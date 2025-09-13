НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Авто Чунга-чанга, прощай? Популярный китайский автобренд меняет название в России — как теперь он называется

Чунга-чанга, прощай? Популярный китайский автобренд меняет название в России — как теперь он называется

Привыкаем к новой марке

Кроссовер Uni-T по размеру близок к VW Tiguan

Кроссовер Uni-T по размеру близок к VW Tiguan

Источник:

пресс-служба компании Changan

Changan переводит часть модельного ряда под новую марку Uni, сайт которой заработал в сентябре. Таким образом, все четыре крупнейших китайских автопроизводителя в России завели для своей продукции дочерние бренды: Great Wall предлагает Haval и Tank, автомобили Chery перетекают под вывеску Tenet, а многие Geely представлены у нас как Belgee и Knewstar.

Семейство Uni включает в основном достаточно свежие модели Changan, и CS55PLUS (Uni-S) — не исключение: он дебютировал в 2021 году

Семейство Uni включает в основном достаточно свежие модели Changan, и CS55PLUS (Uni-S) — не исключение: он дебютировал в 2021 году

Источник:

пресс-служба компании Changan

О планах Changan запустить суббренд Uni известно с 2023 года, но официально ребрендинг состоялся только сейчас. Шаг выглядел логичным, поскольку слово Uni использовалось для обозначения более современной линейки «Чанганов». В него входили Changan Uni-K, Uni-V и Uni-T, которые в скором времени избавятся от упоминания материнского бренда. Под новую марку перейдут и два других Changan: седан Lamore получил название Uni-L, а лидер продаж CS55PLUS обозначается Uni-S.

Лифтбэк Changan Uni-V теперь будет называться просто Uni-V. Но эмблемы на первых порах останутся прежними

Лифтбэк Changan Uni-V теперь будет называться просто Uni-V. Но эмблемы на первых порах останутся прежними

Источник:

Артем Краснов

Под брендом Changan остаются седанчик Alsvin, более крупный Eado Plus, семейство кроссоверов CS35, CS75, CS95, а также коммерческие Hunter Plus и Star Truck. Changan никак не комментирует «развод» модельных рядов, и пока не ясно, остается ли материнский бренд на рынке или со временем уйдет в тень. В бренд Uni выделили наиболее популярные модели марки, кроме CS35PLUS, поэтому Changan для удержания рыночной доли потребуется приток новых востребованных моделей. Похожую стратегию избрала Geely: популярные модели марки продаются как Belgee, но и сама она пока присутствует на рынке, например, с востребованным Monjaro.

Changan Alsvin — единственный импортируемый автомобиль из класса, который мы раньше называли «бюджетные седаны». Но продажи слабые: высокий утильсбор сделал цену неконкурентоспособной

Changan Alsvin — единственный импортируемый автомобиль из класса, который мы раньше называли «бюджетные седаны». Но продажи слабые: высокий утильсбор сделал цену неконкурентоспособной

Источник:

пресс-служба компании Changan

Переименование китайских брендов приобрело в России массовый характер, например, «АГР Холдинг» готовится запустить под Петербургом производство Jaecoo и Omoda под названиями Jeland и Onives, а для подмосковных Exeed забронирован бренд Esteo (официально это не подтверждается). Ряд маскировочных брендов работает от лица российских юрлиц и связан с Китаем через компании-посредники, например, партнером Tenet является китайская Defetoo, а не Chery.

Источник: Семен Казьмин
Источник:

Семен Казьмин

Changan единственным из крупных китайских производителей не имеет производства в России или Белоруссии, хотя несколько раз фигурировал в качестве кандидата. В 2023 году планировалось запустить его выпуск под брендом «Волга» на ГАЗе, заключить сделку пытался и «Автотор». По последней информации, одну из моделей Changan, кроссовер Uni-S, будут делать в Казахстане. Цена Uni-S там примерно в полтора раза ниже, чем в России, и начинается от двух миллионов рублей (по курсу).

Нравится бренд Uni?

Да, лучше Changan
Оставили бы как есть
Китайское в принципе не нравится

Отсутствие российской сборки может ослабить позиции Changan и Uni в России, особенно в свете смягчения правил Минпромторга для локализованных производителей: компенсации утильсбора теперь будут выплачиваться при меньших вложениях в производство.

Артём Краснов
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Авторынок Changan
Комментарии
Гость
19 минут
Популярный среди кого?
