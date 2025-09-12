Утильсбор предложили платить с «лошадей»: Минпромторг уже разработал новые правила расчета

Новые правила, в случае принятия, сильно ударят по частному импорту, особенно в случае с мощными машинами Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Российские автопроизводители ищут способы поднять утильсбор: главы КАМАЗа, ГАЗа и «Соллерса» направили в Минпромторг письмо с предложением пресечь импорт автомобилей по льготным ставкам (для физлиц) и поменять методику расчета — учитывать не объем мотора, а его мощность. Сегодня Минпромторг уже разработал новый механизм расчета.

Ранее о повышения «утиля» для частников говорил глава Минпромторга Антон Алиханов. Безотносительно успеха этой инициативы нас ждет очередной рост ставок с 1 января 2026 года: для новых машин с моторами 1–2 литра они поднимутся с 667 тысяч до 800 тысяч руб. (это уже утверждено).

Предыдущие инициативы повышения утильсбора исходили от главы АВТОВАЗа Максима Соколова, но в этот раз в числе подписантов — другие тяжеловесы росавтопрома: Сергей Когогин (КАМАЗ), Вадим Сорокин (Группа ГАЗ), Николай Соболев («Соллерс», включая УАЗ). Они выступили от лица «Объединения автопроизводителей России». Интересно, что авторы инициативы приводят примеры утильсбора для легковых машин типа Changan Alsvin (конкурент «Лады Весты»), хотя в их собственных модельных рядах нет моделей такого класса. Письмо выглядит, скорее, ширмой для прощупывания почвы перед очередной протекционистской реформой.

Лошадиная сила протекционизма

Авторы письма предлагают изменить принцип исчисления утильсбора. Сейчас ключевым параметром является объем двигателя, что, по мнению автопромышленников, не отражает действительности. Так, моторы объемом 1–2 литра могут иметь мощность и 100 л. с., и 250 л. с., но по нынешним правилам размер утильсбора для них одинаковый: 667 тысяч руб. для новых машин и 1,174 млн руб. для подержанных. Авторы предлагают привязать шкалу к мощности, как это сделано, например, с акцизом и транспортным налогом.

Для электромобилей и последовательных гибридов ставки утильсбора фиксированы и соответствуют таковым для бензиновых моторов объемом 1–2 литра, что, по мнению авторов письма, также не соответствует реалиям, поскольку в случае с «электричками» речь чаще всего о машинах, близких к премиум-сегменту: Zeekr, Aito, Lixiang, Avatr и так далее.

Как менялся утильсбор при последних двух повышениях Источник: Семен Казьмин

«Наносят ущерб бюджету РФ»

Авторы письма предлагают ограничить частный импорт: ввоз автомобиля на физлицо, когда вне зависимости от объема мотора ставка составляет 3,4 тысячи руб. для новых машин и 5,2 тысячи руб. для подержанной. Промышленники называют такой ввоз серой зоной и подчеркивают, что в России налажен бизнес по импорту машин через специализированные компании, которые оформляют сделку на конечного покупателя, оплачивая менее 1% утильсбора для юрлиц. В письме отмечается, что в 2025 году доля ввоза на физлиц достигла 50–70%, и что такие схемы наносят ущерб как бюджету РФ, так и официальным импортерам и дилерам.

По данным агентства «Автостат», за первые 7 месяцев 2025 года ввезено 190 тысяч «серых» автомобилей, из них новых — 50 тысяч. Для сравнения: китайские марки за это время продали через официальных дилеров 360 тысяч машин, АВТОВАЗ — 184 тысячи.

Сильнее всего утильсбор бьет по сегменту недорогих машин Источник: Семен Казьмин

Утильсбор играет всё более весомую часть в формировании бюджета РФ, например, в 2025–2027 годах ожидаются поступления на уровне 7,2 трлн руб., то есть в среднем по 2,4 трлн руб. в год. Это больше расходов бюджета на образование или здравоохранение. Однако непрерывный рост ставок лежит в основе резкого удорожания автомобилей, и сегодня таможенная очистка машин увеличивает их стоимость почти вдвое.

Как отреагировал Минпромторг

Ведомство дало свой ответ довольно быстро. Там уже подготовили новый механизм расчета утильсбора с привязкой к мощности двигателя автомобилей. Предполагается, что он начнет действовать уже с 1 ноября.

«На данный момент в отношении легковых автомобилей установлены коэффициенты расчета суммы утилизационного сбора в зависимости от объёма двигателя и года выпуска. При этом все большим спросом пользуются высокомощные транспортные средства с небольшими объемами двигателя, в том числе электромобили и последовательные гибриды. В связи с этим расчет утильсбора на основании одного показателя — объема двигателя — теряет актуальность», — прокомментировали в пресс-службе Минпромторга подготовленные изменения.

Теперь Минпромторг планирует ввести прогрессивную шкалу рассчета, причем льготная ставка сбора для физлиц продолжит действовать только на автомобили мощностью менее 160 лошадиных сил.

Не(с)частное дело

Борьба с частным импортом идет не первый год. В 2023 году появился запрет на продажу в течение года автомобиля, ввезенного по ставкам для физлиц. Это позволило властям бороться с перекупщиками, доначисляя утильсбор в случае, если возникали подозрения на «коммерческий ввоз» (правило стали применять и задним числом). Для подержанных машин экономия от частного ввоза может быть радикальной: например, для четырехлетней Toyota Camry 2,5 «юридический» утильсбор составляет 2,839 млн руб. против 5,2 тысячи руб. для частников.

При этом за кадром остается нюанс: для частного ввоза действуют высокие таможенные пошлины. Если для «юриков» их в свое время снижали под требования ВТО (компенсируя это утильсбором), то пошлины для физлиц остались высокими. Например, при ввозе упомянутой выше подержанной Camry 2,5 таможенная пошлина для физлица составляет 748 тысяч руб., для юрлица — 425 тысяч руб. (но также есть акциз и НДС).

«Утиль» превысит цену автомобиля в 2026 году

Сбор непрерывно рос все последние годы: если в начале 2023 года для новых машин с моторами 1–2 литра он составляет 178 тысяч руб., то сейчас — 667 тысяч руб., с 2026 года — 800 тысяч руб., а в 2029 году — 1,174 млн руб. Интересно, что уже с января ставка утильсбора впервые превысит стоимость нового автомобиля в России («Лады-Гранты»). Не исключено, что это приведет к очередной волне переписывания прайс-листов.

Минпромторг утвердил ежегодную индексацию утильсбора в 2024 году, чтобы подтолкнуть инвесторов к вложениям в проекты российской сборки. Пока эти меры не привели к прорыву, и с начала СВО ни один китайский производитель не анонсировал запуск собственного производства полного цикла. Проекты вроде «Москвича», «Эволюта» и «Тенета» реализуются от лица российских компаний. Китайские фирмы выступают в роли поставщика машинокомплектов, избегая прямых инвестиций в российский автопром.

Минпромторг начал работу над ошибками, снизив порог локализации, при котором местные производители получают компенсацию утильсбора. Это позволит ряду предприятий вроде Solaris, Tenet и Haval получать полное возмещение «утиля» из бюджета, что создаст предпосылки к снижению цен (при стабильности остальных параметров, включая курсы валют).

Минпромторг снизил балл локализации, при котором производитель может претендовать на полную компенсацию утильсбора с 3700 до 1500 пунктов Источник: Семен Казьмин