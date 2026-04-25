В Ярославской области собаке отрубили лапу на территории гостиницы. Задержали хозяина отеля

Ярославская область гудит третий день: 23 апреля 2026 года в Пререславле-Залесском у дома Берендея обнаружили собаку с отрубленной лапой.
«Оказалось, что собака попала в капкан (в городе!) и те, кто его ставил, отрубили лапу топором. Собака как-то смогла убежать и уже у дороги упала, не в состоянии встать. Огромное спасибо мужчине, который не прошел мимо, снял с себя футболку и попытался остановить кровь», — рассказали в группе благотворительной организации «Лохматый друг».
Скулившую, ослабленную собаку увезли к ветеринарам, врачи констатировали — лапу надо ампутировать. Животному полностью удалили раненную конечность — до лопатки.
Быстро выяснилось, что собака попала в капкан, установленный на территории гостиницы «Белый кролик». Она находится в городе на улице Урицкого, 20. Вместо освобождения животного, ей отрубили застрявшую лапу.
«Душила кроликов»
В апарт-отеле «Белый кролик» в центре Переславля, где пострадала собака, рассказали, что животное наведывалось к ним неоднократно.
«Собака проникала на территорию многократно. Делала подкоп под вольер и душила кроликов. Она не один раз прибегала. Эта ситуация многократная. Каждый раз укрепляли барьер, но она подкапывала под сеткой, душила и загрызала кроликов», — рассказали 76.RU в апарт-отеле «Белый кролик».
Сейчас гостиница продолжает работать.
Владельца задержали
Волонтеры, спасавшие собаку, заявили о ситуации в полицию. Ведомство подключилось, сотрудники полиции обыскали территорию отеля, обнаружив окровавленные топоры.
Спустя сутки задержали 40-летнего владельца.
«В полицию г. о. Переславль -Залесский поступило сообщение о том, что по улице Урицкого на территории одного из частных домовладений собака попала в капкан. Личность хозяина участка установлена. В настоящее время мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — ответили 76.RU в УМВД России по Ярославской области.
Что сейчас с собакой
После операции пса держат на обезболивающих, волонтеры открывали сбор на лечение животного. Оказалось, что у нее есть хозяйка, а саму собаку зовут Дина.
«Сегодня наши волонтёры навестили её. Привезли корм, консервы и необходимые препараты для лечения. Дина лежит тихо и смотрит своими большими доверчивыми глазами. Ночью она скулила — ей было очень больно. После обезболивания смогла немного уснуть. Она хочет встать, пытается подняться, но пока не понимает, как это сделать без лапы», — рассказали о состоянии животного в группе организации «Лохматый друг».
Редакция продолжит следить за этой историей.