«Ладу» продают за 115 млн. Смотрим классную подборку советских машин, которые стоят дороже «немцев»

За эту Lada просят ₽8 888 888, но это далеко не предел Источник: Сайт автообъявлений Auto.ru

Мы привыкли относиться к отечественным автомобилям со снисходительностью, но со временем даже «Лада» и «Волга» становятся автоклассикой: на сайтах объявлений встречаются экземпляры, от которых накатывают и ностальгия, и приступ корысти. Ведь за некоторые просят больше, чем за современную премиум-иномарку. Оцените сами, стоят ли они того.

Показанный ниже ВАЗ-2109 в 90-х был бы просто «девяткой». Но сейчас этот автомобиль, более 30 лет простоявший на консервации, стал коллекционной ценностью, и его продают за стоимость BMW X5. «Девяток» в таком состоянии — единицы на всю страну. «Лада» за 115 млн тоже будет, но ближе к концу подборки.

ВАЗ-2109 выпущен в 1992 году и уже с длинным крылом. Цена — ₽15 млн. Зеркал нет, потому что машина не прошла даже предпродажную подготовку Источник: Сайт автообъявлений Auto.ru

Двигатель объемом 1,3 литра (64 л. с.). Нынешние моторы АВТОВАЗа являются эволюцией этого агрегата, точнее, его 1,5-литровой версией с диаметром цилиндра 82 мм, с разработкой которой помогала Porsche Источник: Сайт автообъявлений Auto.ru

Но если оригинал стоит заоблачно, то есть и восстановленные экземпляры с более скромным ценником и в экзотическом исполнении.

Восстановленная лифтованная «восьмерка» 1991 года с коротким крылом на грязевых шинах (но с моноприводом) продается за ₽3,4 млн. Скоро, видимо, столько будут стоить серийные «Весты» Источник: Сайт автообъявлений Auto.ru

Есть в продаже и прекрасно сохранившиеся «Жигули», например, вот эта красная «шестерка» выпущена в 1995 году, в разгар затянувшегося кризиса в Тольятти. После покупки, вероятно, лучше протянуть болтовые соединения.

За тридцатилетний ВАЗ-2106 просят ₽10 млн. Автомобиль без предпродажной подготовки, с пломбами и в оригинальном состоянии: даже аккумулятор родной Источник: Сайт автообъявлений Auto.ru

Помните худосочность жигулевских интерьеров? А их идеальную обзорность? Источник: Сайт автообъявлений Auto.ru

Есть в объявлениях и первая модель тольяттинского завода, ВАЗ-2101 с «клыками» на бампере, то есть честная «копейка». Ценник — больше чем у Lotus Emeya. Машина выпущена в 1972 году, то есть на четвертый год серийного производства русифицированной версии FIAT-124 в Тольятти. Кстати, первые «копейки» были преимущественно красными и синими, в цвета флага РСФСР. Реже встречались голубые, палевые и серые.

За ВАЗ-2101 1972 года просят ₽30 млн. Как и у предыдущих экземпляров, у него не установлены зеркала заднего вида (нет предпродажной подготовки) Источник: Сайт автообъявлений Auto.ru

Двигатель несет индекс ВАЗ-2101. Объем — 1,2 литра (64 л. с.) Источник: Сайт автообъявлений Auto.ru

Для фанатов «Безумного Макса» есть «восьмерка» одного из последних годов выпуска (2003), переделанная под снегоуборщик для аэропортов. Интересно, что в основе этого агрегата автомобиль «Тарзан»: мелкосерийная полноприводная машина, которую АВТОВАЗ сделал из гибрида ВАЗ-2108 и ВАЗ-2121 «Нивы». От первой взяли кузов, от второй силовой агрегат и привод, в основе машины рама, а задняя подвеска — независимая.

Гусеничный монстр с кузовом «восьмерки» сделан на базе мелкосерийной «Лады Тарзан». Цена — ₽4,3 млн Источник: Сайт автообъявлений Auto.ru

Еще одна машина апокалипсиса — ИЖ с мотором УЗАМ (73 л. с.), адаптированный для охотников: есть места для крепления винтовок.

ИЖ-2717 в «тигровом» камуфляже стоит ₽6,9 млн. Машине 25 лет Источник: Сайт автообъявлений Auto.ru

А за 30-летний ИЖ-молоковоз просят ₽3,4 млн Источник: Сайт автообъявлений Auto.ru

Семиместный минивэн «Лада Надежда» выпускался АВТОВАЗом около семи лет, но лишь в опытном производстве. Тиражи были небольшими, в среднем по 1000 экземпляров в год. Устаревшая платформа «Нивы», слабый двигатель и проблемы с качеством ограничивали спрос. А задумка была неплохой: универсальный и одновременно проходимый автомобиль в бюджетном сегменте по концепции напоминал Mitsubishi Delica. «Надежда» выпускалась с 1998 по 2006 годы и до сих пор встречается в объявлениях.

Эта тюнингованная «Надежда» 2005 года стоит ₽1,5 млн. Родной двигатель развивал 80 л. с., в данном случае стоит форсированный до 125 л. с. агрегат Источник: Сайт автообъявлений Auto.ru

А ниже совсем уж экзотический и редкий автомобиль. С виду — обычная «Волга ГАЗ-24», рабочая машина советского бюрократа средней руки. Но внутри — 5,5-литровый мотор V8 (195 л. с.), трехступенчатый «автомат», усиленная подвеска, гидроусилитель руля и множество скрытых тумблеров. Это не тюнинг, а вполне официальный мелкосерийный вариант «Волги». В народе такие машины назывались «догонялки» и выпускались малым тиражом для спецслужб. Использовались они и для сопровождения кортежей.

ГАЗ-24-34 выпущен в 1992 году и восстановлен частным музеем. Цена — ₽5 млн рублей Источник: Сайт автообъявлений Auto.ru

Двигатель V8 производства Заволжского моторного завода (ЗМЗ). Изначально моторы этого семейства ставились на «Чайку» ГАЗ-13, но в дальнейшем использовались даже на автобусах ПАЗ Источник: Сайт автообъявлений Auto.ru

А вот автомобиль, который кажется недооцененным: в СССР горбатый «Запорожец» стал машиной почти анекдотической. Он задумывался народным автомобилем, но жесткое техзадание, сжатые сроки и отсутствия опыта проектирования ситикаров не позволили создать по-настоящему сбалансированный автомобиль. Однако дизайн, во многом похожий на прототип Fiat 600, спустя много лет смотрится трогательно и гармонично.

Поздний ЗАЗ-965, выпущенный в 1968 году, продается за ₽1,35 млн. Интересно, будет ли когда-нибудь «Гранта» смотреться столь же аутентично? Источник: Сайт автообъявлений Auto.ru

Интерьер хорош: ни мультимедиа, ни климат-контроля, только аскеза и чувство полного единения с машиной Источник: Сайт автообъявлений Auto.ru

А вот родственная модель, ЛуАЗ-969: первый советский внедорожник, который можно было купить в личное пользование, созданный на основе «ушастого» ЗАЗ-966. «Проходимцем» он был серьезным: полный привод с жестким подключением задних колес, блокировка заднего дифференциала, колесные редукторы и просвет в 280 мм минимум — с таким арсеналом компактный, пусть и маломощный автомобиль дал бы фору современным внедорожникам. Интересно, кстати, что при отключении 4WD он становился переднеприводным. Выпускали ЛуАЗы с 1966 по 2002 годы: одна из советских моделей-долгожителей.

За ЛуАЗ-969, выпущенный в 1993 году, просят всего ₽147 тысяч. Альтернатива квадроциклу? Источник: Сайт автообъявлений Auto.ru

В постсоветское время идея современной альтернативы ЛуАЗам и УАЗам витала в воздухе, и одна из ее реализаций — Derways Cowboy. В 2003 году расположенный в Карачаево-Черкесии завод взял за основу румынский ARO-244 и создал на его базе внедорожник с пространственной рамой и «честным» полным приводом. Но банкротство румынской марки ограничило выпуск машин: их делали с 2004 по 2006 год. После этого «Дервейс» переключился на отверточную сборку «чайнакаров», а в 2018 году закрылся.

Из-за рубленого дизайна «Ковбой» кажется крупнее, чем на самом деле: по размеру он близок к Renault Duster (тоже, кстати, румынской разработки). Этот автомобиль 2005 года выпуска с мотором ЗМЗ стоит всего ₽385 тысяч Источник: Сайт автообъявлений Auto.ru

Видно, что машина активно эксплуатировалась Источник: Сайт автообъявлений Auto.ru

В начале 90-х бывший патефонный (а потом велосипедный) завод из Перми образовал компанию «Велта» и занялся выпуском внедорожника «Автокам-2160» со стеклопластиковым кузовом. Их строили на агрегатах «Москвичей» и ИЖей, поэтому они были строго заднеприводными, но проходимостью обладали неплохой: просвет составлял 200 мм. По размерам «Автокам» чуть крупнее «Оки» — 3,5 метра.

Этот «Автокам» 1994 года принадлежал инженеру завода, поэтому заявляется, что состояние — оригинальное, но с устранением недочетов мелкосерийной сборки. Цена — ₽499 тысяч. Источник: Сайт автообъявлений Auto.ru

Внедорожник «Тигр» — машина вполне серийная и выпускается до сих пор, но на продажу предлагается ранний экземпляр 2004 года. «Тигр» разработан ГАЗом в нулевых как облегченная версия БТР, с которым частично унифицирован: торсионные подвески, мощные колеса, система автоподкачки шин, главные передачи с самоблокирующимися кулачковыми дифференциалами… При длине 5,7 метра «Тигр» крупнее большинства типичных внедорожников и требует прав категории С, поскольку полная масса превышает 5 тонн. Вот тест-драйв «Тигра».

Этот «Тигр» оснащен турбодизелем Cummins мощностью 180 л. с. и механической коробкой передач. Цена — ₽5 млн. Источник: Сайт автообъявлений Auto.ru

Автомобиль имеет гражданский салон, сделанный на заказ Источник: Сайт автообъявлений Auto.ru

Ну, а в финале — обещанная «Лада» за ₽115 000 000 . Автор объявления подчеркивает, что не ошибся с нулями, хотя чем именно объясняется ценник за тюнингованную «восьмерку» 2002 года выпуска — неясно. Машина изрядно модифицирована: двигатель с турбонаддувом, заниженная подвеска, автозвук, мультимедиа… Но за 115 млн можно купить более свежий Bugatti Veyron или новый Lamborghini Revuelto. Хотя, конечно, куда им до заряженной «восьмерки» цвета шоколадный перламутр… Согласны?

Сразу и не скажешь, что перед нами источник несметного богатства Источник: Сайт автообъявлений Auto.ru