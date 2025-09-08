НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

0 м/c,

штиль.

 761мм 77%
Подробнее
2 Пробки
USD 82,34
EUR 96,57
Овощи-гиганты
Двойная авария
Петиция против объединения театров
Открыли новый приют для собак
Пожар в салоне красоты
Что за компания будет строить новый мост
Работа на WB и «Озон» в Ярославле
Ярославский бренд покорил Россию
Чебатков в Ярославле
Афиша на сентябрь
Авто Обзор «Ладу» продают за 115 млн. Смотрим классную подборку советских машин, которые стоят дороже «немцев»

«Ладу» продают за 115 млн. Смотрим классную подборку советских машин, которые стоят дороже «немцев»

Есть варианты для охотников и спецслужб

98
За эту Lada просят ₽8&nbsp;888&nbsp;888, но это далеко не предел | Источник: Сайт автообъявлений Auto.ruЗа эту Lada просят ₽8&nbsp;888&nbsp;888, но это далеко не предел | Источник: Сайт автообъявлений Auto.ru

За эту Lada просят ₽8 888 888, но это далеко не предел

Источник:

Сайт автообъявлений Auto.ru

Мы привыкли относиться к отечественным автомобилям со снисходительностью, но со временем даже «Лада» и «Волга» становятся автоклассикой: на сайтах объявлений встречаются экземпляры, от которых накатывают и ностальгия, и приступ корысти. Ведь за некоторые просят больше, чем за современную премиум-иномарку. Оцените сами, стоят ли они того.

Показанный ниже ВАЗ-2109 в 90-х был бы просто «девяткой». Но сейчас этот автомобиль, более 30 лет простоявший на консервации, стал коллекционной ценностью, и его продают за стоимость BMW X5. «Девяток» в таком состоянии — единицы на всю страну. «Лада» за 115 млн тоже будет, но ближе к концу подборки.

ВАЗ-2109 выпущен в 1992 году и уже с длинным крылом. Цена&nbsp;— ₽15&nbsp;млн. Зеркал нет, потому что машина не прошла даже предпродажную подготовку | Источник: Сайт автообъявлений Auto.ruВАЗ-2109 выпущен в 1992 году и уже с длинным крылом. Цена&nbsp;— ₽15&nbsp;млн. Зеркал нет, потому что машина не прошла даже предпродажную подготовку | Источник: Сайт автообъявлений Auto.ru

ВАЗ-2109 выпущен в 1992 году и уже с длинным крылом. Цена — ₽15 млн. Зеркал нет, потому что машина не прошла даже предпродажную подготовку

Источник:

Сайт автообъявлений Auto.ru

Двигатель&nbsp;объемом 1,3 литра (64&nbsp;л.&nbsp;с.). Нынешние моторы АВТОВАЗа являются эволюцией этого агрегата, точнее, его 1,5-литровой версией с диаметром цилиндра 82&nbsp;мм, с разработкой которой помогала Porsche | Источник: Сайт автообъявлений Auto.ruДвигатель&nbsp;объемом 1,3 литра (64&nbsp;л.&nbsp;с.). Нынешние моторы АВТОВАЗа являются эволюцией этого агрегата, точнее, его 1,5-литровой версией с диаметром цилиндра 82&nbsp;мм, с разработкой которой помогала Porsche | Источник: Сайт автообъявлений Auto.ru

Двигатель объемом 1,3 литра (64 л. с.). Нынешние моторы АВТОВАЗа являются эволюцией этого агрегата, точнее, его 1,5-литровой версией с диаметром цилиндра 82 мм, с разработкой которой помогала Porsche

Источник:

Сайт автообъявлений Auto.ru

Но если оригинал стоит заоблачно, то есть и восстановленные экземпляры с более скромным ценником и в экзотическом исполнении.

Восстановленная лифтованная «восьмерка» 1991 года с коротким крылом на грязевых шинах (но с моноприводом) продается за ₽3,4&nbsp;млн. Скоро, видимо, столько будут стоить серийные «Весты» | Источник: Сайт автообъявлений Auto.ruВосстановленная лифтованная «восьмерка» 1991 года с коротким крылом на грязевых шинах (но с моноприводом) продается за ₽3,4&nbsp;млн. Скоро, видимо, столько будут стоить серийные «Весты» | Источник: Сайт автообъявлений Auto.ru

Восстановленная лифтованная «восьмерка» 1991 года с коротким крылом на грязевых шинах (но с моноприводом) продается за ₽3,4 млн. Скоро, видимо, столько будут стоить серийные «Весты»

Источник:

Сайт автообъявлений Auto.ru

Есть в продаже и прекрасно сохранившиеся «Жигули», например, вот эта красная «шестерка» выпущена в 1995 году, в разгар затянувшегося кризиса в Тольятти. После покупки, вероятно, лучше протянуть болтовые соединения.

За тридцатилетний ВАЗ-2106 просят ₽10&nbsp;млн. Автомобиль без предпродажной подготовки, с пломбами и в оригинальном состоянии: даже аккумулятор родной | Источник: Сайт автообъявлений Auto.ruЗа тридцатилетний ВАЗ-2106 просят ₽10&nbsp;млн. Автомобиль без предпродажной подготовки, с пломбами и в оригинальном состоянии: даже аккумулятор родной | Источник: Сайт автообъявлений Auto.ru

За тридцатилетний ВАЗ-2106 просят ₽10 млн. Автомобиль без предпродажной подготовки, с пломбами и в оригинальном состоянии: даже аккумулятор родной

Источник:

Сайт автообъявлений Auto.ru

Помните худосочность жигулевских интерьеров? А их идеальную обзорность? | Источник: Сайт автообъявлений Auto.ruПомните худосочность жигулевских интерьеров? А их идеальную обзорность? | Источник: Сайт автообъявлений Auto.ru

Помните худосочность жигулевских интерьеров? А их идеальную обзорность?

Источник:

Сайт автообъявлений Auto.ru

Есть в объявлениях и первая модель тольяттинского завода, ВАЗ-2101 с «клыками» на бампере, то есть честная «копейка». Ценник — больше чем у Lotus Emeya. Машина выпущена в 1972 году, то есть на четвертый год серийного производства русифицированной версии FIAT-124 в Тольятти. Кстати, первые «копейки» были преимущественно красными и синими, в цвета флага РСФСР. Реже встречались голубые, палевые и серые.

За ВАЗ-2101&nbsp;1972 года просят ₽30&nbsp;млн. Как и у предыдущих экземпляров, у него не установлены зеркала заднего вида (нет предпродажной подготовки) | Источник: Сайт автообъявлений Auto.ruЗа ВАЗ-2101&nbsp;1972 года просят ₽30&nbsp;млн. Как и у предыдущих экземпляров, у него не установлены зеркала заднего вида (нет предпродажной подготовки) | Источник: Сайт автообъявлений Auto.ru

За ВАЗ-2101 1972 года просят ₽30 млн. Как и у предыдущих экземпляров, у него не установлены зеркала заднего вида (нет предпродажной подготовки)

Источник:

Сайт автообъявлений Auto.ru

Двигатель несет индекс ВАЗ-2101. Объем&nbsp;— 1,2 литра (64&nbsp;л.&nbsp;с.) | Источник: Сайт автообъявлений Auto.ruДвигатель несет индекс ВАЗ-2101. Объем&nbsp;— 1,2 литра (64&nbsp;л.&nbsp;с.) | Источник: Сайт автообъявлений Auto.ru

Двигатель несет индекс ВАЗ-2101. Объем — 1,2 литра (64 л. с.)

Источник:

Сайт автообъявлений Auto.ru

Для фанатов «Безумного Макса» есть «восьмерка» одного из последних годов выпуска (2003), переделанная под снегоуборщик для аэропортов. Интересно, что в основе этого агрегата автомобиль «Тарзан»: мелкосерийная полноприводная машина, которую АВТОВАЗ сделал из гибрида ВАЗ-2108 и ВАЗ-2121 «Нивы». От первой взяли кузов, от второй силовой агрегат и привод, в основе машины рама, а задняя подвеска — независимая.

Гусеничный монстр с кузовом «восьмерки» сделан на базе мелкосерийной «Лады Тарзан». Цена&nbsp;— ₽4,3 млн | Источник: Сайт автообъявлений Auto.ruГусеничный монстр с кузовом «восьмерки» сделан на базе мелкосерийной «Лады Тарзан». Цена&nbsp;— ₽4,3 млн | Источник: Сайт автообъявлений Auto.ru

Гусеничный монстр с кузовом «восьмерки» сделан на базе мелкосерийной «Лады Тарзан». Цена — ₽4,3 млн

Источник:

Сайт автообъявлений Auto.ru

Еще одна машина апокалипсиса — ИЖ с мотором УЗАМ (73 л. с.), адаптированный для охотников: есть места для крепления винтовок.

ИЖ-2717 в «тигровом» камуфляже стоит ₽6,9&nbsp;млн. Машине 25 лет | Источник: Сайт автообъявлений Auto.ruИЖ-2717 в «тигровом» камуфляже стоит ₽6,9&nbsp;млн. Машине 25 лет | Источник: Сайт автообъявлений Auto.ru

ИЖ-2717 в «тигровом» камуфляже стоит ₽6,9 млн. Машине 25 лет

Источник:

Сайт автообъявлений Auto.ru

А за 30-летний ИЖ-молоковоз просят ₽3,4 млн | Источник: Сайт автообъявлений Auto.ruА за 30-летний ИЖ-молоковоз просят ₽3,4 млн | Источник: Сайт автообъявлений Auto.ru

А за 30-летний ИЖ-молоковоз просят ₽3,4 млн

Источник:

Сайт автообъявлений Auto.ru

Семиместный минивэн «Лада Надежда» выпускался АВТОВАЗом около семи лет, но лишь в опытном производстве. Тиражи были небольшими, в среднем по 1000 экземпляров в год. Устаревшая платформа «Нивы», слабый двигатель и проблемы с качеством ограничивали спрос. А задумка была неплохой: универсальный и одновременно проходимый автомобиль в бюджетном сегменте по концепции напоминал Mitsubishi Delica. «Надежда» выпускалась с 1998 по 2006 годы и до сих пор встречается в объявлениях.

Эта тюнингованная «Надежда» 2005 года стоит ₽1,5&nbsp;млн. Родной двигатель развивал 80&nbsp;л.&nbsp;с., в данном случае&nbsp;стоит форсированный до 125&nbsp;л.&nbsp;с. агрегат | Источник: Сайт автообъявлений Auto.ruЭта тюнингованная «Надежда» 2005 года стоит ₽1,5&nbsp;млн. Родной двигатель развивал 80&nbsp;л.&nbsp;с., в данном случае&nbsp;стоит форсированный до 125&nbsp;л.&nbsp;с. агрегат | Источник: Сайт автообъявлений Auto.ru

Эта тюнингованная «Надежда» 2005 года стоит ₽1,5 млн. Родной двигатель развивал 80 л. с., в данном случае стоит форсированный до 125 л. с. агрегат

Источник:

Сайт автообъявлений Auto.ru

А ниже совсем уж экзотический и редкий автомобиль. С виду — обычная «Волга ГАЗ-24», рабочая машина советского бюрократа средней руки. Но внутри — 5,5-литровый мотор V8 (195 л. с.), трехступенчатый «автомат», усиленная подвеска, гидроусилитель руля и множество скрытых тумблеров. Это не тюнинг, а вполне официальный мелкосерийный вариант «Волги». В народе такие машины назывались «догонялки» и выпускались малым тиражом для спецслужб. Использовались они и для сопровождения кортежей.

ГАЗ-24-34 выпущен в 1992 году и восстановлен частным музеем. Цена&nbsp;— ₽5&nbsp;млн рублей | Источник: Сайт автообъявлений Auto.ruГАЗ-24-34 выпущен в 1992 году и восстановлен частным музеем. Цена&nbsp;— ₽5&nbsp;млн рублей | Источник: Сайт автообъявлений Auto.ru

ГАЗ-24-34 выпущен в 1992 году и восстановлен частным музеем. Цена — ₽5 млн рублей

Источник:

Сайт автообъявлений Auto.ru

Двигатель V8 производства Заволжского моторного завода (ЗМЗ). Изначально моторы этого семейства ставились на «Чайку» ГАЗ-13, но в дальнейшем использовались даже на автобусах ПАЗ | Источник: Сайт автообъявлений Auto.ruДвигатель V8 производства Заволжского моторного завода (ЗМЗ). Изначально моторы этого семейства ставились на «Чайку» ГАЗ-13, но в дальнейшем использовались даже на автобусах ПАЗ | Источник: Сайт автообъявлений Auto.ru

Двигатель V8 производства Заволжского моторного завода (ЗМЗ). Изначально моторы этого семейства ставились на «Чайку» ГАЗ-13, но в дальнейшем использовались даже на автобусах ПАЗ

Источник:

Сайт автообъявлений Auto.ru

А вот автомобиль, который кажется недооцененным: в СССР горбатый «Запорожец» стал машиной почти анекдотической. Он задумывался народным автомобилем, но жесткое техзадание, сжатые сроки и отсутствия опыта проектирования ситикаров не позволили создать по-настоящему сбалансированный автомобиль. Однако дизайн, во многом похожий на прототип Fiat 600, спустя много лет смотрится трогательно и гармонично.

Поздний ЗАЗ-965, выпущенный в 1968 году, продается за ₽1,35&nbsp;млн. Интересно, будет ли когда-нибудь «Гранта» смотреться столь же аутентично? | Источник: Сайт автообъявлений Auto.ruПоздний ЗАЗ-965, выпущенный в 1968 году, продается за ₽1,35&nbsp;млн. Интересно, будет ли когда-нибудь «Гранта» смотреться столь же аутентично? | Источник: Сайт автообъявлений Auto.ru

Поздний ЗАЗ-965, выпущенный в 1968 году, продается за ₽1,35 млн. Интересно, будет ли когда-нибудь «Гранта» смотреться столь же аутентично?

Источник:

Сайт автообъявлений Auto.ru

Интерьер хорош: ни мультимедиа, ни климат-контроля, только аскеза и чувство полного единения с машиной | Источник: Сайт автообъявлений Auto.ruИнтерьер хорош: ни мультимедиа, ни климат-контроля, только аскеза и чувство полного единения с машиной | Источник: Сайт автообъявлений Auto.ru

Интерьер хорош: ни мультимедиа, ни климат-контроля, только аскеза и чувство полного единения с машиной

Источник:

Сайт автообъявлений Auto.ru

А вот родственная модель, ЛуАЗ-969: первый советский внедорожник, который можно было купить в личное пользование, созданный на основе «ушастого» ЗАЗ-966. «Проходимцем» он был серьезным: полный привод с жестким подключением задних колес, блокировка заднего дифференциала, колесные редукторы и просвет в 280 мм минимум — с таким арсеналом компактный, пусть и маломощный автомобиль дал бы фору современным внедорожникам. Интересно, кстати, что при отключении 4WD он становился переднеприводным. Выпускали ЛуАЗы с 1966 по 2002 годы: одна из советских моделей-долгожителей.

За ЛуАЗ-969, выпущенный в 1993 году, просят всего ₽147 тысяч. Альтернатива квадроциклу? | Источник: Сайт автообъявлений Auto.ruЗа ЛуАЗ-969, выпущенный в 1993 году, просят всего ₽147 тысяч. Альтернатива квадроциклу? | Источник: Сайт автообъявлений Auto.ru

За ЛуАЗ-969, выпущенный в 1993 году, просят всего ₽147 тысяч. Альтернатива квадроциклу?

Источник:

Сайт автообъявлений Auto.ru

В постсоветское время идея современной альтернативы ЛуАЗам и УАЗам витала в воздухе, и одна из ее реализаций — Derways Cowboy. В 2003 году расположенный в Карачаево-Черкесии завод взял за основу румынский ARO-244 и создал на его базе внедорожник с пространственной рамой и «честным» полным приводом. Но банкротство румынской марки ограничило выпуск машин: их делали с 2004 по 2006 год. После этого «Дервейс» переключился на отверточную сборку «чайнакаров», а в 2018 году закрылся.

Из-за рубленого дизайна «Ковбой» кажется крупнее, чем на самом деле: по размеру он близок к Renault Duster (тоже, кстати, румынской разработки). Этот автомобиль 2005 года выпуска с мотором ЗМЗ стоит всего ₽385 тысяч | Источник: Сайт автообъявлений Auto.ruИз-за рубленого дизайна «Ковбой» кажется крупнее, чем на самом деле: по размеру он близок к Renault Duster (тоже, кстати, румынской разработки). Этот автомобиль 2005 года выпуска с мотором ЗМЗ стоит всего ₽385 тысяч | Источник: Сайт автообъявлений Auto.ru

Из-за рубленого дизайна «Ковбой» кажется крупнее, чем на самом деле: по размеру он близок к Renault Duster (тоже, кстати, румынской разработки). Этот автомобиль 2005 года выпуска с мотором ЗМЗ стоит всего ₽385 тысяч

Источник:

Сайт автообъявлений Auto.ru

Видно, что машина активно эксплуатировалась | Источник: Сайт автообъявлений Auto.ruВидно, что машина активно эксплуатировалась | Источник: Сайт автообъявлений Auto.ru

Видно, что машина активно эксплуатировалась

Источник:

Сайт автообъявлений Auto.ru

В начале 90-х бывший патефонный (а потом велосипедный) завод из Перми образовал компанию «Велта» и занялся выпуском внедорожника «Автокам-2160» со стеклопластиковым кузовом. Их строили на агрегатах «Москвичей» и ИЖей, поэтому они были строго заднеприводными, но проходимостью обладали неплохой: просвет составлял 200 мм. По размерам «Автокам» чуть крупнее «Оки» — 3,5 метра.

Этот «Автокам» 1994 года принадлежал инженеру завода, поэтому заявляется, что состояние&nbsp;— оригинальное, но с устранением недочетов мелкосерийной сборки. Цена &nbsp;— ₽499 тысяч. | Источник: Сайт автообъявлений Auto.ruЭтот «Автокам» 1994 года принадлежал инженеру завода, поэтому заявляется, что состояние&nbsp;— оригинальное, но с устранением недочетов мелкосерийной сборки. Цена &nbsp;— ₽499 тысяч. | Источник: Сайт автообъявлений Auto.ru

Этот «Автокам» 1994 года принадлежал инженеру завода, поэтому заявляется, что состояние — оригинальное, но с устранением недочетов мелкосерийной сборки. Цена  — ₽499 тысяч.

Источник:

Сайт автообъявлений Auto.ru

Внедорожник «Тигр» — машина вполне серийная и выпускается до сих пор, но на продажу предлагается ранний экземпляр 2004 года. «Тигр» разработан ГАЗом в нулевых как облегченная версия БТР, с которым частично унифицирован: торсионные подвески, мощные колеса, система автоподкачки шин, главные передачи с самоблокирующимися кулачковыми дифференциалами… При длине 5,7 метра «Тигр» крупнее большинства типичных внедорожников и требует прав категории С, поскольку полная масса превышает 5 тонн. Вот тест-драйв «Тигра».

Этот «Тигр» оснащен турбодизелем Cummins мощностью 180&nbsp;л.&nbsp;с. и механической коробкой передач. Цена&nbsp;— ₽5&nbsp;млн. | Источник: Сайт автообъявлений Auto.ruЭтот «Тигр» оснащен турбодизелем Cummins мощностью 180&nbsp;л.&nbsp;с. и механической коробкой передач. Цена&nbsp;— ₽5&nbsp;млн. | Источник: Сайт автообъявлений Auto.ru

Этот «Тигр» оснащен турбодизелем Cummins мощностью 180 л. с. и механической коробкой передач. Цена — ₽5 млн.

Источник:

Сайт автообъявлений Auto.ru

Автомобиль имеет гражданский салон, сделанный на заказ | Источник: Сайт автообъявлений Auto.ruАвтомобиль имеет гражданский салон, сделанный на заказ | Источник: Сайт автообъявлений Auto.ru

Автомобиль имеет гражданский салон, сделанный на заказ

Источник:

Сайт автообъявлений Auto.ru

Ну, а в финале — обещанная «Лада» за ₽115 000 000. Автор объявления подчеркивает, что не ошибся с нулями, хотя чем именно объясняется ценник за тюнингованную «восьмерку» 2002 года выпуска — неясно. Машина изрядно модифицирована: двигатель с турбонаддувом, заниженная подвеска, автозвук, мультимедиа… Но за 115 млн можно купить более свежий Bugatti Veyron или новый Lamborghini Revuelto. Хотя, конечно, куда им до заряженной «восьмерки» цвета шоколадный перламутр… Согласны?

Сразу и не скажешь, что перед нами источник несметного богатства | Источник: Сайт автообъявлений Auto.ruСразу и не скажешь, что перед нами источник несметного богатства | Источник: Сайт автообъявлений Auto.ru

Сразу и не скажешь, что перед нами источник несметного богатства

Источник:

Сайт автообъявлений Auto.ru

Крутые вездеходы выпускают и на Урале: вот тест-драйв «Бурлака», который и плавать умеет. А это российский багги FunCruiser с проходимостью серьезного внедорожника.

ПО ТЕМЕ
Артём КрасновАртём Краснов
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Авторынок Lada Подержанный автомобиль
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Женатые сливались». Как вычислить обман на сайте знакомств: 5 показательных историй из личного опыта
Ника Фирсова
Мнение
«Татарский „Макдоналдс“ меня покорил»: журналист съездил в Казань — почему тут так дорого и в каких местах нужно побывать
Анатолий Кузнецов
Мнение
Как приготовить кабачковую икру на зиму? Повторите эти 3 вкуснейших рецепта
Елена Зуева
журналист из Архангельска
Мнение
Просто поделить пополам не получится. Как быть с ипотечной квартирой при разводе — отвечает эксперт
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Теперь кабачками не раскидываемся!»: хозяйка поделилась рецептом, который покорил ее семью
Жительница Архангельска
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление