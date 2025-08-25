Нашли замену «Тигуану», ждем решения по «Хёндэ». Чем заняты бывшие иностранные автозаводы

Первый автомобиль — Tenet T7 Источник: «АГР Холдинг»

На бывшем заводе Volkswagen в Калуге началось производство полного цикла автомобилей Tenet, а петербургский кластер готовит сразу несколько новых проектов. В нашем обзоре автопрома — о наиболее интересных и спорных проектах реанимации сборочных заводов. Развитие идет медленнее, чем планировалось, но всё же идет.

Веский довод

Автомобили российской марки Tenet до мельчайших нюансов похожи на кроссоверы семейства Chery Tiggo, но официально их связь не подтверждается. С российской стороны за проект отвечает «АГР Холдинг», с китайской — Defetoo. «Тенеты» будут продавать через автосалоны Chery, и в общем их генезис понятен: это еще одна попытка замаскировать продукцию иностранного производителя под новым брендом.

На запуске производства присутствовал губернатор Калужской области Владислав Шапша. Многие обратили внимание на лужу масла на полу Источник: «АГР Холдинг»

Первой моделью нового бренда стал Tenet T7 — копия Chery Tiggo 7L, которую с начала года собирали на этом же предприятии крупноузловым методом. Сам он является вариацией более известного в России Chery Tiggo 7 Pro, входящего в число наиболее популярных иномарок России. Автомобиль — «одноклассник» Volkswagen Tiguan, который выпускали на заводе до 2022 года.

Россияне относятся к ребрендированным иномаркам настороженно: например, продажи Tiggo 7 под маркой Xcite через автосалоны «Лада» шли крайне вяло. Все проекты такого рода («Москвич», Solaris, «Амберавто», Evolute) далеки от лидеров продаж (Haval, Chery, Geely, Changan).

Матчасть у Tenet T7 та же, что у Chery Tiggo 7L: длина кузова — чуть более 4,5 м, колесная база — 2,67 м, двигатель — 1,6-литровый (150 л. с.) с турбонаддувом, коробка передач — семиступенчатый «робот». Вероятно, будет и полный привод (Tiggo доступен с ним) Источник: «АГР Холдинг»

Впрочем, у Tenet есть козыри в рукаве. Автомобили сразу выпускают в режиме полного цикла со сваркой и окраской кузовов. В компании заявляют, например, об адаптации кузовных панелей под российские условия и внедрении «передовых технологий катафорезной обработки и многослойного покрытия, гарантирующие надежную защиту кузова от коррозии». Есть контроль геометрии и жесткости кузовов.

Сварка кузова автомобиля Tenet в роботизированном цехе Источник: «АГР Холдинг»

Второй моделью бренда станет семиместный кроссовер Tenet T8 на базе Chery Tiggo 8 Plus — родственника Tiggo 8 Pro Max (да, в китайских вариациях легко запутаться). Двигатель — двухлитровый с турбонаддувом мощностью 197 л. с., коробка роботизированная, за доплату есть полный привод. Третьей моделью станет «клон» Tiggo 4, но его пока не показали.

Tenet T8 запустят в производство чуть позже Источник: «АГР Холдинг»

Цены на автомобили российского бренда пока не объявлены, и можно ориентироваться на прайс-листы «прототипов»: Tiggo 7 Pro стоит в районе 2,7–3,2 миллиона рублей, Tiggo 8 Pro — 3–3,7 миллиона. Поскольку «АГР Холдинг» подписал с Минпромторгом специальный инвестиционный контракт (СПИК), он может претендовать на компенсацию утильсбора, который для такого класса машин составляет 667 тысяч рублей (с 2026 года — 800 тысяч). Это создаст резерв для снижения стоимости, но пойдет ли компания по этому пути, будет зависеть скорее от рыночной ситуации.

«АГР Холдинг» превращается в одного из лидеров российской автосборки: помимо калужского актива, он отвечает за выпуск Solaris под Петербургом и готовится перезапустить бывший завод GM по соседству Источник: «АГР Холдинг»

Solaris затаил дыхание

Петербургский автозавод Hyundai — единственное предприятие-автосборщик, которое продолжает выпускать те же автомобили, что до кризиса: для этого используют марку Solaris, но квартет моделей Hyundai / Kia прежний: бывшие Solaris, Creta, Rio, Rio X.

В 2025 году продажи бренда уверенно росли, но будущее проекта не определено: осенью истекает срок опциона на обратный выкуп завода корейской стороной. Если геополитическая ситуация не улучшится, возможен вариант с выкупом завода российской компанией «АГР Холдинг», но для этого Hyundai и Kia должны гарантировать поставки компонентов, запасы которых постепенно заканчиваются. Если соглашения достичь не удастся, не исключено, что завод перепрофилируют под выпуск китайской продукции.

УАЗ ставит JAC

Владелец завода УАЗ, компания Sollers, перенесла в Ульяновск с Дальнего Востока производство пикапов JAC T6 (Sollers ST6) и Т8 (ST8). Сотрудничество с китайской компанией ширится: на УАЗе готовится запуск флагманского пикапа JAC T9 (ST9) и внедорожника на его базе.

Производство полного цикла пикапа JAC T9 налаживают на УАЗе. Будет и версия в виде внедорожника Источник: Артем Краснов

На заводе наладили изготовление рам, на предприятии Sollers в Татарстане — китайских дизелей, на Заволжском моторном заводе — шестиступенчатых трансмиссий. Обновление собственного модельного ряда УАЗ, судя по всему, не планируется: отметивший 20-летие «Патриот» в 2025 году должен получить версию с дизелем и автоматом, но замена модели не анонсируется.

«Москвич» готовится к разводу?

После сложностей 2023 года продажи «Москвичей» (легковые модели JAC) стабилизировались, но спрос заметно ниже первоначальных планов. В 2025 году стартовал выпуск «Москвича-8», но кроссовер ценой от 3 миллионов рублей вряд ли обеспечит объем продаж, необходимый для эффективной локализации производства.

Среднеразмерный кроссовер «Москвич-8» стоит 2,98–3,37 миллиона рублей Источник: пресс-служба автозавода «Москвич»

Не исключено, что бывший завод Renault сменит технологического партнера: в прессе обсуждается возможность прихода крупного китайского концерна SAIC. По данным портала «Китайские автомобили», у завода появится модель «Москвич М70» на базе MG HS (компания MG входит в концерн SAIC).

«Москвич» является сборщиком электромобилей «Атом», рыночный дебют которых ожидается в этом году, хотя перспективы на гражданском рынке призрачны: проект в большей степени ориентирован на такси и каршеринг.

Ни на йоту без Toyota

Завод по-прежнему не подает признаков жизни. По плану здесь должны выпускать некие автомобили под маркой Aurus (вероятно, речь о китайских Hongqi), но официального объявления не было.

Ушел «Ниссан», мучайся сам

Многострадальный завод Nissan в Петербурге опять на перепутье. Запущенный в 2024 году выпуск Chery Tiggo 7/8 Pro под маркой Xcite взял очень вялый старт, и к началу года скопились большие складские запасы. Летом 2025 года спрос на Xcite за счет щедрых скидок ожил, но всё равно ниже порога, при котором российская локализация машин оправдана. В самой компании Xcite отрицают закрытие проекта, но о поиске нового партнера косвенно свидетельствуют планы АВТОВАЗа собирать на заводе «Лады-Искры».

В июле продажи Xcite впервые превысили 2000 единиц в месяц, но даже если марке удалось бы удержать такой темп, 20–30 тысяч автомобилей в год — сравнительно низкий показатель, делающий глубокую локализацию бессмысленной Источник: Артем Краснов

Бывший GM займется «китайцами»

Завод по выпуску Chevrolet и Opel простаивал с 2015 года, а позже был продан Hyundai, но и она не успела перезапустить здесь производство. Сейчас заводом владеет «АГР Холдинг», планируя выпускать китайские автомобили под брендами-масками (вероятно, Onives и Jeland).

Проблемы с ГАЗификацией

Производство легковых автомобилей на заводе ГАЗ остановлено в 2022 году (здесь делали Skoda, Volkswagen, ранее — Chevrolet), а проект по выпуску Changan под маркой «Волга» хоть и презентован премьеру Михаилу Мишустину, находится в анабиозе. Сам Changan запускает производство в Казахстане, а российская локализация у бренда не складывается: одно время он вел переговоры с «Автотором», но к соглашению стороны не пришли. Власти Татарстана объявили о готовности запустить совместный проект с Changan, но позиция китайской стороны неясна.

Haval — пример стабильности

Единственный крупный завод, принадлежащий китайской компании, запущен еще в 2019 году и продолжает наращивать выпуск и локализацию автомобилей. Кроссоверы M6, помимо основного завода в Туле, выпускает предприятие «Автомобильных технологий» в Калуге (бывший Peugeot-Citroen), а моторный завод Haval внедрил новые операции, в частности мехобработку крупных отливок. В России выпускают популярный Haval Jolion, Dargo, кроссовер F7 второго поколения, H9 и новый H7.

Haval капитализирует вовремя сделанные инвестиции: запущенный в 2019 году завод под Тулой позволил марке стать лидером российского рынка Источник: пресс-служба компании Haval

Эволюция Evolute

С 2022-го компания «Моторинвест» собирает китайские электромобили под маркой Evolute, но на пять моделей в прошлом году нашлось менее 1,6 тысячи желающих. Однако кроссовер-гибрид i-Space как будто имеет определенные перспективы. Для его производства «Моторинвест» заключил дополнительный специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом, а в 2025 году началось производство гибридов Voyah, которые до этого импортировали из Китая.

Вместо «Мерсов» — премиальные «Чери»

Уже не первый месяц обсуждается перезапуск бывшего завода Mercedes-Benz в Подмосковье: холдинг «Автодом» планировал выпускать здесь Exeed (суббренд Chery) под российской маркой Esteo. Проект пока не запущен, новостей о нем нет.

«Автотор» крутит (электро)мотор

После ухода корейских и немецких марок из России всеядный «Автотор» переключился на китайские бренды Kaiyi, BAIC, SWM, Forthing, но они не «выстрелили». Вероятно, поэтому завод находится в перманентном поиске новых партнеров, занимается сборкой автомобилей Jetour, а также китайских электромобилей под брендом «Амберавто». В перспективе запуск еще одного бренда — Eonyx, под которым, судя по всему, будут реализовывать китайские электрические микрокары. Ранее завод анонсировал выпуск собственного электромобиля, но подробностей нет.

Непонятной остается судьба самой Chery на российском рынке: некоторые дилеры интерпретировали ряд заявлений компании как попытку заменить китайский бренд на российский, при этом сама «Чери» отрицает уход из России. Будут ли Tiggo 7 Pro и Tenet T7 соседствовать на рынке или останется одна модель, мы узнаем до конца года.