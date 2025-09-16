НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Такси станет недоступно для россиян: с рынка уйдут сотни тысяч водителей

Такси станет недоступно для россиян: с рынка уйдут сотни тысяч водителей

Новый закон вступит в силу через несколько месяцев

Ценники на перевозки подскочат на 20–30%

Из-за нового требования к локализации такси может исчезнуть до 200 тысяч водителей. Это порядка 20% от общего числа занятых в этой сфере. Такие оценки озвучили на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по вопросам локализации автомобилей для такси. 

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года по всей стране. Для ряда регионов предусмотрены отсрочки: до 1 марта 2028 года — для Калининградской области, до 1 марта 2030 года — для Дальнего Востока. 

В региональные реестры такси станут включать лишь те автомобили, которые будут отвечать одному из параметров локализации: 

  • автомобиль должен набрать не менее 3200 баллов локализации, как установлено для госзакупок;

  • машина должна будет произведена по специальному инвестиционному контракту, заключенному с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

В перечень автомобилей, разрешенных для использования такси по новому закону, могут войти модели Lada, «Москвич» и Evolute, а также ряд других брендов. В Минпромторге пояснили, что список будет подготовлен только к концу 2025 года.

Кроме того, уточняется, что перечень сведений, необходимых для внесения автомобиля в региональный реестр легковых такси, должен включать:

  1. Марку.

  2. Модель.

  3. Год выпуска.

  4. Государственный регистрационный номер.

  5. Идентификационный номер транспортного средства либо идентификационный номер его основного компонента (если автомобиль не имеет стандартного VIN-номера).

По оценкам участников совещания в РСПП, на конец 2024 года в отрасли насчитывалось более 700 тысяч автомобилей, принадлежащих физлицам, свыше 70% из которых используются для подработки. При этом около 79% таких автомобилей не соответствуют требованиям принятого закона о локализации. Эксперты пришли к выводу, что часть таксопарков и водителей, оказывающих услуги такси на своих машинах, не смогут выполнить требования к локализации, пишет «Коммерсантъ». В итоге многие будут вынуждены покинуть рынок. 

Отток водителей может привести к снижению доступности услуг перевозки, особенно в небольших городах, росту стоимости поездок. Рост цен наблюдается уже сейчас. По данным Росстата, в августе 2025 года по всей России проезд в такси подорожал на 8% год к году, до 48,44 рубля за 1 км, в Москве — на 26%, до 75,92 рубля. Стоимость перевозок в крупных городах может вырасти еще на 20–30% в 2026–2027 годах, прогнозируют в службе заказа такси «Максим». Ранее эксперты предупреждали, что таксисты будут уходить в серую зону, что приведет к росту черного рынка перевозок. 

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Локализация автомобилей Цены на такси Водитель
Комментарии
Гость
41 минута
И куда же они уйдут? На родину в Армению?
Гость
16 минут
Нечего ныть. Порядка может станет больше. Сейчас уже цены подняли, а порой приезжают на вызов откровенные помойки с дырявыми кузовами, а цена от этого никак не меняется.
