Потянем резину? Изучаем цены на хорошие зимние шины и их китайские клоны

Китайские компании предлагают и шипованную, и фрикционную резину Источник: Артем Краснов / 74.RU











Ситуация на шинном фронте чем-то напоминает происходящее на автомобильном рынке, но не совсем. Тут тоже нашествие труднопроизносимых китайских брендов, но и разнообразие сохраняется: есть и привычные марки, есть и скрывающиеся под российскими брендами. Мы изучили ассортимент зимней резины и цены, и один из приятных выводов: малопонятные китайские марки вовсе не являются безальтернативными.

Кто ушел, а кто остался

Из России ушли Michelin , Bridgestone , Goodyear, Continental и Dunlop . Символично, что подмосковный завод Michelin перепрофилируют под изготовление резиновой крошки, то есть он будет не создавать шины, а разрушать их. Зато ульяновский завод Bridgestone должен вернуться к первоначальному ремеслу, но выпускать он будет шины Gislaved под патронажем российского производителя Cordiant, получившего права на выпуск моделей шведского бренда.

Производство в России сохранили итальянская Pirelli (заводы в Воронеже и Кирове), которая также представлена бюджетной линейкой Formula . Не остановила завод под Липецком и японская Yokohama .

Финская Nokian формально ушла из России, но ее завод во Всеволожске выпускает те же шины под маркой Ikon Tyres , а модели топовой линейки Hakkapeliitta теперь называются Autograph.

В магазинах еще можно найти шины Nokian Nordman, которые сейчас называются Ikon Nordman Источник: Артем Краснов / 74.RU











Поставки в страну сохранили корейские Kumho, Hankook , Nexus и тайваньская Maxxis .

В строю и российские бренды. Cordiant выпускает линейку под своим брендом и бюджетным Tunga , а еще получил калужский завод концерна Continental, который перенастроили под выпуск шин его суббрендов Gislaved и Torero — переименованные Matador . Российское производство самих Continental остановлено.

Нижнекамский шинный завод делает резину под маркой Kama и ориентированную на иномарки Viatti .

И, конечно, есть масса китайских брендов, в названиях которых легко потеряться: Sailun, Nankang, Triangle, Linglong, Kaspen, Aplus, Powertra, Vittos, Joyroad, Landsail, Hifly, Roadmarch, Centara, Leao, Autogreen, Evergreen.

Сколько стоят шины

Цены мы сравнивали для популярной размерности 205/55 R16. Бюджетный сегмент для зимней резины такого формата — это 5–6 тысяч рублей за шину. В этом диапазоне сконцентрировано большинство китайских моделей, например Sailun Ice Blazer Alpine +, Aplus A730, Linglong Green-Max Winter Grip, Triangle IcelynX TI501. Но дешевле их российская шипованная шина Tunga Nordway 2, нешипованные зимние Formula Winter (субберенд Pirelli) и Белшина Бел-317. А чуть дороже китайских лоукостеров линейка Viatti Brino — примерно 6 тысяч рублей за колесо.

Шины Sailun Iceblazer имеют старомодную конструкцию, но, как ни странно, в тестах показывают относительно хорошие результаты. Показанные на снимке шины размерностью 235/55 R18 стоят в районе 10–11 тысяч рублей. Цена за шину 205/55 R16 — около 6 тысяч Источник: Артем Краснов / 74.RU











В диапазоне 6–7 тысяч рублей больше привычных марок: есть российские Cordiant в шипованном и фрикционном виде (Snow Cross 2 и Winter Drive 2), Ikon Nordman 5 (бывшие Nokian), тайваньские Maxxis Premitra Ice Nord 5, Torero MP30 и их прототип Matador MP30 Sibir Ice (оба российского производства), а также Formula Ice, которые делают на заводе Pirelli.

За 7–9 тысяч рублей уже появляются шины известных инобрендов, например Pirelli Ice Zero Friction и шипованные Pirelli Winter Ice Zero, Gislaved Nord Frost 200, Kumho WinterCraft ice Wi32, Yokohama iceGuard iG65, Hankook Winter i Pike RS2.

Шины Linglong Green-Max Winter Grip 2 похожи на известную модель Nokian Источник: Linglong











Сравните протекторы с Nokian Hakkapeliitta 8. При этом шипов у китайской шины гораздо больше Источник: Nokian











А еще в этом же ценовом диапазоне Linglong Green-Max Winter Grip 2 — обратите внимание на цифру 2 в индексе. Если первые «грины» находятся в бюджетной категории и имеют устаревшую конструкцию, то второе поколение этих шин во многом повторяет удачную модель Nokian Hakkapeliitta 8 и отчасти Michelin X–Ice North 4. Такие Linglong показали убедительные результаты в недавнем тесте издания «Авторевю» (второе место после шин Yokohama), хотя подборка моделей в нём была уже «кризисной», то есть не включала бывших лидеров сегмента вроде тех же Nokian или Michelin. Но даже так смысл покупки Linglong Green-Max Winter Grip 2 неочевиден: за эти деньги можно выбрать резину куда более статусного бренда.

Дороже 9 тысяч рублей стоят шины размерности 205/55 R16 ушедших марок, например, можно купить Nokian Tyres Hakkapeliitta 9 за сумму около 12 тысяч рублей, а «десятка» стоит в районе 14 тысяч. Их российские аналоги Ikon Authograph Ice 9 хоть и дешевле, но не радикально — примерно 10–11 тысяч рублей за колесо. Более 15 тысяч просят за Pirelli Winter Sottozero Series III, а за Continental Winter Contact TS — более 20 тысяч.

Сезон шиномонтажа уже начался, хотя многие будут тянуть до первого снегопада, чтобы как следует постоять в очередях Источник: Артем Краснов / 74.RU











Кстати, упомянутый тест «Авторевю» выявил особенность китайской шипованной резины: не всегда хорошую ошиповку. Так, у Triangle IcelynX TI501 и Maxxis Premitra Ice Nord 5 (их производят в Китае) шипы были заглублены слишком сильно, поэтому обе шины показали слабые результаты на льду: тормозной путь без малого в полтора раза больше, чем у лидеров.

Ну и последний факт на правах курьеза: китайские авто- и электромобили часто имеют колёса щедрой размерности, и с покупкой резины для них могут возникнуть сложности. Например, шины формата 295/35 R22 для Zeekr 001 стоят порядка 50–80 тысяч рублей за колесо, и ассортимент гораздо уже, чем для массовых моделей.