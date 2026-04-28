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Животные За кормление голубей во дворе грозит штраф — рассказываем почему

За кормление голубей во дворе грозит штраф — рассказываем почему

Вас могут привлечь сразу по двум статьям

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Голуби являются переносчиками опасных для человека инфекций | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUГолуби являются переносчиками опасных для человека инфекций | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Голуби являются переносчиками опасных для человека инфекций

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Люди, которые кормят голубей во дворах многоквартирных домов, могут получить штраф в размере трех тысяч рублей. Об этом предупредила юрист Людмила Александрова.

По ее словам, прямого запрета на кормление птиц нет, однако разбросанный корм с точки зрения законодательства является отходами. А мусор нужно особым образом утилизировать.

«Нарушителей могут привлечь к ответственности по статье 8.2 КоАП РФ „Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления“ с назначением штрафа для физических лиц от 2000 до 3000 рублей», — пояснила юрист.

Помимо этого, голуби являются переносчиками опасных для человека инфекций, таких как сальмонеллез, птичий грипп, орнитоз и так далее. Соответственно, подкармливая птиц, вы нарушаете санитарные нормы.

«Следовательно, эти действия подпадают под действие ст. 6.3. КоАП РФ „Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения“ и наказываются штрафом для физических лиц от 100 до 500 рублей», — рассказала Людмила Александрова.

Также еще одно привычное действие во дворах многоэтажек может привести вас к штрафу. Так, если вы решили разбить грядки возле дома без согласия соседей, с вас могут взыскать деньги, так как эта территория считается общей.

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Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Голубь Птица Еда Штраф
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Комментарии
11
Гость
29 апреля, 15:20
Кругом чинарики, бутылки, мусор до помойки не доносят, утрамбовывают его в урны,грязища везде, но триггерят голуби. Все дело в них
Гость
29 апреля, 10:24
Во дворе дома по Ухтомского 23 каждый день в 9 утра женщина выносит по 2 пакета отходов и кормит голубей. Так штрафуйте, адрес дан.
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Гость
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