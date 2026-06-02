«Пусть думают, что мы сумасшедшие». Как инженер и SMM-редактор открыли котокафе, которое не прогорело и стало брендом города

Анна Стародуб и Светлана Пальчунова познакомились, когда были волонтерами в приюте

Котокафе «Мурчим» в Новосибирске в мае 2026 года отпраздновало свое 10-летие. Открыли его в 2016 году 2 девушки, у которых не было опыта в бизнесе. За эти годы почти 600 котов обрели дом, проект оброс сообществом неравнодушных людей, попал в список туристических мест Новосибирска и стал своеобразным брендом города. Предпринимательницы рассказали NGS.RU о том, с чего всё начиналось и как котики попадают в котокафе.

Кафе, которое всегда хотели

Дизайн котокафе и мерча продумывает Светлана Пальчунова

«Мурчим» на Коммунистической, 45, уже 10 лет скрыто от глаз посетителей строительным забором. Создательницы говорят, что часто их не могут найти, так как соседний барный дворик открыт и виден с улицы, а вот котокафе нужно поискать.

Сейчас рядом со входом есть огромный надувной кот, а котокафе разместилось ближе ко входу. Первое помещение было в том же дворике, но дальше — потерявшиеся посетители звонили создательницам, их приходилось заводить практически «за ручку».

В первое время в котокафе работали сами создательницы — Анна Стародуб и Светлана Пальчунова. Они познакомились, когда занимались волонтерством: организовывали первую раздачу животных от фонда «Варежка», который существует и сейчас. Анна Стародуб вспоминает, что Светлана предложила создать котокафе на какой-то общей тусовке.

«Она сказала: " Вот бы классно открыть какое-то кафе, я всегда хотела " », — вспоминает Анна.

« " Всегда хотела " — это я раз 5 об этом подумала», — смеется на это Светлана.

Котокафе тогда были не очень популярны в России. Были примеры в Москве, Краснодаре, а за Уралом только одно — в Красноярске. Сама идея пришла из Японии, только там коты просто живут в кафе, а девушки придали этому цель — пристроить животных.

В котокафе часто проводят разные мероприятия: мастер-классы, игротеки, лекции

Когда Анна решила открыть бизнес, вспомнила про идею Светланы, и девушки начали работать вместе. Практически сразу их обязанности разделились: Анна больше разбиралась в бизнес-вопросах, а Светлана отвечала за творческую часть.

У Светланы образование инженера-архитектора. На 5-м курсе ее дипломным проектом был приют для животных, и студентка ездила в приют, который ей не понравился. Он выглядел грустно, там плохо пахло, а всех животных было жаль. В котокафе создательницы попытались это изменить, и коты здесь выглядят вполне счастливыми.

К моменту открытия котокафе Светлана около 5 лет работала дизайнером интерьеров. У Анны было 3 работы: продавцом в ювелирном салоне, SMM-редактором в нескольких компаниях и организатором мероприятий и тренингов.

«У меня была дикая долговая нагрузка, потому что мы с парнем съехались, надо было отремонтировать квартиру. Мне всё это надоело, и я решила, что где есть долги, там и долг на бизнес пойдет нормально», — рассказывает Анна Стародуб.

Первые полгода предпринимательницы пытались совмещать работу и новое дело, но быстро поняли, что это невозможно.

«Это вот так теперь будет?»

«Мурчим» 10 лет существует во дворе на Коммунистической, 45

Девушки отмечают, что они выбрали удачное время, чтобы начать бизнес.

«Лучшего года, чем 2016-й, для того чтобы что-то такое сделать, не было. Даже учитывая то, что нам тогда предлагали кредиты под 30%. Мы в итоге заняли у друзей. Тогда можно было всё что угодно открывать: чуть-чуть сделать лучше, чем у других, и всё отлично», — размышляет Анна Стародуб.

Предпринимательницы долго не могли найти помещение: многие арендодатели не понимали, для чего оно. Во время прогулки увидели баннер на Коммунистической и радостно заключили договор, а когда пришли, то увидели, что помещение совсем не похоже на рай. Окно выходило на чью-то подсобку с сапогами, место было тихое и непроходное, а рядом — музыкальная школа без шумоизоляции, что очень плохо для котов.

Анне и Светлане повезло: когда они пришли с разговором к музшколе, им сообщили, что и так планировали съезжать. В нынешнее помещение котокафе переехало после коронавируса — тогда из-за высокой аренды и отсутствия дохода его пришлось закрыть на полгода.

Сложности были в том, чтобы организовать всю работу в новой, неизвестной для города сфере. Сначала, например, каждый посетитель подписывал договор, что ознакомился с правилами поведения, хотя вскоре предпринимательницы поняли, что не могут столько макулатуры переводить. Были бахилы и тапочки, решение о том, как обрабатывать всё помещение.

«Я была уверена, что мы всё знаем. Оказалось, что, Господи, сколько у котов есть всяких заболеваний, поведенческих штук, о которых ты вообще не подозреваешь, пока они не находятся», — добавляет Анна Стародуб.

Еще до открытия котокафе девушки активно вели его соцсети, давали листовки людям на раздачах от «Варежки». За пару часов до технического открытия в пятницу 29 мая в помещении еще что-то доделывали, докрашивали. А уже вечером котокафе заполнили первые посетители. Пришли все знакомые, волонтеры из приюта. И все выходные было много людей.

«А потом в понедельник — тишина. И мы такие: " Ого, ничего себе, это вот так теперь будет? " Тогда мы разослали везде пресс-релизы. Приехали СМИ, написали статьи, сняли про нас видео, и потихоньку всё начало раскачиваться», — говорит Анна.

Мало кто верил в идею котокафе. Мама Анны первые 2 года спрашивала, не закрываются ли они, и с такими же вопросами звонил Светлане папа, который помогал с ремонтом.

«Мы просто не очень любим сюсюкаться»

Некоторые коты живут в котокафе несколько лет

В котокафе рассчитывают, что к юбилею смогут найти дом ровно 600 котам. Питомцев создательницы называют частью команды. 90% попадают в кафе через фонд «Варежка» — по документам это отдельная организация, но руководит ею Анна Стародуб. Все средства на то, чтобы проверить котов на болезни, сделать им все необходимые прививки и стерилизовать, выделяют именно из фонда — около 7 тысяч рублей на каждого кота. Средства на крупные операции тоже выделяются из фонда.

«Мурчим» оплачивает содержание котов и обстановки в котокафе, например мелкий ремонт. Анна Стародуб отмечает, что это единственный способ существования бизнеса: кафе не сможет выделять средства на дорогостоящие операции и оставаться на плаву.

Предпринимательницы практически не работают с незнакомыми людьми или организациями.

«У нас был опыт недобросовестного сотрудничества, когда мы брали кошку от куратора и оказалось, что она нестерилизованная. Это был просто для нас шок. Вообще было непонятно, зачем так делать», — объясняет Анна Стародуб.

Создательницы «Мурчим» называют себя лояльной зооорганизацией. Они готовы отдать кота из котокафе и пенсионеру, и в частный дом, и молодой паре — к каждому подход индивидуальный. Но всё-таки главная цель проекта в том, чтобы потом кот не вернулся обратно в приют.

«В процессе собеседования иногда бывает такое, что люди отвечают прямо как по учебнику, всё идеально. Но мы чувствуем, что всё-таки что-то не так. Долгое время мы говорили себе: " Мы же не сумасшедшие, давай отдадим " . И в 10 случаях из 10 животное к нам возвращалось. Мы решили: пусть люди думают, что мы сумасшедшие, но если нам человек не понравится, то мы не отдадим. Можем себе позволить — мы вбухали кучу денег в животных», — объясняет Анна Стародуб.

Одно из требований, которое вызывает много вопросов у желающих забрать питомца, — это сетки-антикошки на окнах. Такая сетка стоит около 5 тысяч рублей, но, как отмечают предпринимательницы, обойдется дешевле, чем делать операцию кошке после падения из окна. Создательниц котокафе даже обвиняли, что они получают откаты за сетки.

«Мы все случаи индивидуально разбираем, поэтому мне претензия про то, что мы такие ужасные, не нравится. Мы просто не очень любим сюсюкаться, — говорит Анна Стародуб. — Я когда к врачу прихожу, мне вообще без разницы, улыбается он мне, не улыбается. У меня есть вопросы, у него есть ответы — мы пообщались, выяснили».

«Я начала просто рыдать»

В котокафе отмечают праздники

Когда в кафе заезжает сразу много кошек — например, из какой-то квартиры, — то имена им выбирают по какой-то тематике. Светлана Пальчунова вспоминает, что однажды они забирали кошек из перенаселенной животными квартиры на улице Космической и имена им давали соответствующие: Юпитер, Луна и так далее.

«У нас была нестабильная кошка, которую мы назвали Экономика. Была Женщина-кошка. Часто по внешности даем имена», — добавляет Анна Стародуб.

Девушки активно продолжают заниматься волонтерством. Светлана Пальчунова, например, недавно ездила в квартиру, где спасли 46 вислоухих кошек. Две сейчас живут у нее на передержке.

«Они адаптировались уже ко мне, практически не пригибаются к полу, когда я тяну к ним руку, начали мурчать. Иногда я думаю, что я настолько уже черствый, огрубевший человек, которого ничего не тронет. А когда кошка начала мурчать и тереться, я начала просто рыдать, — признаётся Светлана. — И когда ты приезжаешь и смотришь на это, ты думаешь: " Как люди вообще такое устраивают? " »

«Сейчас задача — пройти кризис»

Сейчас «Мурчим» — это один из брендов Новосибирска

Предпринимательницы признаются, что сразу поняли, что у них всё получается. В первый же месяц они смогли закрыть все обязательные платежи и отложить деньги на возврат долга.

«Естественно, в первый год мы мало что понимали. Оказалось, что у бизнеса есть сезонность, это всё было не очень просто. В какие-то месяцы мы оставались без прибыли совершенно, особенно когда мы уже поставили людей и выросли затраты. Брали дополнительные кредиты, но такого, что месяц за месяцем работали в убыток, не было», — объясняет Анна Стародуб.

И к фонду, и к котокафе она относится в первую очередь как к бизнесу. Выбирает, что выгодно, а что нет. Недавно пришлось закрыть котокафе в «Европейском береге», которое не приносило достаточно средств, хоть и было очень любимо предпринимательницами. Сейчас в их непосредственном управлении осталось только помещение на Коммунистической, 45, — на Блюхера котокафе «Мурчим» работает по франшизе. Владельцы помещения сотрудничают и с «Варежкой», и с основательницами котокафе.

«Котокафе — наш источник дохода, никакого другого у нас нет, богатых мужей или родителей у нас нет. То есть это то, на чём мы зарабатываем деньги. Приносит ли это прибыль, как, например, приносила бы сеть пивнушек? Конечно, нет и никогда не будет. Есть определенный потолок. Но это бизнес», — подчеркивает Анна Стародуб.

Сибирячки уже признают, что «Мурчим» — это бренд. Многие новосибирцы уже знают о котокафе, оно внесено во многие списки «мест, которые нужно посетить в Новосибирске» и даже отмечено в журнале S7. В котокафе часто заходят туристы.

Коты — это тоже команда кафе

Предпринимательницы отмечают, что за 10 лет многое поменялось в бизнесе и в волонтерстве. К зоозащите стало больше интереса, проводят интересные мероприятия. Хотя законодательно всё становится тяжелее. Не ушло и заблуждение о том, что люди, которые работают в благотворительности или социальном бизнесе, должны делать всё бесплатно и оставаться бедными.

«Я очень часто слышу такую идею, и для меня это вообще настолько непонятно, — удивляется Анна Стародуб. — Когда ты делаешь доброе дело и еще при этом параллельно зарабатываешь деньги, то как бы это странно».

Предпринимательница добавляет, что невозможно иметь котокафе просто ради денег. Просто как бизнес это не будет работать, потому что коты могут требовать больших вложений. Но и как только благотворительность его тоже нельзя воспринимать — нужно понимать в бренде, в сервисе и рекламе. В этом и плюс команды девушек: Анна работала 10 лет в продажах и понимает, как это всё устроено, а Светлана сделала пространство, в которое гостям приятно ходить.