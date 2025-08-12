НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Авто Водителей начнут лишать прав не только за нарушения: за что еще не пустят за руль

Изменения вступят в силу с 1 сентября

Проверять будут как привычные вещи, так и из нового списка | Источник: Роман Данилкин / 63.RUПроверять будут как привычные вещи, так и из нового списка | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Проверять будут как привычные вещи, так и из нового списка

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Правила допуска водителей к управлению авто изменятся с 1 сентября. Для них поправят перечень медицинских противопоказаний, приведя его в соответствие с переизданием Международной классификации болезней (МКБ-10).

В предыдущем перечне было четыре основные категории противопоказаний, по которым людям запрещали садиться за руль. Среди них психические расстройства; расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ; расстройство нервной системы; болезни глаз.

Сейчас к ним добавятся «общие расстройства психологического развития» — к примеру, аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера. Также в список вошли аномалии цветового зрения, включая дальтонизм. Адвокат МКА «Советник-Центр» Александр Шиманский предупредил, что к вождению перестанут допускать водителей с такими отклонениями.

«Те, кому раньше отказывали в водительском удостоверении по медицинским показаниям, и теперь не смогут его получить. Водители же, которые ранее получили водительские удостоверения, а впоследствии приобрели заболевания, указанные выше, могут быть лишены права управления автомобилем, но только после медицинского обследования. А те, чье состояние не создает угрозы на дороге, по-прежнему будут допущены к управлению машиной после стандартного осмотра у медиков», — рассказал адвокат «Прайм».

Медицинские показания, из-за которых человеку нельзя управлять машиной, выявляют на медкомиссии. Ее проходят перед получением прав, а потом раз в 10 лет. Кроме того, бывают внеочередные проверки, например, после лишения прав за пьяное вождение. Кстати, если на них обнаружат противопоказания к вождению, человека смогут лишать прав. Госдума приняла законопроект об этом в конце июня.

С 2027 года изменится и формат ее выдачи.

«Медицинская справка формы 003/ву, которую получали все водители после медкомиссии, переходит в электронный формат. Вместо бумажного документа теперь будут выдавать QR-код и номер справки», — сообщил руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

Еще адвокат Шиманский напомнил, что за рулем запрещено употреблять не только спиртные напитки, но и корвалол и валокордин. За это тоже можно лишиться водительских прав на длительный срок.

Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Медкомиссия Права Водительская справка
Комментарии
5
Гость
6 августа, 12:49
Давно пора.. Столько слепых развелось за рулем... Надо еще тест на интеллект обязать сдавать, тогда две трети сразу отсеются
Гость
6 августа, 23:01
Еще надо включить нищету, отсутствие денег даже на осаго
Читать все комментарии
