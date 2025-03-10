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Авто Штрафы за отсутствие детского кресла поднимут вдвое: правила безопасной поездки с ребенком

Штрафы за отсутствие детского кресла поднимут вдвое: правила безопасной поездки с ребенком

Правительство России поддержало соответствующий законопроект

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Сейчас детей до 7 лет разрешено перевозить в детских креслах | Источник: Александр Левчук / NGS42.RUСейчас детей до 7 лет разрешено перевозить в детских креслах | Источник: Александр Левчук / NGS42.RU

Сейчас детей до 7 лет разрешено перевозить в детских креслах

Источник:

Перевозка детей в авто без детского автокресла или бустера россиянам теперь обойдется не дешево. Правительство уже поддержало законопроект, который предусматривает ужесточение штрафов за подобные нарушения. Рассказываем, на сколько вырастет сумма штрафов, и вспоминаем о правилах перевозки ребенка.

С инициативой увеличить штрафы за перевозку детей в авто без специальных кресел или бустеров выступили сенаторы Андрей Кутепов и Игорь Тресков. Штрафы для водителей предлагают поднять с 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц он увеличится с 25 до 50 тысяч рублей, а для юридических — со 100 до 200 тысяч рублей.

— Пояснительную записку к законопроекту следует дополнить информацией, обосновывающей выбор проектируемого размера административного штрафа. Правительство РФ поддерживает законопроект с учетом указанного замечания, — цитирует ТАСС отзыв кабмина.

В правительстве дополнили, что с 2020 по 2024 год число ДТП в России с нарушениями перевозки детей выросло с 918 до 959. Это говорит о том, что принятых мер административной ответственности недостаточно.

В настоящее время детей до трех лет разрешено перевозить исключительно в автолюльке, а вот с 3 до 7 лет — в детском кресле, размер которого соответствует параметрам ребенка. Детей с 7 до 11 лет можно перевозить без специального кресла, но лишь на заднем сиденье и с использованием ремня безопасности. На переднем сиденье необходимо использовать детское кресло.

Кроме того, запрещено перевозить пассажиров младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла. Дети с 12 лет уже могут ездить на переднем или заднем сиденье автомобиля без автокресла, но обязательно использовать ремень безопасности.

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Автолюлька ГИБДД ПДД Дети Правительство Законопроект Штраф
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