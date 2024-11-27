Штраф за езду без ОСАГО вырастет в шесть раз

Нынешней максимальной компенсации ОСАГО не хватит на покупку даже половины разбитой Lada Granta Источник: Госавтоинспекция Челябинской области











В Госдуме рассматривают сразу несколько тем, связанных с ОСАГО: с одной стороны, депутаты предлагают поднять максимальные выплаты по страховке, с другой — в шесть раз увеличить штраф за отсутствие полиса, с чем согласны в правительстве и МВД. А вот обсуждаемую с 2016 года систему проверки «автогражданки» через дорожные камеры, по данным «Коммерсанта», запустят не ранее чем через два года. И это, по мнению экспертов, делает увеличение штрафов не столь эффективным.

Лимиты увеличат на 30%

Сейчас лимиты выплат по ОСАГО составляют 400 тысяч (аварии без пострадавших) и 500 тысяч (за вред жизни и здоровью). Предлагается увеличить эти пороги на 30% — до 520 тысяч и 650 тысяч рублей соответственно.

Даже увеличенный до 520 тысяч рублей лимит кажется недостаточным в нынешних условиях: это лишь треть от цены Lada Vesta — одной из самых дешевых новых машин Источник: Артем Краснов











Нынешние лимиты выплат появились еще в 2014 году, и с тех пор цены на автомобили выросли примерно вдвое. Необходимость увеличения лимита назрела давно, отмечают в пояснительной записке инициаторы законопроекта, представители ЛДПР.

На практике скромность выплат по ОСАГО часто обуславливается не только лимитами выплат, но и влиянием коэффициентов износа, которые во многих случаях снижают компенсацию на величину до двух раз. Добиться повышенных выплат можно через суд, но это длительная и нервная процедура.

Штрафы — до 5000 рублей

Размер штрафа за отсутствие полиса ОСАГО и вовсе не менялся с 2002 года: по части 2 статьи 12.37 КоАП он составляет 800 рублей и может быть оплачен с 50-процентной скидкой. Единственное изменение: в 2013 году убрали «вилку», которая позволяла ограничиться 500-рублевым штрафом. Таковой теперь положен только за управление автомобилем с полисом ОСАГО, но водителем, который в этот полис не вписан.

В Госдуме предлагают дополнить статью новым пунктом, который предусматривает штраф в 3–5 тысяч рублей за повторное нарушение в течение года. Комитет по госстроительству и законодательству одобрил такой подход, согласились с ним и в МВД.

По данным Российского союза автостраховщиков, по итогам прошлого года число водителей без полисов ОСАГО в среднем по России составляло 7,8%, но доля зависит от региона. В Москве она составляет 1,8%, в Челябинской области — 4,5% (регион входит в число лидеров), в Татарстане — 5,1%. Но в кавказских республиках и некоторых сибирских и дальневосточных регионах доля «безосажных» достигает 20–60%.

ОСАГО + камеры = трудная женитьба

Помимо увеличения штрафа за отсутствие полиса ОСАГО есть и другой «долгострой»: с 2016 года регулярно обсуждается идея штрафовать владельцев машин без полисов с помощью камер видеофиксации. Власти несколько раз декларировали скорый запуск такой системы, но она не работает до сих пор.

По последним данным, ее запустят в марте 2025 года, но в тестовом режиме. В личный аккаунт автовладельца на «Госуслугах» будет приходить лишь уведомление о нарушении. Для избежания перегрузки системы рассматривается возможность проверять ОСАГО не у всего потока машин, а лишь у нарушителей других правил (например, превышающих скорость). «Коммерсант» пишет, что в полноценном режиме система заработает не ранее осени 2026 года. Для этого потребуется менять Административный кодекс, поскольку штраф за отсутствие ОСАГО планируется выписывать не чаще раза в сутки. При нынешнем КоАП это пришлось бы делать при каждом проезде нарушителя под камерами.

Проект «Камеры против „безосажных“ водителей» муссируется уже 8 лет Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Очередной шаг на этом пути — запуск с 1 октября «Национальной страховой информационной системы» (НСИС), за которую отвечает Банк России. Ранее данные о полисах содержались в системе АИС РСА, входящей в ведомство Российского союза автостраховщиков. Новая система позволяет хранить и анализировать больший объем данных, что важно в том числе для ее сопряжения с системой «Паутина», которую МВД использует для работы камер. Ранее ряд экспертов заявляли, что именно «женитьба» двух разнородных баз данных стала наибольшей проблемой при запуске контроля ОСАГО через камеры видеофиксации.

«Это не профильная задача для ГАИ»

Но даже с учетом сложности задачи 10 лет на ее исполнение (с 2016 по 2026 год) выглядят впечатляющим сроком. Почему эта вроде бы здравая идея оказалась такой сложной? Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что одна из проблем — в нежелании МВД заниматься проблемой ОСАГО.

— ГАИ не хочет пускать страховое лобби в свою систему, и это в целом понятно, потому что они считают, что ОСАГО напрямую не влияет на безопасность дорожного движения. Они не отвечают за проверку ОСАГО, это не их профильная задача, — говорит он.

Антон Шапарин отмечает, что проверка полисов ОСАГО исключена при постановке автомобиля на учет (с 1 марта 2025 года). Это — пример еще одной непрофильной задачи для ГАИ, отмена которой облегчает работу инспекторов.

— Это хорошая история для ГАИ, потому что они таким образом снимают с себя ответственность, — продолжает он. — Они не могут проверять полисы, у них нет доступа в страховую систему, и поэтому обычно им какую-то бумажку приносят, которую они не могут проверить, и все ходят счастливые. Этим активно пользуются всякие мошенники, которые продают бумажку вместо полиса, хотя это банальный фотошоп.

Белорусское страховое чудо

Антон Шапарин считает, что снижать число «безосажных» водителей нужно не методом кнута, а методом пряника, делая страховку дешевле при одновременном увеличении лимитов выплат. Разве это возможно? Эксперт предлагает проанализировать опыт Белоруссии:

— В Белоруссии лимит выплат составляет миллион (российских рублей. — Прим. ред.) «по железу», миллион — по здоровью, а ОСАГО в разы дешевле, чем у нас. При этом экономическая ситуация, стоимость запчастей и так далее — плюс-минус одинаковые. У нас просто кто-то слишком много ест. И страховому лобби очень нравится это делать.

Аналог ОСАГО в Белоруссии называется ОСГОВТС и действительно по российским меркам выглядит аномально щедрым и доступным. Лимиты выплат составляют 10 тысяч евро (более миллиона российских рублей), а стоимость полиса значительно ниже нашей. Так, житель Минска в возрасте 26 лет с водительским стажем три года, который впервые страхует 1,6-литровый автомобиль, заплатит 21 евро, то есть в районе 2,3 тысячи рублей. Житель Челябинска при таких же исходных данных заплатит более 20 тысяч (при первом страховании), житель Москвы — немногим меньше. В обеих странах стоимость страховки снижается за безаварийную езду, но в Белоруссии наилучшего коэффициента 0,5 можно достичь на пятый год езды, в России — на десятый.

Сколько вы отдали за свой нынешний полис ОСАГО? Менее 5 тысяч 5–10 тысяч 10–15 тысяч Более 15 тысяч

Меж тем в сентябре новую страховку внедрили специально для водителей такси: она называется ОСГОП. При этом самих таксистов больше волнует цена полисов ОСАГО, которая достигает 25 тысяч рублей и выше.

Кстати, стоимость ОСАГО в Челябинске — максимальная в стране. Такой же территориальный коэффициент (1,88) только в Мурманске. В Банке России ссылаются на частоту страховых случаев в регионе и размеры выплат.