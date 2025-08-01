«Выглядит оплеухой от АВТОВАЗа». Обсуждаем цену новой Lada Iskra и риски провала проекта

«Ладу Искру» начали выпускать в апреле 2025 года, ограниченный старт продаж состоялся в июле Источник: пресс-служба АВТОВАЗа

Недавно АВТОВАЗ объявил стоимость Lada Iskra — новинки, которая займет нишу между «Грантой» и «Вестой». На первый взгляд, цена от 1,2 миллиона рублей соответствует обещаниям, сделанным год-два назад. Однако наш журналист Артем Краснов, изучив прайс-листы, считает, что АВТОВАЗ завысил стоимость модели и это может угробить всю идею проекта. Приводим его мнение от первого лица.

Мне нравится концепция Lada Iskra. Платформа досталась ей в наследство от Renault Logan третьего поколения, который тоже должны были выпускать на АВТОВАЗе с 2022 года. У нее неплохой дизайн, а французские моторы хоть и заменили на российские, но и это с какой-то точки зрения неплохо: агрегаты, по крайней мере, хорошо известны. Наконец, мне нравится «Искра» в кузове универсал, особенно с увеличенным просветом: этакий беби-кроссовер.

Но опубликованный прайс-лист выглядит оплеухой всем мечтателям. Иллюзий дешевизны «Искры» у меня и не было, но по факту она дороже самых пессимистичных прогнозов. Объясню.

Базовый ценник заявили от 1,249 миллиона рублей , но такие машины с восьмиклапанными моторами будут редкостью (об этом, например, пишет «Авторевю»). АВТОВАЗ вообще практикует подобные трюки, например, в прайс-листе «Весты» до сих пор маячит версия с ценником 1,239 миллиона без подушек безопасности, которую вы попросту нигде не сыщите. Эта уловка нужна, чтобы в случае чего заявить правительству о невероятных усилиях АВТОВАЗа по снижению себестоимости.

Актуальный прайс-лист Lada Vesta: рамкой обозначена мифическая комплектация «Весты» без подушек безопасности, производство которой прекратилось еще в 2023 году Источник: АВТОВАЗ / lada.ru

Если же брать «Искру» с 16-клапанным мотором и механикой, то минимальная цена составляет 1,5 миллиона рублей , а это без пяти минут базовая «Веста», которая стоит от 1,525 миллиона. Окей, у «Искры» лучше оснащенность, потому что в версии 1,6+МТ она предлагается только в комплектации Life и выше, то есть, в отличие от базовой «Весты», у нее будет круиз-контроль, подогрев сидений, мультимедийная система, легкосплавные диски, подогрев форсунок. Вроде бы неплохой набор, но и необязательный. С точки зрения наиболее важных опций (фронтальные подушки, АБС, ESP, кондиционер) машины равноценны, а значит, «Искра» оказалась в опасной близости от «Весты».

Велика ли вообще разница в цене? Можно сравнить по версиям с 16-клапанным мотором и вариатором в комплектации Life: «Искра» стоит 1,469 миллиона рублей , «Веста» — 1,676 миллиона. То есть разница в принципе ощутимая — 207 тысяч. В чем тогда подвох? Думаю, что в таких доступных комплектациях «Искру», скорее всего, купить будет проблематично, особенно в первые месяцы продажи.

«Искру» выпускают в виде седана и универсала (последний также есть в версии SW Cross) Источник: пресс-служба АВТОВАЗа

АВТОВАЗ взял очень робкий старт, выпускает примерно по 500 «Искр» в месяц, а скоро начинается корпоративный отпуск. Пока модель доступна лишь в трех городах (Москва, Санкт-Петербург, Тольятти), в общем, по традиции дилеры не станут демпинговать и сделают ставку на наиболее оснащенные версии. Или нагрузят машину допами на 100–200 тысяч. Мы уже видели это в исполнении «Лады Весты», когда она вернулась в продажу два года назад.

А более оснащенные версии «Искры» недешевы: седаны в комплектации Enjoy и Techno стоят 1,5–1,67 миллиона рублей , и это уже стопроцентно территория «Лады Весты» и некоторых чайнакаров. Да, в таких версиях «Искра» неплохо упакована, но для бюджетного сегмента оснащенность излишествами типа мультимедийных систем и огромных экранов — это вещь факультативная, а вот низкая цена — обязательная.

Я помню, как «Логаны» и «Дастеры» предлагались в «ободранных» версиях с некрашеными бамперами, и пусть основной спрос приходился на более упакованные машины, можно было купить и базовые версии (минимальный «Дастер», помнится, стоил 450 тысяч). А здесь вроде речь о бюджетном автомобиле, но АВТОВАЗ переносит акцент на оснащенные и дорогие версии, повышая маржу за счет опций, которые людям не всегда нужны.

И такой подход разрушает концепцию бюджетного автомобиля, который обязан предлагаться и в сверхдешевых версиях для тех, кому не «шашечки», а ездить. Мы же по факту получили просто еще одну «Весту», чуть меньше, но в том же ценовом диапазоне, да еще и с акцентом на дорогие версии.

С универсалами пока совсем кисло. Обычный SW идет только в версии Enjoy, которая с 16-клапанным мотором стоит сразу 1,649 миллиона , а версия SW Cross предлагается в комплектациях Enjoy и Techno с ценником до 1,8 миллиона рублей . Я бы заострил внимание на этой цифре, потому что близких денег просят, например, за Haval Jolion.

Может, «Искра» и неплохая машина, но она залезает в настолько конкурентные сегменты, что без очередного раунда накрутки утильсбора нам не обойтись (напомню, с 1 января 2026 года его повысят с 667 тысяч до 800 тысяч рублей). А потом подорожают «китайцы», за ними до 2+ млн подскочат цены на «Весты», и вот уже «Искра» за 1,7 миллиона будет казаться «бюджетной», ага?

Интерьер «Лады Искры» в топовых версиях выглядит неплохо, но и цена за такое удовольствие кажется перегретой Источник: пресс-служба АВТОВАЗа

Понятно, что АВТОВАЗ оказался в нынешней ситуации не по своей вине: он такой же заложник проблем с российской экономикой, как и все остальные. Другое дело, АВТОВАЗ, не способный придумать остроумных решений, тупо перекладывает свои беды на всех остальных. Бесконечно задираемый утильсбор приводит лишь к перманентному росту цен на автомобили, который в последние полгода притух лишь из-за заоблачной ключевой ставки. Фактически все покупатели и новых, и подержанных машин платят сегодня «налог АВТОВАЗа».

И тут вопрос: а зачем тогда всё это? Зачем нужен именно российский производитель, если он не может обеспечить конкурентоспособность товара без искусственной накрутки цен на альтернативы? В чем самоценность АВТОВАЗа, что его нужно спасать силами всего народа? Это же не храм, на который селом скидываются.

«Искра» — автомобиль потенциально неплохой, но всё в мире относительно. За миллион рублей, возможно, она стала бы хитом. Но как только вы забираетесь в более высокие сегменты, планка требований повышается. «Искра» оказалась близка к «Весте» и китайским автомобилям большего размера (скажем, Kaiyi E5), и под таким углом все ее прелести теряют лоск. Усилитель руля? Вариатор? Эка невидаль.

Такая ценовая политика может убить «Искру», потому что у народа она не будет ассоциироваться с дешевым автомобилем, который оптимален по цене-качеству. В автопроме так бывает: не сумел создать правильного первого впечатления и годами будешь вкладываться в рекламу, чтобы переломить имидж. Сколько уже моделей погорело на этом: Peugeot 301, Ford Fiesta (в последней версии, которая выпускалась в Татарстане), тот же «Москвич-6». Да, потом цену обрушивали, но у вас есть только один шанс произвести первое впечатление. И, кажется, «Искра» его упустила.

Впрочем, надо ее попробовать на тест-драйве. Может быть, она впрямь настолько хороша?

Артем Краснов