«Ладу» продают за 115 млн. Смотрим классную подборку советских машин, которые стоят дороже «немцев»

Мы привыкли относиться к отечественным автомобилям со снисходительностью, но со временем даже «Лада» и «Волга» становятся автоклассикой: на сайтах объявлений встречаются экземпляры, от которых накатывают и ностальгия, и приступ корысти. Ведь за некоторые просят больше, чем за современную премиум-иномарку. Оцените сами, стоят ли они того.
Показанный ниже ВАЗ-2109 в 90-х был бы просто «девяткой». Но сейчас этот автомобиль, более 30 лет простоявший на консервации, стал коллекционной ценностью, и его продают за стоимость BMW X5. «Девяток» в таком состоянии — единицы на всю страну. «Лада» за 115 млн тоже будет, но ближе к концу подборки.
Но если оригинал стоит заоблачно, то есть и восстановленные экземпляры с более скромным ценником и в экзотическом исполнении.
Есть в продаже и прекрасно сохранившиеся «Жигули», например, вот эта красная «шестерка» выпущена в 1995 году, в разгар затянувшегося кризиса в Тольятти. После покупки, вероятно, лучше протянуть болтовые соединения.
Есть в объявлениях и первая модель тольяттинского завода, ВАЗ-2101 с «клыками» на бампере, то есть честная «копейка». Ценник — больше чем у Lotus Emeya. Машина выпущена в 1972 году, то есть на четвертый год серийного производства русифицированной версии FIAT-124 в Тольятти. Кстати, первые «копейки» были преимущественно красными и синими, в цвета флага РСФСР. Реже встречались голубые, палевые и серые.
Для фанатов «Безумного Макса» есть «восьмерка» одного из последних годов выпуска (2003), переделанная под снегоуборщик для аэропортов. Интересно, что в основе этого агрегата автомобиль «Тарзан»: мелкосерийная полноприводная машина, которую АВТОВАЗ сделал из гибрида ВАЗ-2108 и ВАЗ-2121 «Нивы». От первой взяли кузов, от второй силовой агрегат и привод, в основе машины рама, а задняя подвеска — независимая.
Еще одна машина апокалипсиса — ИЖ с мотором УЗАМ (73 л. с.), адаптированный для охотников: есть места для крепления винтовок.
Семиместный минивэн «Лада Надежда» выпускался АВТОВАЗом около семи лет, но лишь в опытном производстве. Тиражи были небольшими, в среднем по 1000 экземпляров в год. Устаревшая платформа «Нивы», слабый двигатель и проблемы с качеством ограничивали спрос. А задумка была неплохой: универсальный и одновременно проходимый автомобиль в бюджетном сегменте по концепции напоминал Mitsubishi Delica. «Надежда» выпускалась с 1998 по 2006 годы и до сих пор встречается в объявлениях.
А ниже совсем уж экзотический и редкий автомобиль. С виду — обычная «Волга ГАЗ-24», рабочая машина советского бюрократа средней руки. Но внутри — 5,5-литровый мотор V8 (195 л. с.), трехступенчатый «автомат», усиленная подвеска, гидроусилитель руля и множество скрытых тумблеров. Это не тюнинг, а вполне официальный мелкосерийный вариант «Волги». В народе такие машины назывались «догонялки» и выпускались малым тиражом для спецслужб. Использовались они и для сопровождения кортежей.
А вот автомобиль, который кажется недооцененным: в СССР горбатый «Запорожец» стал машиной почти анекдотической. Он задумывался народным автомобилем, но жесткое техзадание, сжатые сроки и отсутствия опыта проектирования ситикаров не позволили создать по-настоящему сбалансированный автомобиль. Однако дизайн, во многом похожий на прототип Fiat 600, спустя много лет смотрится трогательно и гармонично.
А вот родственная модель, ЛуАЗ-969: первый советский внедорожник, который можно было купить в личное пользование, созданный на основе «ушастого» ЗАЗ-966. «Проходимцем» он был серьезным: полный привод с жестким подключением задних колес, блокировка заднего дифференциала, колесные редукторы и просвет в 280 мм минимум — с таким арсеналом компактный, пусть и маломощный автомобиль дал бы фору современным внедорожникам. Интересно, кстати, что при отключении 4WD он становился переднеприводным. Выпускали ЛуАЗы с 1966 по 2002 годы: одна из советских моделей-долгожителей.
В постсоветское время идея современной альтернативы ЛуАЗам и УАЗам витала в воздухе, и одна из ее реализаций — Derways Cowboy. В 2003 году расположенный в Карачаево-Черкесии завод взял за основу румынский ARO-244 и создал на его базе внедорожник с пространственной рамой и «честным» полным приводом. Но банкротство румынской марки ограничило выпуск машин: их делали с 2004 по 2006 год. После этого «Дервейс» переключился на отверточную сборку «чайнакаров», а в 2018 году закрылся.
В начале 90-х бывший патефонный (а потом велосипедный) завод из Перми образовал компанию «Велта» и занялся выпуском внедорожника «Автокам-2160» со стеклопластиковым кузовом. Их строили на агрегатах «Москвичей» и ИЖей, поэтому они были строго заднеприводными, но проходимостью обладали неплохой: просвет составлял 200 мм. По размерам «Автокам» чуть крупнее «Оки» — 3,5 метра.
Внедорожник «Тигр» — машина вполне серийная и выпускается до сих пор, но на продажу предлагается ранний экземпляр 2004 года. «Тигр» разработан ГАЗом в нулевых как облегченная версия БТР, с которым частично унифицирован: торсионные подвески, мощные колеса, система автоподкачки шин, главные передачи с самоблокирующимися кулачковыми дифференциалами… При длине 5,7 метра «Тигр» крупнее большинства типичных внедорожников и требует прав категории С, поскольку полная масса превышает 5 тонн. Вот тест-драйв «Тигра».
Ну, а в финале — обещанная «Лада» за ₽115 000 000. Автор объявления подчеркивает, что не ошибся с нулями, хотя чем именно объясняется ценник за тюнингованную «восьмерку» 2002 года выпуска — неясно. Машина изрядно модифицирована: двигатель с турбонаддувом, заниженная подвеска, автозвук, мультимедиа… Но за 115 млн можно купить более свежий Bugatti Veyron или новый Lamborghini Revuelto. Хотя, конечно, куда им до заряженной «восьмерки» цвета шоколадный перламутр… Согласны?
Крутые вездеходы выпускают и на Урале: вот тест-драйв «Бурлака», который и плавать умеет. А это российский багги FunCruiser с проходимостью серьезного внедорожника.