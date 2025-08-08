Иномарки до миллиона рублей: в Ярославле судебные приставы устроят распродажу дешевых машин

Судебные приставы распродадут машины должников Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Часто в Ярославской области судебные приставы распродают имущество должников. На таких аукционах можно купить автомобили, квартиры, земельные участки и многое другое по цене ниже рыночной.

В этом материале рассказываем, какие автомобили дешевле миллиона рублей можно купить на подобных торгах в Ярославской области.

Все цены указаны без учета НДС

«Рено Каптюр» 2017 года

Легковой универсал серого цвета «Рено Каптюр» 2017 года выпуска продают по начальной цене в 790 тысяч 548 рублей. Госномер: Р385НР76; идентификационный номер (VIN): X7LASREA757479255. Машина находится в Ярославле на Московском проспекте, 112а. Собственник имущества — Климова Я. А. Чтобы участвовать в аукционе, нужно внести задаток в 15% от начальной цены — 118 тысяч 583 рубля. В Ярославле такие автомобили с пробегом чаще продают по цене от миллиона рублей.

«Рено Логан» 2014 года

Легковушку «Рено Логан» 2014 года выпуска продают по минимальной цене в 481 тысячу 781 рубль. Машина синего цвета. Госномер: В732НР76, идентификационный номер (VIN): X7L4SRAT451897153. Машина находится в Ярославле на улице Ухтомского, 22. Автомобиль находится в залоге у Новосибирского социального КБ «Левобережный». Собственник имущества — Наумов А. А. Чтобы участвовать в аукционе по продаже, необходимо внести залог в 72 тысячи 268 рублей. Известно, что на автомобиле нет видимых повреждений, помимо царапины на заднем правом крыле с пассажирской стороны. Машина продается без ключей и документов. На сайтах с публикацией объявлений о продаже авто с пробегом в Ярославле такие машины готовы отдать за 450-650 тысяч рублей.

Подавать заявки на участие в аукционе можно будет до 10 сентября 2025 года. Сам аукцион пройдет 12 сентября 2025 года в 10:00.

«Шкода Суперб» 2011 года выпуска

Седан «Шкода Суперб» 2011 года выпуска продают за 563 тысячи 200 рублей. Государственный номер: А490МР76, идентификационный номер (VIN) TMBAB43T2C9016938. Машина расположена в Переславле — Залесском на улице Свободы, 98. Собственник имущества — ООО «Сервис». Задаток стандартный, 15% от первоначальной цены — 84 тысячи 480 рублей. В Ярославле с рук такие авто чаще всего продают за цену от 900 тысяч рублей.

«Форд Мондео» 2007 года

Иномарка «Форд Мондео» 2007 года продается за 582 тысячи 733 рубля. Госномер: А285РМ76, идентификационный номер (VIN) WF0DXXGBBD7M45151. Машина находится на улице папанина, 15. Собственник машины — Новиков Ю. С. Чтобы участвовать в торгах, нужно внести задаток в 87 тысяч 410 рублей. Такую машину с пробегом можно купить от полумиллиона рублей.

«Лэнд Ровер» 2007 года

Кроссовер «Лэнд Ровер» 2007 года выставят на аукцион за 889 тысяч 248 рублей. Государственный номер машины: К700МК76, идентификационный номер (VIN) SALLSAA548A128405. Она расположена в Ярославле на Московском проспекте, 112а. Собственник имущества — Овсянников А. А. Чтобы участвовать в торгах, нужно внести задаток в 133 тысячи 388 рублей. Подобные иномарки владельцы отдают с рук по минимальной цене в миллион рублей.