В Ярославской области собаке отрубили лапу на территории гостиницы. Задержали хозяина отеля

Попавшей в капкан собаке отрубили лапу Источник: АНБО «Лохматый друг» Переславль-Залесский / vk.com

Ярославская область гудит третий день: 23 апреля 2026 года в Пререславле-Залесском у дома Берендея обнаружили собаку с отрубленной лапой.

«Оказалось, что собака попала в капкан (в городе!) и те, кто его ставил, отрубили лапу топором. Собака как-то смогла убежать и уже у дороги упала, не в состоянии встать. Огромное спасибо мужчине, который не прошел мимо, снял с себя футболку и попытался остановить кровь», — рассказали в группе благотворительной организации «Лохматый друг».

Скулившую, ослабленную собаку увезли к ветеринарам, врачи констатировали — лапу надо ампутировать. Животному полностью удалили раненную конечность — до лопатки.

Быстро выяснилось, что собака попала в капкан, установленный на территории гостиницы «Белый кролик». Она находится в городе на улице Урицкого, 20. Вместо освобождения животного, ей отрубили застрявшую лапу.

«Душила кроликов»

В апарт-отеле «Белый кролик» в центре Переславля, где пострадала собака, рассказали, что животное наведывалось к ним неоднократно.

«Собака проникала на территорию многократно. Делала подкоп под вольер и душила кроликов. Она не один раз прибегала. Эта ситуация многократная. Каждый раз укрепляли барьер, но она подкапывала под сеткой, душила и загрызала кроликов», — рассказали 76.RU в апарт-отеле «Белый кролик».

Сейчас гостиница продолжает работать.

Владельца задержали

Волонтеры, спасавшие собаку, заявили о ситуации в полицию. Ведомство подключилось, сотрудники полиции обыскали территорию отеля, обнаружив окровавленные топоры.

Спустя сутки задержали 40-летнего владельца.

«В полицию г. о. Переславль -Залесский поступило сообщение о том, что по улице Урицкого на территории одного из частных домовладений собака попала в капкан. Личность хозяина участка установлена. В настоящее время мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — ответили 76.RU в УМВД России по Ярославской области.

Что сейчас с собакой

После операции пса держат на обезболивающих, волонтеры открывали сбор на лечение животного. Оказалось, что у нее есть хозяйка, а саму собаку зовут Дина.

Дина чувствует себя неважно Источник: АНБО «Лохматый друг» Переславль-Залесский / vk.com Так выглядит место, где недавно была лапа Источник: АНБО «Лохматый друг» Переславль-Залесский / vk.com

«Сегодня наши волонтёры навестили её. Привезли корм, консервы и необходимые препараты для лечения. Дина лежит тихо и смотрит своими большими доверчивыми глазами. Ночью она скулила — ей было очень больно. После обезболивания смогла немного уснуть. Она хочет встать, пытается подняться, но пока не понимает, как это сделать без лапы», — рассказали о состоянии животного в группе организации «Лохматый друг».