«Сам распутаться не мог»: как в Баренцевом море проходила операция по спасению кита Пети, попавшего в беду

Раны на спине кита были заметны невооруженным глазом Источник: пресс-служба фонда «Природа и люди» / Анастасия Куница / личный архив

У берегов Мурманской области завершилась история спасения горбатого кита, который запутался в веревках в акватории Баренцева моря. Несколько дней специалисты, ученые и волонтеры наблюдали за животным, оценивали степень его травм и готовили спасательную операцию. В итоге кита, которого местные жители прозвали Петром, удалось освободить от опасных снастей уже в первый час работы спасательной группы. Подробности — в материале наших мурманских коллег из 51.RU.

Кита заметили у острова Кильдин

О необычной встрече 10 июня сообщили участники проекта «Киты Териберки». На теле животного были заметны свежие раны, а один из плавников выглядел прижатым к корпусу. Позже в районе острова Кильдин специалисты фонда «Природа и люди», ученые Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова Российской академии наук и Мурманского арктического университета провели съемку животного для оценки его состояния.

Источник: пресс-служба фонда «Природа и люди»

Как рассказала руководитель экспедиции, научный сотрудник института и кандидат биологических наук Наталья Крюкова, вокруг туловища взрослого горбатого кита была обмотана веревка. Оба грудных плавника оказались прижаты к телу, а снасть глубоко врезалась в кожу.

— Мы увидели кита с веревкой вокруг туловища. Это взрослое животное, оба грудных плавника прижаты к телу, и веревка сильно порезала кожу, в некоторых местах виден подкожный жир. Кит имеет нормальную упитанность, что говорит о том, что он запутался относительно недавно. Стало ясно, что сам он распутаться не сможет, — сообщила Наталья Крюкова.

Подготовка к спасательной операции

Спасатели, которые прибыли с Сахалина для распутывания животного Источник: Анастасия Куница / личный архив

После обследования специалисты передали материалы в Росприроднадзор и начали подготовку к операции по освобождению животного.

Организацию работ поручили Мурманскому арктическому университету. Руководителем операции назначили проректора по научной и инновационной деятельности Антона Юрманова. Координацию спасательной группы и взаимодействие со всеми участниками взяла на себя специалист по морским млекопитающим Анастасия Куница.

Как долго кит оставался запутанным — неизвестно Источник: Губернатор Чибис / T.me

Жителей региона, туристов и владельцев маломерных судов попросили не приближаться к киту и не мешать работе специалистов. Для безопасного проведения операции рекомендовалось соблюдать дистанцию не менее 1000 метров от района работ.

В Мурманскую область также прибыла команда сертифицированных спасателей «Друзья океана» с Сахалина, уже участвовавшая в спасении кита в Териберке в 2024 году.

Петя снова свободен

Спасения долго ждать не пришлось, уже 13 июня хорошие новости пришли с побережья Баренцева моря после начала операции. Спасателям удалось освободить кита от веревок уже в первый час работы.

По словам Анастасии Куницы, операция прошла максимально успешно.

Ребята! Мы это сделали! Мы его распутали! С первой попытки! Просто идеально сработали! Анастасия Куница Специалист по морским млекопитающим

Спасатель группы реагирования «Друзья океана» Павел Ткаченко рассказал изданию boomerangclub.ru о том, как произошел момент освобождения. Далее — от первого лица.

Врезание веревки у кита было глубоким. Веревка очень прочная. Я думаю, что такая веревка применяется для крепления промышленных крабовых ловушек. Диаметр веревки — 12 мм. Веревка из туго закрученной лески черного цвета.

После запутывания, кит, видимо, делал рывки, чтобы освободиться. Правая сторона была сильно травмированная — к веревке уже не подобраться, потому что она в толще мышцы, а слева веревка осталась на поверхности тела. Поэтому слева была возможность веревку зацепить. Именно так мы и сделали.

Когда левый бок кита открылся, мы поддали газу, чтобы использовать момент. Спина уже была практически под водой, но я успел сделать зацеп. Мы работали с неоткрепляющимся ножом.

Команда спасителей Пети Источник: Анастасия Куница / личный архив

Кит сразу сделал резкое заныривание, и шест встал вертикально. Усилие разрезания веревки было примерно 20 кг, но я удержал шест. Меня почти вытянуло из лодки — очень большая нагрузка была. Мы использовали специальный нож с абсолютно новым острым лезвием, это тоже помогло.

Сначала было непонятно: то ли нож соскочил, то ли кит вывернул его, то ли всё-таки получилось обрезать веревку. Мы проверили — на кончике ножа висели несколько волосков черной веревки.

Теперь мы понимаем, что при таком запутывании лучше бы сработал открепляющийся нож. Каждая операция дает новый опыт.

Местные жители и волонтеры за время спасательной операции успели дать киту прозвище «канатоносец Петр Великий» — по аналогии с известным российским тяжелым атомным ракетным крейсером.

Спасение Пети стало поводом для новых решений

Петя без веревок Источник: Анастасия Куница / личный архив

История горбатого кита Пети получила продолжение после завершения спасательной операции. 15 июня в Мурманском арктическом университете состоялся круглый стол, посвященный итогам освобождения животного и дальнейшей работе по защите морских млекопитающих в Арктике.

По словам заместителя губернатора Мурманской области Ксении Зинатуллиной, успешное спасение краснокнижного кита стало возможным благодаря опыту, накопленному в регионе за последние годы.

— Два года назад в регионе проводилась аналогичная спасательная операция, в том числе с привлечением к этой работе сахалинских спасателей. Этот опыт оказался успешным и позволил зафиксировать, что работа по спасению морских млекопитающих должна носить системный характер. В ее основе должны лежать четкие, понятные и оперативные механизмы взаимодействия представителей органов власти, ученых, волонтеров и туристического сообщества, — отметила Ксения Зинатуллина.

Теперь Пете ничего не мешает плавать и есть рыбу Источник: пресс-служба фонда «Природа и люди»

Она подчеркнула, что в регионе уже разработаны правила наблюдения за морскими животными, организовано обучение волонтеров и создан Центр изучения проблем сохранения морских млекопитающих и птиц на базе Мурманского арктического университета.

С подробным докладом об операции выступил сертифицированный спасатель клуба «Бумеранг» и группы помощи морским животным «Друзья океана» Вячеслав Козлов. Он отметил, что успех стал возможен благодаря слаженной работе всех участников операции — от ученых и спасателей до местных жителей.

Самая сильная сторона — это люди, которые живут на Севере. Мы всегда находим понимание и отзывчивость. Это победа и безусловный успех. Вячеслав Козлов спасатель

При этом специалист обратил внимание, что история Пети поднимает и более широкую проблему — загрязнения мирового океана.

— Кит — это единичная история, подтверждающая значимость решения более глобальной проблемы — загрязнения океана. Ежегодно 300 тысяч морских млекопитающих погибают от пластикового мусора. Каждое действие имеет значение, — подчеркнул спасатель.