За кормление голубей во дворе грозит штраф — рассказываем почему

Голуби являются переносчиками опасных для человека инфекций Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Люди, которые кормят голубей во дворах многоквартирных домов, могут получить штраф в размере трех тысяч рублей. Об этом предупредила юрист Людмила Александрова.

По ее словам, прямого запрета на кормление птиц нет, однако разбросанный корм с точки зрения законодательства является отходами. А мусор нужно особым образом утилизировать.

«Нарушителей могут привлечь к ответственности по статье 8.2 КоАП РФ „Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления“ с назначением штрафа для физических лиц от 2000 до 3000 рублей», — пояснила юрист.

Помимо этого, голуби являются переносчиками опасных для человека инфекций, таких как сальмонеллез, птичий грипп, орнитоз и так далее. Соответственно, подкармливая птиц, вы нарушаете санитарные нормы.

«Следовательно, эти действия подпадают под действие ст. 6.3. КоАП РФ „Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения“ и наказываются штрафом для физических лиц от 100 до 500 рублей», — рассказала Людмила Александрова.