Нежная скромница и массовик-затейник: истории щенков из ярославского приюта, которым ищут дом

Эти маленькие пушистики хотят найти дом Источник: Благотворительная зоозащитная организация «Верность» / Vk.com

В Ярославле работает центр отлова и стерилизации животных «Верность». Специалисты работают по контракту, согласно которому отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и возвращают в среду обитания бездомных животных. Весь процесс должен занимать 25 дней.

Так получилось, что в руки волонтеров попали совсем крошечные щенки. И отпускать этих малышей на улицу — совсем не хочется.

— Сейчас для них критически важный период: малыши социализируются, учатся доверять человеку и делают свои первые шаги к счастливой домашней жизни. Все они прошли необходимую ветеринарную обработку: вакцинированы, чипированы и регулярно осматриваются специалистами, — рассказали в «Верности».

Пока щенята находятся в приюте, с ними занимаются кинологи. Также новым владельцам обещают сопровождение от предоставления корма на период адаптации до кинологической поддержки.

Посмотрите на этих пушистиков, может быть, один из них станет вашим?

Отвоевал у судьбы право на жизнь

Гай растет на руках волонтеров Источник: Благотворительная зоозащитная организация «Верность» / Vk.com Малышу ищут хозяев Источник: Благотворительная зоозащитная организация «Верность» / Vk.com

Гай — боец с первого вздоха. Этот харизматичный ушастый малыш — настоящий герой, хотя сам об этом не подозревает. В ярославский центр отлова и стерилизации Гай попал в конце апреля: он был слепым, абсолютно беззащитным и не умел ничего, только тихонечко пищать. Ветеринарные врачи решили бороться за кроху и совершили чудо — Гая выходили. Он открыл глаза, окреп и сегодня превратился в невероятно ласкового и контактного подростка.

Малыш обожает людей, встречает каждого гостя бурным вилянием хвоста, забавно играет с тряпочками и засыпает только в обнимку со своими первыми игрушками. Чтобы его история спасения стала чудом, Гаю очень нужен свой человек и настоящий дом.

Страничка Гая на сайте опекунства.

Маленький детектив Кевин

Кевин — любознательный малыш Источник: Благотворительная зоозащитная организация «Верность» / Vk.com В этих глазах видно озорство Источник: Благотворительная зоозащитная организация «Верность» / Vk.com

Кевин приехал в приют из СНТ «Берёзка» в начале мая. Напуганный, сжавшийся в комок малыш превратился в жизнерадостного, уверенного в себе пёсика.

Несмотря на совсем юный возраст, у Кевина уже прослеживается яркий интеллект. Он — прирождённый первооткрыватель. Его интересует абсолютно всё: от упавшей пуговицы и шуршащего фантика до шнурков на ваших ботинках. Но за этим озорным любопытством скрывается редкая нежность. Стоит вам присесть, как этот кареглазый умник мгновенно заберётся на колени, свернётся уютным калачиком и сладко уснёт. Кевин очень ждёт хозяина, который станет для него главным учителем и проводником в большой мир.

Страничка Кевина на сайте опекунства.

Тихая и нежная Коста

Коста любит внимание Источник: Благотворительная зоозащитная организация «Верность» / Vk.com Но не навязывается Источник: Благотворительная зоозащитная организация «Верность» / Vk.com

Если вы мечтаете о собаке, которая принесёт в дом покой и гармонию, познакомьтесь с Костой. Эту девочку забрали с территории СНТ «Берёзка» с другими щенками. Оказавшись в безопасности, малышка удивительно быстро раскрылась: с каждым днем она становилась всё более доверчивой, ласковой и чуткой к человеку.

Коста умеет быть активной, побегать за мячиком, но при этом не навязывается. Её любимое занятие — тихонько пристроиться рядом с человеком, положить голову на колени и замереть, подставляя нос под поглаживания. В этой девочке нет суеты, зато очень много тихой преданности. Коста полностью готова к переезду в семью, где её будут любить и беречь.

Страничка Косты на сайте опекунства.

Ким — нежная скромница

Ким — девочка стеснительная Источник: Благотворительная зоозащитная организация «Верность» / Vk.com Малыши с улицы жаждут любви Источник: Благотворительная зоозащитная организация «Верность» / Vk.com

Ким попала в центр отлова в начале мая по заявке из Ярославского муниципального округа. В отличие от своих шумных сверстников, Ким — деликатная и интеллигентная девочка. Она не станет громко лаять, прыгать на вас или навязчиво требовать внимания.

Сначала Ким может немного стесняться новых людей, но стоит присесть рядом, как эта кнопка нежности осторожно положит голову вам на колени, доверчиво вздохнёт и замрёт. Почувствовав заботу, Ким буквально расцветает: начинает весело вилять хвостиком и забавно подставлять пузико для поглаживаний.

Страничка Ким на сайте опекунства.

Хвостатый массовик-затейник Грэм

Грэм — подвижный малыш Источник: Благотворительная зоозащитная организация «Верность» / Vk.com «Не хотите ли побегать?» Источник: Благотворительная зоозащитная организация «Верность» / Vk.com

Если в вашей жизни не хватает движения, смеха и праздника, вам срочно нужно познакомиться с Грэмом! Малыш поступил в центр отлова в конце апреля и мгновенно стал всеобщим любимцем благодаря своему неуёмному оптимизму и харизме.

У этого парня — врождённый талант аниматора. Он обожает придумывать новые игры, носиться по двору со своими игрушками и заставлять всех вокруг улыбаться. Грэм невероятно контактен и всегда бежит к человеку первым, заглядывая прямо в глаза с немым вопросом: «Ну что, побегаем?». А, растратив кипучую энергию, озорник обязательно заберётся к вам на ручки, чтобы сладко поспать и набраться сил для нового забега.

Страничка Грэма на сайте опекунства.

Последний из 3 мушкетёров: крепыш Атос

Малыш не откажется от компании Источник: Благотворительная зоозащитная организация «Верность» / Vk.com Возьмете меня с собой? Источник: Благотворительная зоозащитная организация «Верность» / Vk.com

История появления Атоса на свет похожа на настоящее чудо. Его маму, собаку Лилу, бригада центра отлова забрала в начале апреля с фермы Давыдово в селе Спас-Виталий Ярославского района. Оказавшись в тепле и полной безопасности, уже на следующий день будущая мама родила десять чудесных звёздочек. Атос — один из них, он растёт в абсолютной любви и заботе зоозащитников.

Атос — красивый, крепкий и спокойный мальчик с плюшевой шёрсткой. Он обожает внимание и ласку, готов часами подставлять бока для почёсываний. Его братья Портос и Арамис уже уехали в свои новые семьи, и теперь Атос очень скучает в вольере один.

Страничка Атоса на сайте опекунства.