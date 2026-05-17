НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +21

1 м/c,

вос.

 756мм 68%
Подробнее
1 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
«Локомотив» — «Ак Барс». Онлайн
Здоровье под контролем
Сбили БПЛА
Как отметить свадьбу в Ярославле
Когда включат горячую воду
БПЛА попал в предприятие
Почему пустеют ТЦ
Из-за БПЛА выбило окна
Животные А вы знаете, как выглядит чомга? Орнитолог показал красивых перелетных птиц России: 15 нереальных фото

А вы знаете, как выглядит чомга? Орнитолог показал красивых перелетных птиц России: 15 нереальных фото

Некоторые из этих пернатых наверняка водятся и в вашем регионе

699
Обычный грач. Многим сложно отличить его от ворона | Источник: Игорь БологовОбычный грач. Многим сложно отличить его от ворона | Источник: Игорь Бологов

Обычный грач. Многим сложно отличить его от ворона

Источник:

Игорь Бологов

Природа в нашей стране не просто богатая, а очень богатая: чего стоит только разнообразие перелетных птиц. Названия многих из них вы наверняка слышали: зяблик, трясогузка, чомга, лысуха, лебедь-кликун. Но знаете ли вы, как они выглядят?

Председатель курганского отделения общероссийской общественной организации «Союз охраны птиц России» орнитолог Игорь Бологов поделился с 45.RU фотографиями этих великолепных пернатых — вы только полюбуйтесь!

Зяблик | Источник: Игорь БологовЗяблик | Источник: Игорь Бологов

Зяблик

Источник:

Игорь Бологов

Позвольте представиться, самец зяблика. Эти птицы — одни из самых распространенных в России, они обитают в европейской части страны вплоть до Сибири и на Кавказе. Любят не только леса, но и парки.

Барабинская чайка | Источник: Игорь БологовБарабинская чайка | Источник: Игорь Бологов

Барабинская чайка

Источник:

Игорь Бологов

Барабинская чайка предпочитает Западную Сибирь: ее можно встретить повсюду от Алтая и Саян до Урала.

Скворцы | Источник: Игорь БологовСкворцы | Источник: Игорь Бологов

Скворцы

Источник:

Игорь Бологов

Скворцы — звонкоголосые весенние птички. Их можно встретить по всей России, а оседлый образ жизни они ведут только на Кавказе.

Лебеди-кликуны | Источник: Игорь БологовЛебеди-кликуны | Источник: Игорь Бологов

Лебеди-кликуны

Источник:

Игорь Бологов

Лебедь-кликун предпочитает Север: живет повсюду от Кольского полуострова до Камчатки. А еще есть уникальная популяция на Алтае — на тех озерах, которые зимой не замерзают.

Белая трясогузка | Источник: Игорь БологовБелая трясогузка | Источник: Игорь Бологов

Белая трясогузка

Источник:

Игорь Бологов

Еще одна пичуга, которая обитает практически по всей России, — белая трясогузка.

Серая цапля | Источник: Игорь БологовСерая цапля | Источник: Игорь Бологов

Серая цапля

Источник:

Игорь Бологов

Серая цапля водится повсюду, кроме Крайнего Севера. Но увидеть ее удается нечасто: птица предпочитает гнездиться подальше от человека.

Большая белая цапля | Источник: Игорь БологовБольшая белая цапля | Источник: Игорь Бологов

Большая белая цапля

Источник:

Игорь Бологов

Большая белая цапля — величественная птица, которая обитает по большей части в европейской части страны. Есть колонии цапель и на Дальнем Востоке, в Приморье, и на Сахалине.

Озерные чайки | Источник: Игорь БологовОзерные чайки | Источник: Игорь Бологов

Озерные чайки

Источник:

Игорь Бологов

Небольшие задорные птички — озерные чайки. Их можно увидеть по всей стране на самых разных водоемах: от болот до рек, от городских прудов до морского побережья.

Черный коршун | Источник: Inaturalist.org/observations/350074671Черный коршун | Источник: Inaturalist.org/observations/350074671

Черный коршун

Источник:

Inaturalist.org/observations/350074671

На зиму черный коршун улетает в Азию и Африку. В Россию возвращается в конце марта — апреле.

Чибис | Источник: Игорь БологовЧибис | Источник: Игорь Бологов

Чибис

Источник:

Игорь Бологов

Ну что за прелестный хохолок! Чибис, он же пигалица, предпочитает влажные места — селится на берегах водоемов, на сырых лугах и болотах по всей стране.

Лебедь-шипун | Источник: Inaturalist.org/observations/351088769Лебедь-шипун | Источник: Inaturalist.org/observations/351088769

Лебедь-шипун

Источник:

Inaturalist.org/observations/351088769

Более привычный глазу лебедь-шипун. В последнее время ученые отмечают, что эти птицы начали расселяться всё дальше на север — обычно они водились в южных и средних широтах.

Болотный лунь (самец) | Источник: Никита ДаниловБолотный лунь (самец) | Источник: Никита Данилов

Болотный лунь (самец)

Источник:

Никита Данилов

Самец болотного луня — ну что за красавец! Как ясно из названия, предпочитает селиться поближе к воде. Обитает в европейской части, в Зауралье, а на зиму улетает на юг, как положено.

Лысуха | Источник: Inaturalist.org/observations/351088767Лысуха | Источник: Inaturalist.org/observations/351088767

Лысуха

Источник:

Inaturalist.org/observations/351088767

Лысуха — очень распространенный в России вид. Эту птицу еще называют водяной курицей. В Москве, Республике Коми, Забайкальском и Хабаровском краях, а также в Амурской и Сахалинской областях занесена в региональные Красные книги.

Чомга | Источник: Inaturalist.org/observations/351088771Чомга | Источник: Inaturalist.org/observations/351088771

Чомга

Источник:

Inaturalist.org/observations/351088771

Птица чомга, она же большая поганка, обитает и в европейской части России, и в Сибири, и в Приморье. И тоже занесена в Красные книги некоторых регионов. В частности, она под особой охраной в Москве, Иркутской и Кемеровской областях, в ЕАО.

ПО ТЕМЕ
Александр ЛисихинАлександр Лисихин
Александр Лисихин
корреспондент
Перелетная птица Союз охраны птиц России Игорь Бологов
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
17 мая, 21:21
Умные птицы здесь только летом
Гость
17 мая, 21:25
Не хватает фотографии одной здешней птицы с Липовой горы. Выделяется среди других птиц быстрой реакцией. Догадываетесь, что за птица?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Рекомендуем