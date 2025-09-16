Такси станет недоступно для россиян: с рынка уйдут сотни тысяч водителей

Ценники на перевозки подскочат на 20–30% Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Из-за нового требования к локализации такси может исчезнуть до 200 тысяч водителей. Это порядка 20% от общего числа занятых в этой сфере. Такие оценки озвучили на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по вопросам локализации автомобилей для такси.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года по всей стране. Для ряда регионов предусмотрены отсрочки: до 1 марта 2028 года — для Калининградской области, до 1 марта 2030 года — для Дальнего Востока.

В региональные реестры такси станут включать лишь те автомобили, которые будут отвечать одному из параметров локализации:

автомобиль должен набрать не менее 3200 баллов локализации, как установлено для госзакупок;

машина должна будет произведена по специальному инвестиционному контракту, заключенному с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

В перечень автомобилей, разрешенных для использования такси по новому закону, могут войти модели Lada, «Москвич» и Evolute, а также ряд других брендов. В Минпромторге пояснили, что список будет подготовлен только к концу 2025 года.

Кроме того, уточняется, что перечень сведений, необходимых для внесения автомобиля в региональный реестр легковых такси, должен включать:

Марку. Модель. Год выпуска. Государственный регистрационный номер. Идентификационный номер транспортного средства либо идентификационный номер его основного компонента (если автомобиль не имеет стандартного VIN-номера).

По оценкам участников совещания в РСПП, на конец 2024 года в отрасли насчитывалось более 700 тысяч автомобилей, принадлежащих физлицам, свыше 70% из которых используются для подработки. При этом около 79% таких автомобилей не соответствуют требованиям принятого закона о локализации. Эксперты пришли к выводу, что часть таксопарков и водителей, оказывающих услуги такси на своих машинах, не смогут выполнить требования к локализации, пишет «Коммерсантъ». В итоге многие будут вынуждены покинуть рынок.