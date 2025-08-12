Водителей начнут лишать прав не только за нарушения: за что еще не пустят за руль

Проверять будут как привычные вещи, так и из нового списка Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Правила допуска водителей к управлению авто изменятся с 1 сентября. Для них поправят перечень медицинских противопоказаний, приведя его в соответствие с переизданием Международной классификации болезней (МКБ-10).

В предыдущем перечне было четыре основные категории противопоказаний, по которым людям запрещали садиться за руль. Среди них психические расстройства; расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ; расстройство нервной системы; болезни глаз.

Сейчас к ним добавятся «общие расстройства психологического развития» — к примеру, аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера. Также в список вошли аномалии цветового зрения, включая дальтонизм. Адвокат МКА «Советник-Центр» Александр Шиманский предупредил, что к вождению перестанут допускать водителей с такими отклонениями.

«Те, кому раньше отказывали в водительском удостоверении по медицинским показаниям, и теперь не смогут его получить. Водители же, которые ранее получили водительские удостоверения, а впоследствии приобрели заболевания, указанные выше, могут быть лишены права управления автомобилем, но только после медицинского обследования. А те, чье состояние не создает угрозы на дороге, по-прежнему будут допущены к управлению машиной после стандартного осмотра у медиков», — рассказал адвокат «Прайм».

Медицинские показания, из-за которых человеку нельзя управлять машиной, выявляют на медкомиссии. Ее проходят перед получением прав, а потом раз в 10 лет. Кроме того, бывают внеочередные проверки, например, после лишения прав за пьяное вождение. Кстати, если на них обнаружат противопоказания к вождению, человека смогут лишать прав. Госдума приняла законопроект об этом в конце июня.

С 2027 года изменится и формат ее выдачи.

«Медицинская справка формы 003/ву, которую получали все водители после медкомиссии, переходит в электронный формат. Вместо бумажного документа теперь будут выдавать QR-код и номер справки», — сообщил руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.