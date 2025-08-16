АВТОВАЗ отрапортовал о старте продаж Lada Iskra. Мы обзвонили десяток дилеров, но машин нигде нет

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов во время запуска производства «Лады Искры» в апреле 2025 года Источник: пресс-служба компании АВТОВАЗ

Формально продажи Lada Iskra стартовали еще в конце июля, и мы, выждав три недели, стали обзванивать дилерские центры разных регионов, пытаясь купить седан в одной из базовых версий. По легенде, ищем «Искру» в комплектации Life с 8-клапанным мотором — это самое доступное исполнение автомобиля с подогревом сидений и кондиционером ценой 1,319 миллиона рублей . В крайнем случае мы готовы согласиться и на машину подороже. Что вообще есть в наличии?

Как разгоралась «Искра»

АВТОВАЗ приурочил старт производства и продаж «Искры» к памятным датам, 19 апреля (выпуск первой «Лады») и 20 июля (день рождения завода). Вероятно, поэтому оба события прошли в режиме демоверсий. Всю весну производство «Искры» было незначительным, а продажи в июле стартовали только в трех городах — Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти. В общем, «Искра» взяла очень неспешный старт. Вернее, взяла ли?

Сколько стоит Lada Iskra. На первых порах автомобиль предложили в ограниченном количестве версий. Самый доступный седан в исполнении Comfort с 8-клапанным мотором стоит от 1,249 миллиона рублей. Версии с 16-клапанным двигателем стоят от 1,469 миллиона (Life), причем сразу с вариатором, а на механике такие машины доступны в более дорогой комплектации Enjoy от 1,499 миллиона. Самые дорогие седаны в исполнении Techno стоят 1,669 миллиона. Универсал SW идет только в версии Enjoy, которая с 8-клапанным мотором стоит 1,499 миллиона, с 16-клапанным — 1,649 миллиона. Версия SW Cross предлагают в комплектациях Enjoy и Techno с ценником 1,629–1,799 миллиона рублей.

«Квоты не определены»

Первыми мы обзвонили дилеров в городах, где продажи анонсированы первыми: Москва, Санкт-Петербург, Тольятти.

АВТОВАЗ сразу предложил «Искру» в двух типах кузова — седан и универсал Источник: пресс-служба компании АВТОВАЗ

Во всех компаниях отвечали примерно одно и то же: Lada Iskra присутствует в автосалонах в виде выставочных образцов, но именно их купить нельзя: они или проданы, или забронированы. Как таковых машин в наличии нет, масштабные поставки ожидаются ближе к середине осени, но можно оставить контактный телефон, и менеджер свяжется в случае появления нужной машины. Приветствуется внесение небольшой предоплаты (10–50 тысяч рублей), чтобы заключить предварительный договор, но цена фиксироваться не будет, а поставки ожидаются где-то в октябре. Если АВТОВАЗ изменит стоимость «Искры», оплачивать придется новую стоимость. Во всех дилерских центрах обещали зафиксировать комплектацию, то есть если бы мы заказали 8-клапанный мотор и версию Life, привезли бы именно такую комбинацию, но вот когда именно — неясно.

«Квоты завода на отгрузку машин в разных версиях еще не определены, спрос очень высокий», — объяснил один из сотрудников, заявив при этом, что появление в продаже минимальных версий Lada Iskra с 8-клапанными моторами вполне вероятно.

Получается, даже в регионах-пионерах купить «Ладу Искру» пока можно лишь теоретически, оставив предоплату и надеясь, что итоговая цена и сроки поставки не разочаруют. Для бюджетного автомобиля — не лучшая схема продаж.

Волгоградская аномалия

На этом можно было заканчивать, но тут случилась накладка: я искал телефон тольяттинского дилера АВТОВАЗа, когда поисковик перекинул меня на сайт одного из волгоградских представителей Lada (я не сразу заметил ошибку, все сайты идентичны). И оказалось, что сразу два дилера в Волгограде имеют немалое количество Lada Iskra в наличии, более того, предлагают ее в недорогих версиях. Так, искомый нами автомобиль за 1,319 миллиона рублей нашелся в белом цвете и без допоборудования. Успех?

Интерьер «Лады Искры» в топовой версии Источник: пресс-служба компании АВТОВАЗ

Но быстро выяснилось, что забронировать этот чудесный автомобиль нельзя даже на сутки-двое, необходимые для приезда за ним из другого города. Дилер лишь предложил явиться в автосалон и оставить предоплату в 50 тысяч рублей, чтобы зарезервировать автомобиль из будущих партий, которые ожидаются в течение месяца-полутора.

Нет «Лады Искры» и в разделе «Автомобили в наличии» указанных волгоградских дилеров.

Повторный звонок другому менеджеру волгоградского автосалона прояснил картину: оказывается, как таковых «Искр» на складе нет, но они ожидаются до конца августа. По его словам, их можно забронировать с предоплатой 20 тысяч рублей: цена и комплектация при этом якобы фиксируются, но срок поставки предварительный. То есть непонятно какой.

Что скрывают объявления

Lada Iskra мелькают на досках объявлений, например, один из владимирских дилеров предлагает синий седан в комплектации Techno 1,6 МТ за 1,599 миллиона рублей, что соответствует прайсу (с учетом доплаты за цвет), правда, с установленным оборудованием на сумму около 33 тысяч. Но главная проблема не в этом: менеджер автоцентра сходу сказал, что «Искр» в наличии нет и они только ожидаются, а синий седан из объявления находится в резерве и не продается.

Этот синий седан в топовой комплектации Techno уже недоступен, а других машин на складе нет Источник: автоцентр Lada Владимир / auto.ru

В других регионах дилеры ориентируют на начало продаж не раньше октября.

То есть в проверенных нами дилерских центрах купить Lada Iskra прямо сейчас нельзя. Дилеры собирают информацию о потенциальных клиентах, мотивируя их оставлять контактные данные и небольшую возвратную предоплату, которая мало к чему обязывает. Точные сроки поставки, равно как и цены на «Искру» в момент начала полноценных продаж, кажется, не знает никто.

Когда заискрит?

Ждать быстрого перелома ситуации тоже не стоит: с конца июля по 17 августа конвейеры АВТОВАЗа стоят из-за корпоративного отпуска, а с сентября есть риск перехода на четырехдневную неделю.

Для сварки кузовов «Искры» используют новую роботизированную линию, сделанную на основе европейского оборудования Источник: пресс-служба компании АВТОВАЗ

До отпуска, по данным «Авторевю», темп производства «Искры» не превышал 500 автомобилей в месяц, что далеко от объемов, характерных для выпуска машин недорогого сегмента. Часть собранных «Искр» используется в качестве шоу-каров в дилерских центрах, поэтому для свободного рынка остается всего ничего (если вообще остается).

Чтобы насытить «Искрами» сеть из более чем 300 дилеров хотя бы до конца года, потребуется собрать порядка 20–30 тысяч машин, то есть уже с сентября выйти на объемы в районе 5–7 тысяч машин в месяц. АВТОВАЗ декларировал план собрать до 30 тысяч машин к концу 2025 года, но получается, что даже при оптимистичном сценарии говорить о полноценном старте продаж можно будет не ранее середины осени.

Будет ли успешной Lada Iskra? Да, потенциальный бестселлер Нет, при такой цене провалится