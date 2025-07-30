Ловушка на месте ДТП: как крадут ваши выплаты по ОСАГО

Мошенники постараются исчезнуть до приезда сотрудников правоохранительных органов Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Человек, который попал в аварию, всегда испытывает стресс, может быть испуган, дезориентирован и плохо оценивать ситуацию. Именно для таких случаев мошенники придумали схему обмана, пользуясь шоковым состоянием граждан.

Они приезжают на место аварии быстрее ГИБДД, представляются аварийными комиссарами и лишают вас законной страховой выплаты по ОСАГО. Как работает эта схема и почему подпись на одном документе может стоить вам сотен тысяч рублей, рассказал руководитель продукта ОСАГО в Сравни Глеб Еремин.

По его словам, информацию о ДТП мошенники получают оперативно: часто от таксистов, свидетелей или даже информаторов в экстренных службах. Они появляются на месте происшествия в считанные минуты, одеты солидно, говорят уверенно и представляются «службой аварийных комиссаров» или «независимыми автоюристами».

Их главная задача — сыграть на нервах и недоверии к страховым компаниям. Стандартные фразы для обработки растерянного водителя выглядят следующим образом:

«страховая вам заплатит копейки»;

«они будут тянуть месяцами»;

«мы предлагаем деньги здесь и сейчас».

Мошенник быстро осматривает повреждения и предлагает «выкупить» страховой случай на месте.

Сумма, которую они предлагают, всегда существенно ниже реальной стоимости ремонта. В стрессе и без возможности оценить скрытые повреждения водитель часто соглашается, думая, что избавляет себя от головной боли. Ключевой момент ловушки — подписание договора цессии.

Договор цессии — это юридический документ о передаче права требования долга. Подписывая его, вы полностью передаете мошеннику свое право требовать возмещение от страховой компании. С этого момента вы больше не являетесь потерпевшим в глазах страховщика.

Схема приносит злоумышленникам сверхприбыль, а пострадавший остается у разбитого автомобиля. Еремин объяснил, почему так происходит:

этап 1 . Заниженная выплата. Вы получаете, условно, 30 тысяч рублей за ремонт, который реально обойдется в 100 тысяч. Когда в автосервисе вам выставят реальный счет, требовать доплату от страховой вы уже не сможете — придется платить из своего кармана.

этап 2 . Максимизация прибыли через страховую. Получив от вас права требования, мошенники обращаются в страховую компанию. Они не предоставляют автомобиль на осмотр, но приносят заключение «независимой» экспертизы, проведенной их сообщниками. Ущерб в этих документах часто завышен. Страховые компании нередко вынуждены платить по этим документам. Этому способствует и позиция Верховного суда от 2022 года, согласно которой непредоставление автомобиля на осмотр не является безусловным основанием для отказа в выплате, если факт ДТП и размер убытков подтверждены иными документами, например, той самой «независимой» экспертизой.

этап 3. Удар по виновнику ДТП. Иногда мошенники идут дальше. Получив максимум от страховой, они подают иск уже к виновнику аварии, утверждая, что реальный ремонт стоил еще дороже. В качестве доказательства они предоставляют фиктивные чеки из сервиса и требуют доплатить разницу. При этом реальный пострадавший не видит ни копейки из этих денег.

Расторгнуть подписанный договор цессии крайне сложно. Мошенники никогда не пойдут на расторжение по соглашению сторон. Аннулировать документ можно только через суд, доказав, что вас ввели в заблуждение или что вы подписали его под давлением, находясь в шоковом состоянии.

В суде можно апеллировать к тому, что полученная вами сумма была критически занижена, или использовать свидетельские показания для подтверждения вашего неадекватного состояния. Но это долгий, дорогой и сложный процесс, требующий помощи квалифицированных юристов.

«Бдительность в первые минуты после аварии — ваша главная защита. Не позволяйте стрессу лишить вас законной компенсации. Помните: настоящие профессионалы не требуют немедленного подписания сложных юридических договоров на капоте разбитой машины», — отметил Глеб Еремин.

Чтобы защититься, нужно следовать правилам поведения на месте ДТП:

1. Ничего не подписывайте, кроме документов о ДТП. Европротокол или документы, оформляемые сотрудником ГИБДД, — это одно. Договоры цессии, доверенности на представление интересов в суде или любые другие бумаги, которые вам подсовывают «помощники», — категорическое нет.

2. Вызывайте официальные службы самостоятельно. Не доверяйте тем, кто приехал «случайно». Вызывайте ГИБДД. Если у вас в полисе предусмотрен аварийный комиссар, звоните по номеру, указанному в вашем страховом договоре. Если сомневаетесь в личности приехавших, то звоните в полицию. Мошенники исчезнут до приезда патруля.

3. Не берите наличные у третьих лиц. Единственный случай, когда можно взять деньги на месте — это урегулирование мелкого ущерба напрямую с виновником ДТП без оформления. Но в этом случае вы обязаны написать друг другу расписки об отсутствии претензий.

4. Не оценивайте ущерб «на глаз». Без разбора автомобиля невозможно выявить скрытые повреждения. Не соглашайтесь на быстрые оценки от посторонних.