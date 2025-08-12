В России хотят разрешить подросткам водить автомобили. Кому предлагают выдавать права

Причиной для получения прав могут стать личные достижения подростка Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В России предложили дать возможность подросткам получать водительские права с 16 лет за значительные достижения в учебе, спорте или предпринимательстве. Письмо с такой инициативой депутаты партии «Новые люди» направили главе МВД Владимиру Колокольцеву. С документом ознакомилось ТАСС.

Депутаты отметили, что многие молодые люди в возрасте 16–17 лет «демонстрируют зрелое отношение к своим обязанностям», добиваются успехов в образовательных проектах и спортивных соревнованиях, развивают собственный бизнес.

Парламентарии считают, что такие достижения, помимо таланта, требуют дисциплины, умения принимать решения и управлять временем и ресурсами. Это напрямую связано с навыками, необходимыми для безопасного управления автомобилем.

«Считаем целесообразным рассмотреть возможность внедрения правового механизма, согласно которому выдача водительского удостоверения с 16 лет станет возможной при выполнении особых условий, связанных с личными достижениями граждан», — говорится в документе.

По мнению депутатов, инициатива поддержит молодых целеустремленных граждан. Обеспечить необходимый уровень безопасности на дорогах предлагается через обязательное обучение подростков в автошколе, сдачу экзаменов и при необходимости дополнительных психологических тестов на готовность к вождению.

Депутаты считают, что реализация указанной инициативы позволит поддержать активность молодых целеустремленных граждан, обеспечив при этом необходимый уровень безопасности на дорогах через обязательное прохождение полного курса обучения в автошколе, сдачу экзаменов и при необходимости дополнительные психологические тесты на готовность к управлению. Это станет важным шагом к формированию нового поколения ответственных водителей и даст молодежи дополнительные возможности для развития и самореализации, считают парламентарии.