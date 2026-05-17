А вы знаете, как выглядит чомга? Орнитолог показал красивых перелетных птиц России: 15 нереальных фото

Обычный грач. Многим сложно отличить его от ворона Источник: Игорь Бологов

Природа в нашей стране не просто богатая, а очень богатая: чего стоит только разнообразие перелетных птиц. Названия многих из них вы наверняка слышали: зяблик, трясогузка, чомга, лысуха, лебедь-кликун. Но знаете ли вы, как они выглядят?

Председатель курганского отделения общероссийской общественной организации «Союз охраны птиц России» орнитолог Игорь Бологов поделился с 45.RU фотографиями этих великолепных пернатых — вы только полюбуйтесь!

Зяблик Источник: Игорь Бологов

Позвольте представиться, самец зяблика. Эти птицы — одни из самых распространенных в России, они обитают в европейской части страны вплоть до Сибири и на Кавказе. Любят не только леса, но и парки.

Барабинская чайка Источник: Игорь Бологов

Барабинская чайка предпочитает Западную Сибирь: ее можно встретить повсюду от Алтая и Саян до Урала.

Скворцы Источник: Игорь Бологов

Скворцы — звонкоголосые весенние птички. Их можно встретить по всей России, а оседлый образ жизни они ведут только на Кавказе.

Лебеди-кликуны Источник: Игорь Бологов

Лебедь-кликун предпочитает Север: живет повсюду от Кольского полуострова до Камчатки. А еще есть уникальная популяция на Алтае — на тех озерах, которые зимой не замерзают.

Белая трясогузка Источник: Игорь Бологов

Еще одна пичуга, которая обитает практически по всей России, — белая трясогузка.

Серая цапля Источник: Игорь Бологов

Серая цапля водится повсюду, кроме Крайнего Севера. Но увидеть ее удается нечасто: птица предпочитает гнездиться подальше от человека.

Большая белая цапля Источник: Игорь Бологов

Большая белая цапля — величественная птица, которая обитает по большей части в европейской части страны. Есть колонии цапель и на Дальнем Востоке, в Приморье, и на Сахалине.

Озерные чайки Источник: Игорь Бологов

Небольшие задорные птички — озерные чайки. Их можно увидеть по всей стране на самых разных водоемах: от болот до рек, от городских прудов до морского побережья.

Черный коршун Источник: Inaturalist.org/observations/350074671

На зиму черный коршун улетает в Азию и Африку. В Россию возвращается в конце марта — апреле.

Чибис Источник: Игорь Бологов

Ну что за прелестный хохолок! Чибис, он же пигалица, предпочитает влажные места — селится на берегах водоемов, на сырых лугах и болотах по всей стране.

Лебедь-шипун Источник: Inaturalist.org/observations/351088769

Более привычный глазу лебедь-шипун. В последнее время ученые отмечают, что эти птицы начали расселяться всё дальше на север — обычно они водились в южных и средних широтах.

Болотный лунь (самец) Источник: Никита Данилов

Самец болотного луня — ну что за красавец! Как ясно из названия, предпочитает селиться поближе к воде. Обитает в европейской части, в Зауралье, а на зиму улетает на юг, как положено.

Лысуха Источник: Inaturalist.org/observations/351088767

Лысуха — очень распространенный в России вид. Эту птицу еще называют водяной курицей. В Москве, Республике Коми, Забайкальском и Хабаровском краях, а также в Амурской и Сахалинской областях занесена в региональные Красные книги.

Чомга Источник: Inaturalist.org/observations/351088771