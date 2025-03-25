«Мы оба ехали на желтый». Участник СВО попал в спорное ДТП — кто прав?

После аварии темный BMW проехал около 20 метров Источник: камеры видеофиксации











Полгода назад участник СВО Михаил попал на своем BMW X5 в спорное ДТП в Подмосковье: на регулируемом перекрестке он ехал прямо, когда под него налево повернула встречная Toyota Fortuner. Оба водителя пересекли стоп-линию на желтый (запрещающий) сигнал светофора. В ГАИ признали вину обоюдной, но Михаил считает такой вердикт несправедливым.

Авария между темным BMW X5 и белой Toyota Fortuner случилась на регулируемом перекрестке. Обе машины ехали на желтый, BMW — прямо, Toyota поворачивала налево Источник: камеры видеофиксации ГАИ

По словам Михаила, сразу после ДТП водитель Toyota заявил, что BMW двигался по правой полосе, отведенной строго под поворот, хотя на самом деле он ехал в левой. В объяснительной владелец Toyota также указала, что BMW проскочил на красный сигнал светофора, но видеозапись это опровергла.

— В ГАИ сразу сказали, что это обоюдка: мне вменили проезд на желтый сигнал светофора, а ему — отказ предоставить преимущество. Он тоже ехал на желтый, но это не учли. В итоге страховые по ОСАГО заплатили нам по 50%, — говорит Михаил.

Он убежден, что поскольку обе машины ехали на желтый, и в отдельных случаях правила допускают это, ключевым обстоятельством является тот факт, что Toyota поворачивала налево, не пропустив двигающийся прямо автомобиль.

Момент включения желтого сигнала: белая Toyota находится у стоп-линии, встречный BMW — на удалении (видные его фары) Источник: камеры видеофиксации











Момент ДТП: на светофоре еще горит желтый, но через долю секунды зажжется красный Источник: камеры видеофиксации











Калькуляция ущерба для BMW X5 Михаила превысила 700 тысяч рублей, и он получил от страховой по ОСАГО выплату в 400 тысяч с учетом вынесенного ГАИ решения об обоюдной вине.

Что говорят правила

Желтый сигнал является запрещающим согласно ПДД, и в общем случае за проезд предусмотрено такое же наказание, как если это был красный. Михаилу и вменили нарушение части 1 статьи 12.12 КоАП.

Однако пункт 6.14 ПДД разрешает проезд на желтый в отдельных случаях: «Водителям, которые при включении желтого сигнала не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению в местах, определяемых пунктом 6.13 Правил, разрешается дальнейшее движение».

Это создает большое пространство для споров, потому что определить на глаз возможность остановиться без экстренного торможения невозможно.

Когда речь о тяжелых ДТП с пострадавшими или погибшими, для анализа таких аварий нередко назначается автотехническая экспертиза, и перед экспертом ставится вопрос: «Имел ли водитель техническую возможность остановиться без применения экстренного торможения перед стоп-линией после включения желтого сигнала светофора?» Ситуация исследуется с учетом скорости автомобиля, состояния дороги и прочих обстоятельств.

Но в более простых случаях желтый считается запрещающим, например, проезд на желтый фиксируют камеры, наказывая как за красный, и в пользу такой практики склоняются и суды.

Нередки и ситуации, когда одна из машин поворачивает налево: мы уже детально разбирали аналогичные аварии. В целом обязанность пропускать едущую прямо машину сохраняется, даже если она проезжает перекресток на желтый. Но не на красный: в 2019 году Верховный суд разъяснял, что водитель, грубо нарушающий правила, лишается приоритета. При этом проезд на желтый обычно не квалифицируется как грубое нарушение, поэтому разбор таких аварий во многом зависит от первоначальной позиции ГАИ.

Вопреки убеждению многих, ГАИ не определяет виновность того или иного водителя в ДТП: задача Госавтоинспекции — выявить наличие (или отсутствие) состава правонарушения в действиях водителей и зафиксировать все обстоятельства произошедшего (это разъяснял Верховный суд). Страховые компании ориентируются на документы ГАИ и производят соответствующие выплаты, которые в случае нарушения у обоих водителей составляют 50% от суммы калькуляции. Но, по сути, это не значит, что один из водителей признан виновным: чтобы установить степень вины, нужно обращаться в суд.

При ДТП без пострадавших суды устанавливают долю материальной ответственности каждого из водителей, если одна из сторон обратилась с иском о возмещении ущерба. В спорных ситуациях ответственность нередко делят между водителями в определенной пропорции (например, 70/30 или 50/50).