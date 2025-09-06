Похоже на панику: АВТОВАЗ объявил срочную распродажу «Лад»

В сентябре действуют особенно щедрые условия на покупку «Лады», но наибольшая выгода — на машины 2024 года выпуска Источник: Артем Краснов / 74.RU

В сентябре АВТОВАЗ анонсировал распродажу автомобилей Lada: «Гранту» обещают по цене от 600 тысяч, скидки на «Весту» достигают 490 тысяч, а максимальный дисконт для «Ларгуса» — аж 710 тысяч рублей. Мы решили прочитать всё, что написано мелким шрифтом, чтобы выяснить реальные условия покупки. Сразу оговоримся: обращаясь к дилерам «Лады», фиксируйте предложенные менеджерами условия на бумаге и внимательно читайте документы, потому что неприятности случаются.

Отчасти щедрость АВТОВАЗа объясняется охлаждением спроса. По итогам августа при общем падении рынка на 17,6% Lada Granta потеряла 31,4% клиентов; а Vesta — сразу 44%, уступив вторую позицию Haval Jolion (данные агентства «Автостат»).

Почем нынче Vesta

Прайс-лист не изменился, и, если игнорировать несуществующую версию за 1,24 миллиона рублей, стоимость самого простого седана Vesta стартует от 1,525 миллиона рублей , версия с вариатором на 50 тысяч дороже. На другом конце шкалы — топовые универсалы Vesta SW Cross с ценой до 2,197 миллиона рублей , но даже это не предел: малотиражные версии Sportline стоят до 2,473 миллиона (их не нужно путать с модификациями Sport).

Lada Vesta в оснащенных комплектациях с вариатором стоит на уровне китайских конкурентов, поэтому очереди за ней нет Источник: Артем Краснов / 74.RU

Дисконты, которые предлагает АВТОВАЗ до конца сентября, можно разделить на две категории. Во-первых, прямая скидка в 200 тысяч рублей действует для всех автомобилей 2024 года выпуска, а для исполнения Sportline она составляет 240 тысяч . Плюс на все машины, включая новые, действуют скидки при покупке в кредит по программе Lada Finance (условия): для седанов они составляют 150 тысяч , для универсалов — 250 тысяч . Таким образом, на Vesta SW Sportline скидки доходят до 490 тысяч рублей.

Известны и условия кредитования. Есть два типа займов — короткие и длинные. В первом случае срок кредита составляет 13–24 месяца, первоначальный взнос от 50%, ставка — 14,9%. Во втором случае «первоначалка» всего от 10%, но срок 61–84 месяца, ставка — 21,9%.

Считаем выгоды для Lada Vesta SW

Проиллюстрируем условия покупки в сентябре на примере универсала Lada Vesta SW 1,6 CVT Life'24, выпущенного в 2024 году. Такой автомобиль с вариатором стоит по прайсу 1,806 миллиона . Полный комплект скидок отнимает от цены 450 тысяч рублей, то есть она опускается до 1,356 миллиона рублей . Но, подчеркнем, для получения такого дисконта машину нужно купить в кредит.

Скидки на седаны — 150 тысяч, на универсалы — 250 тысяч (в кредит) Источник: Пресс-служба компании АВТОВАЗ

Возьмем следующие условия: пусть первоначальный взнос составляет 700 тысяч рублей (52%), а срок кредита два года. В этом случае ежемесячный платеж (без учета каско) составит около 32 тысяч рублей, а общая переплата за срок кредитования — 107 тысяч.

Если же выбрать «длинный» кредит, условия менее выгодны. Пусть первоначальный взнос составляет 200 тысяч рублей (15%), а срок кредита семь лет. Ежемесячный платеж получается немногим меньше, 27 тысяч, но переплата уже 1,119 миллиона. Частично ее компенсирует скидка, но в любом случае «длинные» кредиты менее эффективны.

Зажечь «Ауру»

Впрочем, у «Весты» есть и еще более дорогая комплектация, если считать таковой растянутый на 250 мм седан Aura. По прайсу его предлагают в двух версиях за 2,6 или 2,8 миллиона рублей: комплектации Premier и Status близки по смыслу версиям Techno у обычных «Вест», но лучше в мелочах (отделка кожзамом, подогрев задних сидений, подогрев форсунок омывателя).

Lada Aura — это модификация «Весты» с растянутой колесной базой и чуть лучшим оснащением Источник: Пресс-служба компании АВТОВАЗ

Скидка на «Ауры» достигает 550 тысяч рублей , но для ее получения нужно воспользоваться и кредитной программой, и трейд-ином. Условия кредитования такие же, как для «Весты», и сам АВТОВАЗ приводит в пример расчет покупки «Ауры» с ежемесячным платежом в 15 тысяч рублей. В их калькуляции стоимость комплектации Premier за счет скидки снизилась с 2,6 до 2,05 миллиона, первоначальный взнос составил 1,408 миллиона, сумма кредита — 642 тысячи рублей, срок — семь лет.

«Гранты» за 600 тысяч?

«Гранта» остается лидером российского авторынка, но охлаждение спроса привело к необходимости распродавать машины 2024 года выпуска, на которые в сентябре предлагают скидку в 70 тысяч рублей. Еще 80 тысяч — при покупке в кредит.

Этой зимой мы тестировали посткризисную версию Lada Granta: в чем-то она стала лучше первых версий, но часть проблем по-прежнему с ней. И в 2025 году она кажется уже достаточно архаичной Источник: Артем Краснов / 74.RU

Формально цена «Гранты» стартует от 750 тысяч рублей , но версию Standard без подушек безопасности и устройства «ЭРА-ГЛОНАСС» уже не выпускают, и ее наличие в прайс-листе можно считать маркетинговой уловкой. Стоимость реальных «Грант» начинается от 829 тысяч рублей в скромной версии Standard Plus: водительская подушка безопасности у нее есть, но в остальном она почти пустая, без кондиционера, аудиосистемы, подогрева сидений. Двигатель — 8-клапанный. Но даже со скидкой в 150 тысяч цена такой версии не станет 600 тысяч, верно?

Верно, и АВТОВАЗ приводит красивую цену для той самой базовой версии за 750 тысяч, отняв от нее скидку в 20% по правительственной программе, которая действует для узкого круга граждан (медработники, учителя, участники СВО и так далее).

Для широкой публики минимальную цену «Гранты» при покупке в кредит стоит отсчитывать от 679 тысяч рублей , но это для машин 2024 года выпуска. Дополнительные 50 тысяч можно получить, воспользовавшись трейд-ином, но обычно такая скидка съедается заниженной оценкой клиентского автомобиля.

Условия кредитования те же, что и для «Весты». Например, АВТОВАЗ приводит расчет для «Гранты» с ежемесячным платежом в 7 тысяч рублей. Автомобиль в комплектации Classic без кондиционера стоит 966 тысяч рублей, первоначальный взнос — 666 тысяч, срок кредита — семь лет.

АВТОВАЗ предлагает «Гранту» и в цветах металлик за доплату в 20 тысяч Источник: Пресс-служба компании АВТОВАЗ

Возьмем более реалистичные параметры: пусть мы покупаем «Гранту» с кондиционером за 1,047 миллиона рублей (8-клапанный мотор) и 2024 года выпуска. Тогда с учетом скидки цена составит около 900 тысяч. При первоначальном взносе в 300 тысяч рублей и сроке кредита семь лет ежемесячная выплата составит около 14 тысяч рублей.

Наиболее дорогая комплектация «Гранты» — это лифтбэк Active Cross за 1,37 миллиона рублей , а также универсал в исполнении Cross с ценой до 1,35 миллиона.

Что еще предлагает АВТОВАЗ

Выгоды есть и для других моделей «Лады». Так, при покупке прошлогодних «Ларгусов» в лизинг скидка достигает 450 тысяч , а максимальный дисконт в 710 тысяч указан для фургонов с газобаллонным оборудованием (CNG).

Производство «Ларгуса» перенесли из Тольятти в Ижевск и перезапустили в 2024 году Источник: Пресс-служба компании АВТОВАЗ

С цены Niva Travel 2024 года скидывают по 100 тысяч , а для Niva Legend в дополнение к этому действует скидка в 100 тысяч за пользование трейд-ином.

Что важно при покупке «Лады»

В кризис практически все дилеры (не только «Лады») работают по одному принципу: создать впечатление низкой цены и компенсировать «недостачу» косвенными методами. В их числе: занижение стоимости сданного в трейд-ин автомобиля, дополнительные опции и услуги, невыгодные условия кредитования.

Поэтому:

оговаривайте условия сделки на берегу;

документы перед подписанием изучите в спокойной обстановке (желательно дома);

если сотрудники автоцентра начинают давить и торопить, уходите;

убедитесь, что обещанные подарки — это именно подарки, а не навязанные опции;

проверяйте условия кредитного договора, наличие в нем подозрительных сумм (услуги «Помощи на дороге» и прочего), а также эффективную процентную ставку;

выясните условия страхования по каско: эту сумму могут включить в кредит или взять наличными.

Недавно мы рассказывали историю Александра, который хотел купить «Ладу Весту» со скидкой, но каким-то образом остался еще должен автосалону (и проиграл суды). После этого машина сломалась: по последней информации, вышли из строя форсунки.