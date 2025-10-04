Lixiang объявил аномально низкие цены в Казахстане. Выгодно ли ввезти такую машину в Россию?

Lixiang L7 в России стоит от 6,6 миллиона, в Казахстане — от 3,55 миллиона рублей Источник: Артем Краснов

Популярный в России производитель гибридов Li Auto (Lixiang) до конца года откроет в стране первый официальный дилерский центр, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Но интереснее другое: продажи Lixiang начинаются в Казахстане, и там, в отличие от России, анонсированы прайс-листы с почти китайским уровнем цен, то есть весьма низкие. Так, кроссовер Lixiang L6 стоит от 3,1 миллиона рублей (в переводе с тенге), что отличается от стоимости модели в КНР в пределах 6%. Имеет ли смысл ввозить такие автомобили в Россию с учетом, что Казахстан входит в ЕАЭС, а поставки Lixiang туда происходят официальным путем, то есть с оплатой таможенных пошлин? Строго говоря, с 2024 года подавать декларацию на электрические машины при их ввозе в ЕАЭС можно только в таможенных органах РФ, кроме того, осложнена сертификация «электричек» для юрлиц, но даже без этих препятствий импорт оказывается бессмысленным из-за заоблачных таможенных сборов.

Прорыв Li

Последовательные гибриды Lixiang обрели неожиданную популярность в 2022–2023 годах, после ухода из России традиционных премиум-брендов, и в отдельные месяцы Li Auto умудрялся попадать в топ-10 российского рынка. Поначалу их везли серым импортом, но в 2025 году централизовать поставки взялась Sinomach Auto. Однако даже в этом случае речь шла о схеме полуофициального импорта, без прямого участия самого Li Auto. Сейчас, судя по заявлениям Алиханова, марка готова прийти в Россию уже открыто.

Все кроссоверы Lixiang сделаны по одному принципу и очень похожи внешне. На фото — Li L6, самая компактная и новая модель в линейке кроссоверов Источник: пресс-служба компании Li Auto

Сравниваем цены в России и Казахстане

По данным официального сайта, кроссовер Lixiang L6 стоит в России от 5,7 миллиона рублей, L7 — от 6,6 миллиона , L9 — от 8,6 миллиона рублей . При этом стоимость автомобилей из наличия выше: например, самый доступный L6 предлагают за 6 миллионов рублей.

В Казахстане импортером Lixiang стал крупный автомобильный холдинг Allur, цены в переводе с тенге значительно ниже: L6 стоит от 3,1 миллиона рублей, L7 — от 3,55 миллиона , L9 — от 4,85 миллиона . То есть в Казахстане Lixiang стоят на уровне «наших» Chery Tiggo 8 Pro (Tenet T8). А потому возникает соблазн ввезти такой автомобиль в Россию. Выгодно ли?

Почему в Казахстане дешевле

Allur Auto не раскрывает всех нюансов таможенной очистки Lixiang в Казахстане, но, поскольку речь об официальных поставках, будем исходить из того, что таможенные пошлины за автомобили платятся по правилам ЕАЭС.

Что касается акциза, в Казахстане он оплачивается либо для топовых автомобилей стоимостью более 11 миллионов рублей (в переводе с тенге), либо для машин с моторами более 3 литров, то есть на гибриды Li Auto не распространяется.

Li L9 — самый крупный кроссовер в линейке. Длина — 5,2 метра Источник: пресс-служба компании Li Auto

Отличается и НДС: в 2025 году при ввозе автомобиля НДС составляет 12%, в России — 20% (с повышением в 2026 году до 22%).

Утилизационный сбор при ввозе в Россию платится в полном объеме даже при импорте из Казахстана. Ставки «утиля» поднимут в два этапа: с 1 ноября 2025 года и с 1 января 2026 года. Осенняя эскалация призвана как раз ограничить ввоз мощных и дорогих автомобилей типа Lixiang и пресечь их «льготный» импорт частными лицами (по минимальной ставке утильсбора).

Сколько нужно доплатить за «казахский» Lixiang

Для примера возьмем наиболее популярную модель марки — кроссовер L7. В Казахстане его цена стартует от 3,55 миллиона рублей, но мы будем ориентироваться на среднюю версию стоимостью 4 миллиона.

По правилам, введенным еще в 2024 году, при ввозе машин из стран ЕАЭС необходимо доплачивать всю разницу в пошлинах, утильсборах, акцизах и НДС, а электрические машины (включая последовательные гибриды) нужно декларировать именно в российской таможне.

Поскольку открытие первого дилерского центра Lixiang в Астане состоится в ноябре, рассчитывать на ввоз «Лисянов» на физическое лицо бессмысленно: с конца осени ставки «утиля» для физлиц и юрлиц уравниваются, если речь об автомобилях мощнее 160 л. с. или электромобилях и последовательных гибридах мощнее 80 л. с.

Lixiang — это, по сути, электромобили с электрическим бензогенератором, который может пополнять запас энергии на ходу Источник: пресс-служба компании Li Auto

Какую мощность учитывают при ввозе Lixiang? Кроссоверы L6, L7, L8, L9 относятся к последовательным гибридам, где колеса приводятся только электромоторами, и де-юре такие машины уравнены с электромобилями. Для них при фискальных расчетах используют не полную мощность электродвигателей, которая, например, для Lixiang L7 составляет 449 л. с. (330 кВт), а так называемую 30-минутую — в нашем случае это 183 л. с. (135 кВт). Это выше порога в 80 л. с., который допускает ввоз по ставкам утильсбора для физлиц после 1 ноября 2025 года. То есть частный ввоз Lixiang с этой даты станет бессмысленным. При импорте таких гибридов «физики» всё равно платят и НДС, и акциз, а таможенные пошлины для них выше, чем для юрлиц.

Доплату за Lixiang L7, ввезенный из Казахстана в ноябре–декабре 2025 года, будет состоять из разницы в НДС, акцизах и утилизационном сборе. Последний составит 1,54 миллиона рублей, и здесь мы учитываем привязку к мощности, которую вводит Минпромторг с ноября (без нее было бы 667 тысяч рублей). Акциз добавит еще 106 тысяч рублей.

Фишка «Лисянов» — двойной экран на центральной консоли, пользоваться которым может и пассажир Источник: Артем Краснов

Разницу в НДС с Казахстаном оценить сложно, поскольку не очень понятно, от какой именно таможенной стоимости импортеры Lixiang в республике будут платить 12-процентный НДС. В России 20-процентная ставка эквивалентна сумме 941 тысяча рублей, и она считается от «раздутой» цены, которая включает также пошлины и акцизы. По нашим оценкам, разница в НДС составит около 400 тысяч рублей.

Плюс 2 миллиона

Итого, пересекая границу Казахстана и России, Lixiang L7 подорожает примерно на 2 миллиона рублей, то есть его цена составит 6 миллионов без учета расходов на доставку, сертификацию, установку модуля ЭРЫ-ГЛОНАСС, страховку, маржу импортера и прочих расходов. Иными словами, импорт таких машин из Казахстана без использования каких-либо ухищрений выгоден едва ли.

С 1 января 2026 года ситуация станет еще хуже, потому что снова повысится утильсбор, а попутно и НДС. В будущем году совокупный таможенный сбор за упомянутый Lixiang составит более 3,6 миллиона рублей . Это величина, сопоставимая с ценой гибрида в Китае.

С января по август 2025 года в Россию ввезено 7156 Lixiang. По итогам прошлого года было 23 219 машин, и половина импорта приходилось на кроссовер L7 Источник: Артем Краснов

И не факт, что привлекательные казахстанские цены продержаться долго: по данным издания «Китайские автомобили», на первых порах планируется продавать автомобили 2024 года выпуска, с чем, вероятно, и связана низкая стоимость в Казахстане.

О кроссовере Lixiang L7 мы рассказывали отдельно.

