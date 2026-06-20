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Животные Голубоглазые пушистики: как якутские лайки покорили сердца людей во всем мире. Видео

Голубоглазые пушистики: как якутские лайки покорили сердца людей во всем мире. Видео

В этих милах невозможно не влюбиться

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Щенки — отдельный вид умиления и красоты

Источник:

Городские медиа

Якутские лайки считаются одновременно молодой и древней породой: их официально признали в 2019 году, несмотря на то, что они с древности жили на Севере и помогали людям перевозить грузы. Собаки очень ориентированы на жизнь с человеком, и люди отвечают им тем же.

Первым за породу взялся пенсионер Владимир Дьячков, который собрал последних собак в отдаленных селах Походск и Русское Устье. Первых щенков привезли в Якутск в 1998 году, и якутскими лайками загорелся местный предприниматель Герман Арбугаев, который открыл первый питомник «Арктик тревел». Руководитель питомника Лена Сидорова сказала, что лайки отличаются от других ездовых пород — из-за умения подстраиваться под своего человека.

«Что ты хочешь делать, то они и будут делать. Хочешь, чтобы они охраняли? Будут охранять, хотя это им несвойственно. Хочешь, чтобы занимались охотой или плавали, они будут это делать, если ты им предложишь. У лаек высокий интеллект, они активные, но при этом не создают проблем», — сказала она.

Также у них уникальная шерсть, которая может подстроиться под суровую зиму и жаркий климат, отменное здоровье и потрясающе голубые глаза, в которых можно утонуть.

Красивые пушистые собаки завоевали любовь людей со всего мира, особенно их любят во Франции и Бразилии, где открыли свои питомники. Владелица бразильского Laika Royal Kennel Даниэли Даниэлески рассказала, что впервые увидела собак в 2015 году и сразу полюбила.

«С самой первой встречи меня очаровала красота этих собак и их особенная, неповторимая сущность. Сейчас у меня пять собак, первая родилась в Бразилии, две приехали из Якутии, а еще одна — из Франции», — сказала Даниэли.

Сейчас в базе 7,6 тысячи якутских лаек, хотя племенная книга породы началась в 1998 году всего с 11 собак.

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Ольга ДонскаяОльга Донская
Ольга Донская
корреспондент
Лайка Видео Порода Собака
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