Похоже на панику: АВТОВАЗ объявил срочную распродажу «Лад»

Написать комментарий
В сентябре действуют особенно щедрые условия на покупку «Лады», но наибольшая выгода&nbsp;— на машины 2024 года выпуска | Источник: Артем Краснов / 74.RUВ сентябре действуют особенно щедрые условия на покупку «Лады», но наибольшая выгода&nbsp;— на машины 2024 года выпуска | Источник: Артем Краснов / 74.RU

В сентябре действуют особенно щедрые условия на покупку «Лады», но наибольшая выгода — на машины 2024 года выпуска

Источник:

Артем Краснов / 74.RU

В сентябре АВТОВАЗ анонсировал распродажу автомобилей Lada: «Гранту» обещают по цене от 600 тысяч, скидки на «Весту» достигают 490 тысяч, а максимальный дисконт для «Ларгуса» — аж 710 тысяч рублей. Мы решили прочитать всё, что написано мелким шрифтом, чтобы выяснить реальные условия покупки. Сразу оговоримся: обращаясь к дилерам «Лады», фиксируйте предложенные менеджерами условия на бумаге и внимательно читайте документы, потому что неприятности случаются.

Отчасти щедрость АВТОВАЗа объясняется охлаждением спроса. По итогам августа при общем падении рынка на 17,6% Lada Granta потеряла 31,4% клиентов; а Vesta — сразу 44%, уступив вторую позицию Haval Jolion (данные агентства «Автостат»).

Почем нынче Vesta

Прайс-лист не изменился, и, если игнорировать несуществующую версию за 1,24 миллиона рублей, стоимость самого простого седана Vesta стартует от 1,525 миллиона рублей, версия с вариатором на 50 тысяч дороже. На другом конце шкалы — топовые универсалы Vesta SW Cross с ценой до 2,197 миллиона рублей, но даже это не предел: малотиражные версии Sportline стоят до 2,473 миллиона (их не нужно путать с модификациями Sport).

Lada Vesta в оснащенных комплектациях с вариатором стоит на уровне китайских конкурентов, поэтому очереди за ней нет | Источник: Артем Краснов / 74.RULada Vesta в оснащенных комплектациях с вариатором стоит на уровне китайских конкурентов, поэтому очереди за ней нет | Источник: Артем Краснов / 74.RU

Lada Vesta в оснащенных комплектациях с вариатором стоит на уровне китайских конкурентов, поэтому очереди за ней нет

Источник:

Артем Краснов / 74.RU

Дисконты, которые предлагает АВТОВАЗ до конца сентября, можно разделить на две категории. Во-первых, прямая скидка в 200 тысяч рублей действует для всех автомобилей 2024 года выпуска, а для исполнения Sportline она составляет 240 тысяч. Плюс на все машины, включая новые, действуют скидки при покупке в кредит по программе Lada Finance (условия): для седанов они составляют 150 тысяч, для универсалов — 250 тысяч. Таким образом, на Vesta SW Sportline скидки доходят до 490 тысяч рублей.

Известны и условия кредитования. Есть два типа займов — короткие и длинные. В первом случае срок кредита составляет 13–24 месяца, первоначальный взнос от 50%, ставка — 14,9%. Во втором случае «первоначалка» всего от 10%, но срок 61–84 месяца, ставка — 21,9%.

Считаем выгоды для Lada Vesta SW

Проиллюстрируем условия покупки в сентябре на примере универсала Lada Vesta SW 1,6 CVT Life'24, выпущенного в 2024 году. Такой автомобиль с вариатором стоит по прайсу 1,806 миллиона. Полный комплект скидок отнимает от цены 450 тысяч рублей, то есть она опускается до 1,356 миллиона рублей. Но, подчеркнем, для получения такого дисконта машину нужно купить в кредит.

Скидки на седаны&nbsp;— 150 тысяч, на универсалы&nbsp;— 250 тысяч (в кредит) | Источник: Пресс-служба компании АВТОВАЗСкидки на седаны&nbsp;— 150 тысяч, на универсалы&nbsp;— 250 тысяч (в кредит) | Источник: Пресс-служба компании АВТОВАЗ

Скидки на седаны — 150 тысяч, на универсалы — 250 тысяч (в кредит)

Источник:

Пресс-служба компании АВТОВАЗ

Возьмем следующие условия: пусть первоначальный взнос составляет 700 тысяч рублей (52%), а срок кредита два года. В этом случае ежемесячный платеж (без учета каско) составит около 32 тысяч рублей, а общая переплата за срок кредитования — 107 тысяч.

Если же выбрать «длинный» кредит, условия менее выгодны. Пусть первоначальный взнос составляет 200 тысяч рублей (15%), а срок кредита семь лет. Ежемесячный платеж получается немногим меньше, 27 тысяч, но переплата уже 1,119 миллиона. Частично ее компенсирует скидка, но в любом случае «длинные» кредиты менее эффективны.

Зажечь «Ауру»

Впрочем, у «Весты» есть и еще более дорогая комплектация, если считать таковой растянутый на 250 мм седан Aura. По прайсу его предлагают в двух версиях за 2,6 или 2,8 миллиона рублей: комплектации Premier и Status близки по смыслу версиям Techno у обычных «Вест», но лучше в мелочах (отделка кожзамом, подогрев задних сидений, подогрев форсунок омывателя).

Lada Aura&nbsp;— это модификация «Весты» с растянутой колесной базой и чуть лучшим оснащением | Источник: Пресс-служба компании АВТОВАЗLada Aura&nbsp;— это модификация «Весты» с растянутой колесной базой и чуть лучшим оснащением | Источник: Пресс-служба компании АВТОВАЗ

Lada Aura — это модификация «Весты» с растянутой колесной базой и чуть лучшим оснащением

Источник:

Пресс-служба компании АВТОВАЗ

Скидка на «Ауры» достигает 550 тысяч рублей, но для ее получения нужно воспользоваться и кредитной программой, и трейд-ином. Условия кредитования такие же, как для «Весты», и сам АВТОВАЗ приводит в пример расчет покупки «Ауры» с ежемесячным платежом в 15 тысяч рублей. В их калькуляции стоимость комплектации Premier за счет скидки снизилась с 2,6 до 2,05 миллиона, первоначальный взнос составил 1,408 миллиона, сумма кредита — 642 тысячи рублей, срок — семь лет.

«Гранты» за 600 тысяч?

«Гранта» остается лидером российского авторынка, но охлаждение спроса привело к необходимости распродавать машины 2024 года выпуска, на которые в сентябре предлагают скидку в 70 тысяч рублей. Еще 80 тысяч — при покупке в кредит.

Этой зимой мы тестировали посткризисную версию Lada Granta: в чем-то она стала лучше первых версий, но часть проблем по-прежнему с ней. И в 2025 году она кажется уже достаточно архаичной | Источник: Артем Краснов / 74.RUЭтой зимой мы тестировали посткризисную версию Lada Granta: в чем-то она стала лучше первых версий, но часть проблем по-прежнему с ней. И в 2025 году она кажется уже достаточно архаичной | Источник: Артем Краснов / 74.RU

Этой зимой мы тестировали посткризисную версию Lada Granta: в чем-то она стала лучше первых версий, но часть проблем по-прежнему с ней. И в 2025 году она кажется уже достаточно архаичной

Источник:

Артем Краснов / 74.RU

Формально цена «Гранты» стартует от 750 тысяч рублей, но версию Standard без подушек безопасности и устройства «ЭРА-ГЛОНАСС» уже не выпускают, и ее наличие в прайс-листе можно считать маркетинговой уловкой. Стоимость реальных «Грант» начинается от 829 тысяч рублей в скромной версии Standard Plus: водительская подушка безопасности у нее есть, но в остальном она почти пустая, без кондиционера, аудиосистемы, подогрева сидений. Двигатель — 8-клапанный. Но даже со скидкой в 150 тысяч цена такой версии не станет 600 тысяч, верно?

Верно, и АВТОВАЗ приводит красивую цену для той самой базовой версии за 750 тысяч, отняв от нее скидку в 20% по правительственной программе, которая действует для узкого круга граждан (медработники, учителя, участники СВО и так далее).

Для широкой публики минимальную цену «Гранты» при покупке в кредит стоит отсчитывать от 679 тысяч рублей, но это для машин 2024 года выпуска. Дополнительные 50 тысяч можно получить, воспользовавшись трейд-ином, но обычно такая скидка съедается заниженной оценкой клиентского автомобиля.

Условия кредитования те же, что и для «Весты». Например, АВТОВАЗ приводит расчет для «Гранты» с ежемесячным платежом в 7 тысяч рублей. Автомобиль в комплектации Classic без кондиционера стоит 966 тысяч рублей, первоначальный взнос — 666 тысяч, срок кредита — семь лет.

АВТОВАЗ предлагает «Гранту» и в цветах металлик за доплату в 20 тысяч | Источник: Пресс-служба компании АВТОВАЗАВТОВАЗ предлагает «Гранту» и в цветах металлик за доплату в 20 тысяч | Источник: Пресс-служба компании АВТОВАЗ

АВТОВАЗ предлагает «Гранту» и в цветах металлик за доплату в 20 тысяч

Источник:

Пресс-служба компании АВТОВАЗ

Возьмем более реалистичные параметры: пусть мы покупаем «Гранту» с кондиционером за 1,047 миллиона рублей (8-клапанный мотор) и 2024 года выпуска. Тогда с учетом скидки цена составит около 900 тысяч. При первоначальном взносе в 300 тысяч рублей и сроке кредита семь лет ежемесячная выплата составит около 14 тысяч рублей.

Наиболее дорогая комплектация «Гранты» — это лифтбэк Active Cross за 1,37 миллиона рублей, а также универсал в исполнении Cross с ценой до 1,35 миллиона.

Что еще предлагает АВТОВАЗ

Выгоды есть и для других моделей «Лады». Так, при покупке прошлогодних «Ларгусов» в лизинг скидка достигает 450 тысяч, а максимальный дисконт в 710 тысяч указан для фургонов с газобаллонным оборудованием (CNG).

Производство «Ларгуса» перенесли из Тольятти в Ижевск и перезапустили в 2024 году | Источник: Пресс-служба компании АВТОВАЗПроизводство «Ларгуса» перенесли из Тольятти в Ижевск и перезапустили в 2024 году | Источник: Пресс-служба компании АВТОВАЗ

Производство «Ларгуса» перенесли из Тольятти в Ижевск и перезапустили в 2024 году

Источник:

Пресс-служба компании АВТОВАЗ

С цены Niva Travel 2024 года скидывают по 100 тысяч, а для Niva Legend в дополнение к этому действует скидка в 100 тысяч за пользование трейд-ином.

Что важно при покупке «Лады»

В кризис практически все дилеры (не только «Лады») работают по одному принципу: создать впечатление низкой цены и компенсировать «недостачу» косвенными методами. В их числе: занижение стоимости сданного в трейд-ин автомобиля, дополнительные опции и услуги, невыгодные условия кредитования.

Поэтому:

  • оговаривайте условия сделки на берегу;

  • документы перед подписанием изучите в спокойной обстановке (желательно дома);

  • если сотрудники автоцентра начинают давить и торопить, уходите;

  • убедитесь, что обещанные подарки — это именно подарки, а не навязанные опции;

  • проверяйте условия кредитного договора, наличие в нем подозрительных сумм (услуги «Помощи на дороге» и прочего), а также эффективную процентную ставку;

  • выясните условия страхования по каско: эту сумму могут включить в кредит или взять наличными.

Недавно мы рассказывали историю Александра, который хотел купить «Ладу Весту» со скидкой, но каким-то образом остался еще должен автосалону (и проиграл суды). После этого машина сломалась: по последней информации, вышли из строя форсунки.

Но даже с учетом таких практик лучше обращаться к официальным дилерам, потому что «серые» автосалоны работают по еще более жестким принципам. Они рекламируют автомобили с аномальными ценами (в два-три раза ниже рынка), а затем разными методами склоняют покупателя к покупке в кредит гораздо более дорогой машины. Большую роль в этой схеме играют кредиты, которые не позволяют почувствовать реальную стоимость до первого платежа.

Артём Краснов
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
