Голубоглазые пушистики: как якутские лайки покорили сердца людей во всем мире. Видео

Щенки — отдельный вид умиления и красоты Источник: Городские медиа

Якутские лайки считаются одновременно молодой и древней породой: их официально признали в 2019 году, несмотря на то, что они с древности жили на Севере и помогали людям перевозить грузы. Собаки очень ориентированы на жизнь с человеком, и люди отвечают им тем же.

Первым за породу взялся пенсионер Владимир Дьячков, который собрал последних собак в отдаленных селах Походск и Русское Устье. Первых щенков привезли в Якутск в 1998 году, и якутскими лайками загорелся местный предприниматель Герман Арбугаев, который открыл первый питомник «Арктик тревел». Руководитель питомника Лена Сидорова сказала, что лайки отличаются от других ездовых пород — из-за умения подстраиваться под своего человека.

«Что ты хочешь делать, то они и будут делать. Хочешь, чтобы они охраняли? Будут охранять, хотя это им несвойственно. Хочешь, чтобы занимались охотой или плавали, они будут это делать, если ты им предложишь. У лаек высокий интеллект, они активные, но при этом не создают проблем», — сказала она.

Также у них уникальная шерсть, которая может подстроиться под суровую зиму и жаркий климат, отменное здоровье и потрясающе голубые глаза, в которых можно утонуть.

Красивые пушистые собаки завоевали любовь людей со всего мира, особенно их любят во Франции и Бразилии, где открыли свои питомники. Владелица бразильского Laika Royal Kennel Даниэли Даниэлески рассказала, что впервые увидела собак в 2015 году и сразу полюбила.

«С самой первой встречи меня очаровала красота этих собак и их особенная, неповторимая сущность. Сейчас у меня пять собак, первая родилась в Бразилии, две приехали из Якутии, а еще одна — из Франции», — сказала Даниэли.