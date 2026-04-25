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Животные В Ярославской области собаке отрубили лапу на территории гостиницы. Задержали хозяина отеля

В Ярославской области собаке отрубили лапу на территории гостиницы. Задержали хозяина отеля

Подробности истории

4 966
Попавшей в капкан собаке отрубили лапу | Источник: АНБО «Лохматый друг» Переславль-Залесский / vk.comПопавшей в капкан собаке отрубили лапу | Источник: АНБО «Лохматый друг» Переславль-Залесский / vk.com

Попавшей в капкан собаке отрубили лапу

Источник:

АНБО «Лохматый друг» Переславль-Залесский / vk.com

Ярославская область гудит третий день: 23 апреля 2026 года в Пререславле-Залесском у дома Берендея обнаружили собаку с отрубленной лапой.

«Оказалось, что собака попала в капкан (в городе!) и те, кто его ставил, отрубили лапу топором. Собака как-то смогла убежать и уже у дороги упала, не в состоянии встать. Огромное спасибо мужчине, который не прошел мимо, снял с себя футболку и попытался остановить кровь», — рассказали в группе благотворительной организации «Лохматый друг».

Скулившую, ослабленную собаку увезли к ветеринарам, врачи констатировали — лапу надо ампутировать. Животному полностью удалили раненную конечность — до лопатки.

Быстро выяснилось, что собака попала в капкан, установленный на территории гостиницы «Белый кролик». Она находится в городе на улице Урицкого, 20. Вместо освобождения животного, ей отрубили застрявшую лапу.

«Душила кроликов»

В апарт-отеле «Белый кролик» в центре Переславля, где пострадала собака, рассказали, что животное наведывалось к ним неоднократно.

«Собака проникала на территорию многократно. Делала подкоп под вольер и душила кроликов. Она не один раз прибегала. Эта ситуация многократная. Каждый раз укрепляли барьер, но она подкапывала под сеткой, душила и загрызала кроликов», — рассказали 76.RU в апарт-отеле «Белый кролик».

Сейчас гостиница продолжает работать.

Владельца задержали

Волонтеры, спасавшие собаку, заявили о ситуации в полицию. Ведомство подключилось, сотрудники полиции обыскали территорию отеля, обнаружив окровавленные топоры.

Спустя сутки задержали 40-летнего владельца.

«В полицию г. о. Переславль -Залесский поступило сообщение о том, что по улице Урицкого на территории одного из частных домовладений собака попала в капкан. Личность хозяина участка установлена. В настоящее время мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — ответили 76.RU в УМВД России по Ярославской области.

Что сейчас с собакой

После операции пса держат на обезболивающих, волонтеры открывали сбор на лечение животного. Оказалось, что у нее есть хозяйка, а саму собаку зовут Дина.

Дина чувствует себя неважно | Источник: АНБО «Лохматый друг» Переславль-Залесский / vk.comДина чувствует себя неважно | Источник: АНБО «Лохматый друг» Переславль-Залесский / vk.com

Дина чувствует себя неважно

Источник:

АНБО «Лохматый друг» Переславль-Залесский / vk.com

Так выглядит место, где недавно была лапа | Источник: АНБО «Лохматый друг» Переславль-Залесский / vk.comТак выглядит место, где недавно была лапа | Источник: АНБО «Лохматый друг» Переславль-Залесский / vk.com

Так выглядит место, где недавно была лапа

Источник:

АНБО «Лохматый друг» Переславль-Залесский / vk.com

«Сегодня наши волонтёры навестили её. Привезли корм, консервы и необходимые препараты для лечения. Дина лежит тихо и смотрит своими большими доверчивыми глазами. Ночью она скулила — ей было очень больно. После обезболивания смогла немного уснуть. Она хочет встать, пытается подняться, но пока не понимает, как это сделать без лапы», — рассказали о состоянии животного в группе организации «Лохматый друг».

Редакция продолжит следить за этой историей.

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Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Собака Жестокое обращение Собака без лап
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Комментарии
375
Гость
18 мая, 20:11
трусы бы снял
Гость
18 мая, 20:10
если бы вы увили то что я видел
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Гость
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