. Трехрядный салон имеет и Changan CS95, который схож по характеристикам и стоит в районе 4,5 млн (за машины 2024 года). Еще один соперник: Chery Tiggo 9 Pro, его цена близка к прайсу «Хончи» — 4,75–5,05 млн рублей.

Марка Hongqi входит в государственный концерн FAW Источник: Артем Краснов

И получается, что чего-то экстраординарного Hongqi HS7 в своем классе не предлагает: двухлитровые моторы, полный привод, восьмиступенчатые «автоматы» — это норма для сегмента больших кроссоверов вне зависимости от степени «намоленности» их брендов. Hongqi HS7 кажется более отшлифованным, чем прямые конкуренты, и он ближе к нашему докризисному пониманию того, каким должен быть крупный семейный паркетник. Может быть, этим он и оправдывает большие авансы, что выдал ему аналитик Муньос.

Автомобиль для путешествий? Да, вполне Источник: Артем Краснов

Audi Q7, для сравнения, минимум вдвое дороже «Хончи» и играет в другой лиге. Может быть, я заражен предубеждением, но немецкий премиум как галька, шлифовался годами (не обошлось без трещин, но счет всё равно на табло). И китайцы, возможно, когда-нибудь сравняются или даже превзойдут немцев в святая святых — премиум-сегменте. Но пока я бы не задирал планку так высоко. Ведь разочарование, повторю, продукт ожиданий. И если не распалять себя излишне, Hongqi HS7 выглядит автомобилем цельным, приятно спокойным, не лишенным стиля. Одна из тех машин, что становятся другом семьи, а не любимцем отца.