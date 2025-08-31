Chery откланивается? Стартовали продажи бренда, который заменяет китайскую марку

Российский бренд Tenet вышел на рынок официально Источник: пресс-служба «АГР Холдинг»

Стартовали продажи первой модели Tenet — кроссовера T7. Событие интересно не столько выходом очередного китайского автомобиля (пусть под российской маркой), сколько возможным сокращением присутствия Chery, самого «долгоживущего» китайского бренда, в России. Подробнее об этом транзите — в нашем разборе.

Очередная «семерка»

Кроссовер Tenet T7 почти полностью повторяет Chery Tiggo 7L, который продается в России с весны 2025 года и является очередной модификацией обычного Chery Tiggo 7 Pro/Max. Характеристики идентичны: габариты — 4553 х 1862 х 1696, колесная база — 2670 мм, двигатель — 1,6 литра (150 л. с.), коробка передач — семиступенчатый преселективный робот. Tiggo 7L доступен в полноприводных версиях, но у Tenet их пока нет: вероятно, появятся позднее.

Отличия Tenet T7 от Chery Tiggo 7L минимальны и носят маркетинговый, а не технический характер Источник: пресс-служба «АГР Холдинг»

Похожи и комплектации: в базовой версии Tenet T7 Active есть 18-дюймовые колеса, камера заднего вида, система стабилизации, круиз-контроль, четыре подушки безопасности, зимний пакет (обогрев четырех сидений, руля, лобового стекла, форсунок омывателя), салон из кожзаменителя, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с 12-дюймовым экраном. Такая версия стоит 2,68 миллиона рублей . Аналогичный Chery Tiggo 7L доступен в исполнениях 2024 года выпуска и стоит чуть больше, от 2,8 миллиона , при этом лучше оснащен (есть шторки безопасности и система кругового обзора).

У Chery Tiggo 7L шире выбор комплектаций, но, скорее всего, Tenet T7 получит дополнительные опции по мере развития проекта.

Русификация Chery

Выпуск «Тенетов» стартовал в августе на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. В отличие от «Чери», они сразу собираются в режиме полного цикла со сваркой и окраской кузовов. С российской стороны проект представляет «АГР Холдинг», с китайской — компания Defetoo, и Chery формально не имеет отношения к калужскому стартапу. До недавнего времени на этом же заводе в режиме отверточной сборки делали сам Chery Tiggo 7L.

«Тенеты» выпускают на том же заводе, где четыре года назад делали соразмерные им VW Tiguan Источник: пресс-служба «АГР Холдинг»

Продавать Tenet будут через сеть автосалонов Chery, и сейчас новые вывески появляются рядом с логотипами китайской марки. По словам ряда дилеров, их ориентируют не на параллельные продажи двух одинаковых марок, а на постепенное замещение. Другие говорят, что будут продавать две марки одновременно, по крайней мере, пока (возможно, речь о распродаже остатков моделей «Чери», которые замещаются «Тенетами»).

Перспективы Chery в таком разрезе туманны. Под вывеской Tenet планируют выпускать три самые популярные модели (Tiggo 4, Tiggo 7L и Tiggo 8 Plus), а значит, у китайской марки остаются лишь более дорогие Tiggo 9 и Arrizo 8. Не исключено, что в перспективе бренд Chery уйдет с российского рынка или изменит позиционирование (скажем, сделает ставку на гибриды или электромобили).

«Уход с рынка не обсуждается»

Представительство Chery в России отрицает подобные тенденции и так комментировало свою стратегию:

«То, что дилеры с кем-то там перезаключают договоры, — это отдельная история, это вопрос к ним, — объяснили в компании. — Что касается Chery на российском рынке, то мы продолжаем работать, у нас всё хорошо. Мы не собираемся никуда уходить. Мы продолжаем присутствовать и работать на территории Российской Федерации. У нас нет намерения и обсуждения планов, что марка Chery уходит с российского рынка. У нас нет другого плана, кроме как развивать бренд Chery в России, в том числе обновлять модели в соответствии с ожиданиями и потребностями клиентов».

Как и завод Volkswagen, производство «АГР Холдинг» в Калуге автоматизировано Источник: пресс-служба «АГР Холдинг»

Автоэксперт Олег Мосеев считает, что в данный момент Chery еще не приняла окончательное решение:

«Изначально предполагалась полная замена Chery на Tenet, но потом решили оставить и то, и другое, — рассказывает он. — Дальше, скорее всего, будет постепенный переход с Chery на Tenet на российском рынке. В краткосрочной перспективе это может быть связано с санкциями. Chery — глобальный игрок и крупнейший экспортер автомобилей из Китая, и она пытается подстраховаться. Но в большей степени это связано с тем, что программа развития автоотрасли в России предусматривает максимальную локализацию и участие российских партнеров».

Олег Мосеев полагает, Chery уводит совместный проект под отдельный бренд, исходя из каких-то опасений или по требованиям российской стороны. При этом он скептически оценивает соседство двух марок с одинаковыми продуктами:

«На мой взгляд существование двух брендов параллельно на одном рынке нецелесообразно , и поэтому в среднесрочной перспективе мы увидим полную замену Chery на Tenet. Но в переходный период будут существовать оба бренда».

Автомобили Xcite тоже были копиями Chery, но на фоне основной марки продаются слабо Источник: пресс-служба компании Xcite

Косвенно о трансформации бренда свидетельствует и изменение импортера: если раньше маркой Chery занималось АО «Чери Автомобили Рус», то сейчас — ООО «Тенет Рус»: об этом пишет сайт «Авторевю». Учредителем указанного ООО является китайская компания Defetoo, не имеющая отношения к Chery.

Продажа одинаковых моделей под разными марками в любом случае малоперспективна, на что указывает неудачный опыт Xcite X-Cross 7 — Chery Tiggo 7 Pro, которые собирали на бывшем заводе Nissan в Петербурге. Несмотря на ценовой дисконт и продажу через автосалоны «Лада», спрос оказался на порядок ниже, чем на аналогичные Chery. Поэтому, если китайский бренд останется, потенциал Tenet окажется ослаблен. Новой марке важно оперативно выйти на большие объемы продаж, иначе пострадает рентабельность производства в Калуге. Планы у «Тенета» амбициозные, например, обсуждается запуск моторного производства.

Игра в переименования

Ребрендинг может коснуться и суббрендов Chery. Так, на бывшем заводе GM под Петербургом тот же «АГР Холдинг» налаживает выпуск Omoda и Jaecoo, но, по всем признакам, они получат марки Onives и Jeland, о чем косвенно свидетельствует регистрация ООО «Онивс Рус» и ООО «Джейлэнд Рус». О скоординированности усилий говорит тот факт, что, по данным сервиса «Контур.Фокус», указанные общества, как и ООО «Тенет», учреждены китайской корпорацией «Уху Дефейту Аутомобайл Технолоджи Ко., ЛТД» (Defetoo).

Chery — не первый китайские бренд, дистанцирующийся от России. Сокращает присутствие и Geely: ее модели белорусской сборки продают у нас как «Белджи», а для дорогих импортируемых моделей типа Tugella есть марка Knewstar.

Источник: Семен Казьмин

Подобные изменения идут в русле другой тенденции: китайские марки не спешат лично вкладываться в российский автопром и в лучшем случае готовы делиться технологиями через посредников. С 2022 года ни одна китайская марка не пришла в Россию с инвестиционным планом. Завод Haval под Тулой был запущен еще в 2019 году, в остальном все проекты автосборки в России идут от лица отечественных компаний («Автотор», «Москвич», «Эволют», «Соллерс»). Китайские производители, напротив, сокращают или маскируют свое участие, а также финансовые и политические риски.