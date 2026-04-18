Белоснежная радость или сущее наказание? 10 вещей, которые нужно знать тем, кто мечтает завести самоеда

Самоеды — милейшие собаки Источник: Александра Балаба / 51.RU

Если вы думаете, что самоед — это настоящее «облако радости», то вы правы. Но это еще и мини-ураган, который требует внимания, терпения и чувства юмора. К такому выводу очень быстро пришла журналистка 51.RU Александра Балаба — она завела себе трехмесячного щеночка, который моментально превратился в хозяина ее жизни. В своей колонке Александра рассказала, что она хотела бы знать до того, как обзавелась питомцем.

Немного о породе: откуда взялся пушистый «улыбашка»

Самоед — одна из древнейших северных пород. Эти собаки помогали кочевым племенам в Сибири пасти оленей, тянуть сани, охранять людей и согревать их в холодные ночи. Отсюда знаменитая «самоедская улыбка» — уголки губ у них слегка подняты, чтобы слюна не намерзала на шерсти.

Важно понимать: это рабочая собака, которой нужно много активности и тесная связь с человеком. Без нагрузки щенок быстро найдет себе занятие… и чаще всего это небезопасно для мебели и обуви.

Совет: создайте безопасное пространство, уберите провода и опасные предметы, запаситесь игрушками. Постепенное привыкание к одиночеству помогает избежать истерик и разрушительных шалостей.

Питание: от творога и овощей до взрослого рациона

Так выглядит щенок в четыре месяца Источник: Александра Балаба / 51.RU

В первые месяцы Бэн ел творог, мягкие овощи (морковь, кабачок, яблоко) и постепенно перешел на сухой корм. Щенку нужно 3–4 кормления в день, взрослой собаке — два.

Совет: вводите новые продукты постепенно, наблюдайте за реакцией животного, контролируйте порции — перекорм вреден для суставов. Белая шерсть любит питательные добавки без перебора.

Чешите, Шура, чешите

Белоснежная шуба и дружелюбный характер делают породу очаровательной, но эта красота требует ежедневного ухода. Двойная шерсть — визитная карточка самоеда. Подшерсток густой и плотный, поэтому расчесывать Бэна мы начали с первых недель. Уже тогда стало понятно: пушистость — ежедневная работа.

Совет: расчесывайте минимум дважды в неделю, а в период линьки — ежедневно. Купание раз в месяц мягким шампунем и сушка феном на низкой температуре обязательны. И готовьтесь к ежедневной уборке — белую шерсть видно везде.

Каждые полгода мы водим Бэна на профессиональный груминг — это стоит около 5–6 тысяч рублей. Там его тщательно вычесывают: сначала специальной расческой убирают отмерший подшерсток, затем мягкой щеткой аккуратно прорабатывают всю шерсть, чтобы распутать колтуны, обработать лапы и хвост, а на финальном этапе — легкий стайлинг. После груминга Бэн выглядит как «облачко счастья», а шерсть дольше остается чистой, легче расчесывается дома и меньше путается.

Поведение и характер

Все мы иногда немного Бэн Источник: Александра Балаба / 51.RU

Самоеды умны, энергичны и общительны, но упрямы. Когда Бэну было три месяца, он выглядел как милый пушистый комочек, но быстро показал характер: любая закрытая дверь — вой, нехватка движения — ободранные обои и охота на хозяйские тапки. Самоеды плохо переносят одиночество, а энергия щенка иногда поражает воображение.

Бэн любил проверять границы квартиры, бегать, прыгать и проявлять инициативу. И нужно быть готовым на нее откликнуться.

Совет: стройте режим с утренними активными играми, дневными мини-прогулками и вечерними спокойными выходами. Тогда энергия будет расходоваться правильно, а хаоса в доме поубавится.

Прогулки и социализация

Самоеду нужна в ежедневной активности — минимум 1,5–2 часа прогулок, игры на свежем воздухе, знакомство с людьми и другими животными. Социализация с раннего возраста формирует уравновешенную собаку и уменьшает тревожность.

Совет: начните с коротких встреч и постепенно расширяйте круг общения и территорию прогулок.

Порода склонна к дисплазии тазобедренного сустава, проблемам с глазами и ушами. Регулярные визиты к ветеринару, прививки, дегельминтизация и контроль состояния зубов и ушей — жизненная необходимость.

Совет: ведите дневник здоровья, фиксируйте вес, прививки и реакцию на корм. Это помогает вовремя заметить изменения и предотвратить осложнения.

Воспитание и лайфхаки

Самоеды очень разговорчивые Источник: Александра Балаба / 51.RU

Самоеды умны, иногда упрямы. На крик или наказание они реагируют плохо, зато положительное подкрепление работает отлично.

10 практических советов для будущих владельцев самоеда

Готовьтесь к шерсти — расчесывайте минимум 2–3 раза в неделю, во время линьки ежедневно. Полугодовой груминг — профессиональная чистка каждые 6 месяцев (5–6 тысяч рублей). Активность — ключ к счастью, минимум 1,5–2 часа прогулок в день. Социализация с раннего возраста — знакомство с людьми, животными и новыми ситуациями. Питание по возрасту: щенки — 3–4 кормления в день, взрослые — 2; натуральная еда и премиум-корм постепенно смешиваются. Контроль веса — перекорм вреден, особенно для суставов. Игры и умственные задачи — головоломки, игрушки с лакомством, обучение трюкам. Безопасное пространство дома — убирайте провода и предметы, которые щенок может грызть. Позитивное воспитание — терпение и похвала эффективнее наказаний. Регулярная профилактика здоровья — ветеринар, прививки, уход за ушами, глазами и зубами, дневник здоровья.