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Животные Катастрофа на райских берегах: как крысы чуть не уничтожили жизнь на островах Тихого океана

Катастрофа на райских берегах: как крысы чуть не уничтожили жизнь на островах Тихого океана

Грызуны стали чуть ли не главными хищниками земель

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Крысы разрушали природный баланс на островах Тихого океана | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUКрысы разрушали природный баланс на островах Тихого океана | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Крысы разрушали природный баланс на островах Тихого океана

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

На одном из островов Тихого океана крысы ежегодно уничтожали 1,2 миллиона яиц морских птиц. Удивительно, но крошечные грызуны долгое время были одними из главных хищников в раю с белоснежными песками и пальмами. Экологи бились с этой бедой годами — сбрасывали 75 тонн ядовитой приманки, тратили миллионы на эксперименты, проводили мониторинги, а крысы всё равно выживали и хозяйничали на островах.

Прибыли с Большой земли

Крысы не всегда жили на островах Тихого океана. Их туда случайно завезли. Грызуны вместе с полинезийскими мореплавателями «путешествовали» на кораблях и, путаясь под ногами, выходили на новые земли. Для грызунов открытые территории стали раем на Земле: хищников нет, а еду добыть очень просто.

Тогда никто и подумать не мог, что миграция крыс на острова — это начало катастрофы. Грызуны не строили баррикады, но тихо ломали хрупкий баланс природы. Они охотились на яйца, птенцов и даже взрослых особей местных птиц, которые эволюционировали без защиты от млекопитающих.

На некоторых островах из-за этого исчезли целые виды. Например, на острове Норфолк вымерли тасманский скворец, норфолкский голубь, норфолкский кака. Гавайские острова попрощались с благородным мохо и птицей киоеа. В целом, после того как крысы вместе с людьми начали заселять острова Тихого океана, исчезло порядка 1300 видов птиц.

Крысы уничтожили не один вид птиц на островах Тихого океана | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUКрысы уничтожили не один вид птиц на островах Тихого океана | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Крысы уничтожили не один вид птиц на островах Тихого океана

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Так, на острове Хендерсон крысы уничтожали примерно 25 000 птенцов буревестника в год. При этом около 95% птенцов съедали буквально в течение первой недели после вылупления. Из-за такого уровня хищничества популяция буревестника Хендерсона рухнула: если 800 лет назад были миллионы пар птиц, то после «работы» крыс их осталось около 40 000.

С таким же энтузиазмом крысы губили и растения на островах Тихого океана. Они поедали семена, молодые побеги, плоды. Это мешало восстановлению лесов. Есть исследования, указывающие, что на острове Пасхи именно крысы сыграли ключевую роль в исчезновении пальмовых рощ — они уничтожали до 95% семян этого вида.

Не могут избавиться

Избавиться от грызунов на острове полностью пока невозможно. Их живучесть долгое время сводила на нет любые усилия — борьба тянулась десятилетиями и идет до сих пор.

Однажды экологи сбросили с вертолета около 75 тонн отравленной приманки. Поначалу численность грызунов резко упала, но к 2022 году популяция снова выросла примерно до 100 тысяч.

Ученые не учли, что после удара выжили около 50 особей. Эти крысы просто не съели яд. Перед операцией прошли сильные дожди, из-за которых созрело много фруктов и цветов. Грызуны начали есть спелые плоды и выжили.

Однако на ошибках учатся, и в 2019 году стартовала новая масштабная операция. Специалисты раскидали отравленные приманки, но редких местных птиц временно отловили и поместили в безопасные зоны.

К 2023 году грызунов удалось искоренить. Случилось чудо: численность тараканов, мокриц и других беспозвоночных выросла более чем вдвое, стали возвращаться редкие птицы.

Правда, экологи предупреждают, что экосистема не восстановилась до первозданного состояния мгновенно — она перестраивается, и на полное восстановление могут уйти десятилетия.

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Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Крыса Тихий океан Жизнь
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