Цены отмерзли. Аналитики ждут подорожания машин

Автобизнес готовится к новому витку повышения цен в ближайшие полгода Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

После восьми месяцев ценового затишья автопроизводители снова заговорили о повышении стоимости. Эксперты предсказывают увеличение продаж в октябре на фоне негативных ожиданий и дальнейший рост цен к концу года. Насколько велики эти риски повышения цен или это лишь хайп с целью раскачать слабый спрос? Мы спросили у аналитиков рынка.

Цены уже выросли?

Пока нет, но динамика проявляется в сокращении скидок. Например, в сентябре отменили или сократили дисконт на свои модели марки Xcite, Tank, Jetour, Changan. Часть компаний повысила цены: например, на сумму до 115 тысяч прибавил Solaris KRS (бывший Kia Rio питерской сборки), а BAIC U5 Plus подорожал на сумму до 233 тысяч рублей, сообщает автоэксперт Олег Мосеев.

Пока тенденция не носит однозначного характера: многие марки сохраняют скидки для моделей 2024 года выпуска, а Jaecoo обнулил дисконты, одновременно на эту же величину снизив цены.

В любом случае «рынок покупателя» понемногу заканчивается, на что влияет и восстановившийся спрос.

Спрос на машины ожил в июле и августе 2025 года: показатели всё равно ниже прошлогодних, но относительно начала года разница уже не настолько большая. Если в марте падение рынка составляло в районе 40%, то сейчас — менее 18%. Сентябрь и октябрь также ожидаются «хорошими», что дает производителям больше маневра при назначении цен.

Почему многие ставят на подорожание

На цены давят три фактора: ослабление рубля, снижение ключевой ставки и грядущее повышение утильсбора в ноябре 2025 года и январе 2026 года.

Курс юаня приблизился к 12 рублям впервые с марта 2025 года, курс доллара составляет в районе 83 рублей, хотя летом колебался в районе 77–78 рубля. Пока это не критично, однако аналитики следят за тенденцией: устойчивое ослабление рубля обычно сказывается на автомобильных прайсах с задержкой в 2–3 месяца.

Снижение ключевой ставки в теории ведет к удешевлению кредитов, и хотя ее падение в 2025 году с 21 до 17% не считается достаточным для возвращения к «кредитной нормальности», есть психологический эффект: у продавцов и банков появляется возможность активнее соблазнять людей «дешевыми» кредитами, а клиенты более склонны верить этим обещаниям.

Утильсбор повысят в два этапа

Еще более значимы грядущие изменения утильсбора. С 1 ноября нас ждет корректировка методики его расчета, и в качестве еще одного критерия будет учитываться мощность. По замыслу Минпромторга (с подачи Объединения автопроизводителей России), это позволит собрать дополнительный «утиль» с форсированных машин, электромобилей и гибридов.

Для автомобилей мощностью более 160 л. с. при ввозе их физлицами отменяется льготная ставка, что увеличит соответствующий утильсбор в сотни раз (ставка для «физиков» — 3,4 тысячи, для «юриков» — 667 тысяч и выше).

Утилизационный сбор уже превратился в доминирующий компонент таможенных платежей Источник: Семен Казьмин

По данным «Автостата», в 2025 году 68% импорта новых машин пришлось на автомобили мощностью более 160 л. с. , на вторичном рынке эта доля — 44%. Поэтому привязка к мощности окажет заметное влияние на стоимость ввоза машин.

С 1 января 2026 года произойдет плановое увеличение ставок утильсбора: например, для новых автомобилей с моторами 1–2 литра он возрастет с 667 тысяч до 800 тысяч рублей , для подержанных — с 1,174 млн рублей до 1,401 млн .

«Такие архаичные машины уже не производятся»

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает наиболее значимым фактором именно рост утильсбора, подчеркивая, что подобные расходы перекладываются на потребителя и у компаний нет возможности «размазать» их по цепочке поставки автомобиля.

«Особенно, конечно, пострадают регионы Сибири и Дальнего Востока, Урала, потому что там значительная часть парка импортируется из Японии, также там популярны автомобили, которые заезжают из Китая на физических лиц, — говорит Антон Шапарин. — И такие поставки становятся по большому счету коммерческими».

Мы рассказывали об опыте импорта из Японии праворульной Toyota по льготным ставкам утильсбора Источник: Toyota

Антон Шапарин отмечает, что в современном мире автомобиль мощностью до 160 л. с. — это не самый популярный формат.

«Такие архаичные машины уже не производятся в мире, — говорит руководитель НАС. — Это базовый движок 1,6 без турбины, довольно редкая сейчас история. Думаю, что мы, безусловно, столкнемся с ростом цен на авторынке и это повлечет за собой сокращение спроса, потому что люди и сейчас не могут себе позволить автомобили, а после подорожания никакие скидки это не смогут компенсировать».

«Снимут сливки и начнут искать новые лазейки»

Глава аналитического агентства «Автостат» считает, что так или иначе подорожают все автомобили, хотя и в разной степени.

«Что-то — чисто символически, за компанию, а что-то — сильно. А какие-то модели вообще не будет иметь смысла завозить, тем более рубль начинает слабеть», — рассуждает эксперт.

Он приводит перечень наиболее популярных моделей, на которых новые правила утильсбора скажутся сильнее всего: Geely Monjaro, Toyota RAV4, BMW X3, BMW X5, Hyundai Palisade, BMW 5 серии, Toyota Highlander, KIA Sorento, KIA Carnival, Hyundai Santa Fe.

Для частного ввоза останется, например, сегмент небольших японских машин: Honda Freed, Toyota Yaris, Nissan Note, Suzuky Jimny и так далее. Но они более значимы для восточных регионов России. Для европейской части страны относительно целесообразными для импорта остаются Volkswagen Golf и Tiguan, KIA K3 и К5, Mazda 3, CX3 и СХ-30.

Автомобили гольф-класса из Европы по-прежнему будет выгоднее везти частным импортом Источник: Артем Краснов

Сергей Целиков допускает, что новые правила ударят по операторам «серого импорта» в России и заставят их придумывать новые пути.

«Не исключаю, что бизнес доставщиков авто под заказ сейчас снимет сливки, отдохнет и начнет искать новые „проходные позиции“. Возможно, что-то и найдет. Китай большой. Там много и нового, и подержанного автохлама. Есть еще Корея. Грузия уже навряд ли нам поможет. Там в основном мощные авто из Америки. Япония, как и ранее, продолжит снабжать Дальний Восток», — считает Сергей Целиков.

Электрокары впали в немилость: с начала 2025 года утильсбор для них повысился в 20 раз, а сейчас грозит дополнительное повышение из-за мощностного коэффициента. Уточним, что при фискальных расчетах учитывается так называемая 30-минутная мощность электромобиля или гибрида, которая обычно в 2–3 раза ниже максимальной Источник: Артем Краснов

Отдельно Сергей Целиков отмечает рынок электромобилей и гибридов. Привязка утильсбора к мощности сильнее всего ударит именно по сегменту элекрокаров, и глава «Автостата» не исключает, что на импорте таких машин можно будет поставить крест (более точный прогноз можно сделать после публикации новых тарифов в ноябре 2025 года).

Компенсация утильсбора для машин местной сборки привязана к локализации Источник: Семен Казьмин

Из хороших новостей — смягчение правил промсборки, что позволит ряду местных автозаводов претендовать на полную компенсацию утильсбора. В их числе Haval, «Москвич», Solaris и Tenet.

Покупая машину, очень внимательно изучайте условия даже у официальных дилеров: мы получаем всё больше жалоб на непрозрачность таких сделок.