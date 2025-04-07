Утиль задним числом. Владельца китайского кроссовера попросили доплатить больше 600 тысяч

Lixiang — последовательные гибриды, то есть колеса приводятся только электромоторами. Де-юре они считаются электромобилями Источник: Артем Краснов











В России продолжается взымание дополнительного утильсбора с покупателей китайских автомобилей: по данным сайта Quto.ru, владельцу нового Lixiang пришло требование доплатить 634 800 рублей утилизационного сбора за машину, уже растаможенную по коммерческим тарифам. Подобное происходило и раньше, но в данном случае продавец как будто сделал все возможное, чтобы избавить покупателя от дополнительных трат. Законен ли такой подход?

Откуда взялась сумма в 634 800 рублей

Lixiang L6 — последовательный гибрид и с точки зрения утильсбора приравнен к электромобилям. При ввозе таких машин частным лицом платится символический сбор в 3,4 тысячи рублей, но тогда возникает ограничение на продажу машины в течение года. Если же нужно продать машину раньше, требуется доплатить утильсбор по коммерческой ставке. Насколько она велика?

До начала 2025 года коммерческая ставка для электромобилей была 32,6 тысячи рублей , но с января она возросла на порядок — до 667,4 тысячи (ее приравняли к таковой у бензиновых машин с моторами 1-2 литра).

Перекупщик, который ввез Lixiang в страну в 2024 году, заплатил утильсбор по действующей тогда коммерческой ставке в 32,6 тысячи рублей. Видимо, он посчитал, что это наделяет его правом продавать автомобиль в любое время.

При этом обязанность компенсировать утильсбор лежит на покупателе машины. Поскольку сделка произошла в 2025 году, ФТС посчитала, что доплата требуется уже с учетом новой ставки утильсбора, возросшей за это время в 20 раз. Поэтому покупателю Lixiang предложили компенсировать бюджету РФ сумму в 634,8 тысячи рублей (667,4 минус 32,6).

Мнение юриста

Руководитель юридической компании «Форлекс» Николай Попов говорит, что с точки зрения нормативов ситуация выглядит спорной и до формирования судебной практики говорить об оправданности таких подходов сложно.

«Обязанность вычислять сумму утилизационного сбора лежит на лице-импортере автомобиля, и можно предположить, что в случае ошибочности этой суммы даже на рубли или копейки, таможенные органы посчитают сбор неоплаченным и воспользуются правом взыскать с покупателя машины полную сумму, то есть уже с учетом повышения в январе 2025 года», — объясняет он.

Может быть и другая логика: поскольку разницу в утильсборе оплачивает покупатель, а не импортер автомобиля, при заключении сделки в 2025 году ФТС исходит из того, что необходимо пользоваться актуальными тарифами.

«Формально, вроде бы, импортер заплатил утильсбор по коммерческой ставке и поэтому имеет право продавать машину в течение года, — продолжает Николай Попов. — Но поскольку требование предъявляется покупателю и сделка происходит в 2025 году, возможно, таможенные органы считают так: мы учтем заплаченный продавцом утильсбор (то есть 32 тысячи), но в остальном будем считать по повышенному тарифу: отсюда и возникает разница».

Николай Попов добавляет, что если продавец оплатил сбор по коммерческой ставке в 2024 году, но в 2025-м, после повышения тарифов, не добавил разницу до нового уровня утильсбора, ФТС может прийти к выводу, что автомобиль приобретался для личных нужд.

«В этом случае разницу между утильсбором для физлиц продавцу вернут как излишне оплаченную, а доплатить разницу до нового коммерческого утильсбора попросят лицо, которое купило автомобиль», — уточняет он.

Таким образом в зону риска попадают все покупатели машин, ввезенных серым импортом в 2024 году и продаваемых в 2025-м.

«Параллельная» драма

О рисках параллельного импорта после изменений 2023 года юристы предупреждали неоднократно. Именно тогда появилось правило, обязывающее платить коммерческий утильсбор при перепродаже автомобиля менее чем через год.

Позже оказалось, что власти готовы взыскивать увеличенный сбор и с владельцев машин, ввезенных до 2023 года, если импортеры не смогут доказать, что покупали их для личного пользования. Появились и взыскания в отношении сотрудников автосалонов, которые оформляли импорт машин под видом частного ввоза.

С апреля 2024 года появились нормы, обязывающие доплачивать полную разницу в таможенных сборах (в том числе в пошлинах, НДС, акцизах и утильсборах) при ввозе машин из стран ЕАЭС. Это сделано, чтобы ограничить импорт машин, растаможенных по льготным правилам Киргизии, Казахстана и Белоруссии.

Появились и совсем неожиданные прецеденты: владелица Kia получил штраф в 855 тысяч рублей за то, что оплатила покупку наличными. Продавцом был гражданин Киргизии, и сделку признали нарушающей закон о валютном контроле. В ФНС подтвердили законность таких штрафов.