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Животные Белоснежная радость или сущее наказание? 10 вещей, которые нужно знать тем, кто мечтает завести самоеда

Белоснежная радость или сущее наказание? 10 вещей, которые нужно знать тем, кто мечтает завести самоеда

Советы для тех, кто влюблен в собак этой породы

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Самоеды&nbsp;— милейшие собаки | Источник: Александра Балаба / 51.RUСамоеды&nbsp;— милейшие собаки | Источник: Александра Балаба / 51.RU

Самоеды — милейшие собаки

Источник:

Александра Балаба / 51.RU

Если вы думаете, что самоед — это настоящее «облако радости», то вы правы. Но это еще и мини-ураган, который требует внимания, терпения и чувства юмора. К такому выводу очень быстро пришла журналистка 51.RU Александра Балаба — она завела себе трехмесячного щеночка, который моментально превратился в хозяина ее жизни. В своей колонке Александра рассказала, что она хотела бы знать до того, как обзавелась питомцем.

Немного о породе: откуда взялся пушистый «улыбашка»

Самоед — одна из древнейших северных пород. Эти собаки помогали кочевым племенам в Сибири пасти оленей, тянуть сани, охранять людей и согревать их в холодные ночи. Отсюда знаменитая «самоедская улыбка» — уголки губ у них слегка подняты, чтобы слюна не намерзала на шерсти.

Важно понимать: это рабочая собака, которой нужно много активности и тесная связь с человеком. Без нагрузки щенок быстро найдет себе занятие… и чаще всего это небезопасно для мебели и обуви.

Совет: создайте безопасное пространство, уберите провода и опасные предметы, запаситесь игрушками. Постепенное привыкание к одиночеству помогает избежать истерик и разрушительных шалостей.

Питание: от творога и овощей до взрослого рациона

Так выглядит щенок в четыре месяца | Источник: Александра Балаба / 51.RUТак выглядит щенок в четыре месяца | Источник: Александра Балаба / 51.RU

Так выглядит щенок в четыре месяца

Источник:

Александра Балаба / 51.RU

В первые месяцы Бэн ел творог, мягкие овощи (морковь, кабачок, яблоко) и постепенно перешел на сухой корм. Щенку нужно 3–4 кормления в день, взрослой собаке — два.

Совет: вводите новые продукты постепенно, наблюдайте за реакцией животного, контролируйте порции — перекорм вреден для суставов. Белая шерсть любит питательные добавки без перебора.

Чешите, Шура, чешите

Белоснежная шуба и дружелюбный характер делают породу очаровательной, но эта красота требует ежедневного ухода. Двойная шерсть — визитная карточка самоеда. Подшерсток густой и плотный, поэтому расчесывать Бэна мы начали с первых недель. Уже тогда стало понятно: пушистость — ежедневная работа.

Совет: расчесывайте минимум дважды в неделю, а в период линьки — ежедневно. Купание раз в месяц мягким шампунем и сушка феном на низкой температуре обязательны. И готовьтесь к ежедневной уборке — белую шерсть видно везде.

Каждые полгода мы водим Бэна на профессиональный груминг — это стоит около 5–6 тысяч рублей. Там его тщательно вычесывают: сначала специальной расческой убирают отмерший подшерсток, затем мягкой щеткой аккуратно прорабатывают всю шерсть, чтобы распутать колтуны, обработать лапы и хвост, а на финальном этапе — легкий стайлинг. После груминга Бэн выглядит как «облачко счастья», а шерсть дольше остается чистой, легче расчесывается дома и меньше путается.

Поведение и характер

Все мы иногда немного Бэн | Источник: Александра Балаба / 51.RUВсе мы иногда немного Бэн | Источник: Александра Балаба / 51.RU

Все мы иногда немного Бэн

Источник:

Александра Балаба / 51.RU

Самоеды умны, энергичны и общительны, но упрямы. Когда Бэну было три месяца, он выглядел как милый пушистый комочек, но быстро показал характер: любая закрытая дверь — вой, нехватка движения — ободранные обои и охота на хозяйские тапки. Самоеды плохо переносят одиночество, а энергия щенка иногда поражает воображение.

Бэн любил проверять границы квартиры, бегать, прыгать и проявлять инициативу. И нужно быть готовым на нее откликнуться.

Совет: стройте режим с утренними активными играми, дневными мини-прогулками и вечерними спокойными выходами. Тогда энергия будет расходоваться правильно, а хаоса в доме поубавится.

Прогулки и социализация

Самоеду нужна в ежедневной активности — минимум 1,5–2 часа прогулок, игры на свежем воздухе, знакомство с людьми и другими животными. Социализация с раннего возраста формирует уравновешенную собаку и уменьшает тревожность.

Совет: начните с коротких встреч и постепенно расширяйте круг общения и территорию прогулок.

Порода склонна к дисплазии тазобедренного сустава, проблемам с глазами и ушами. Регулярные визиты к ветеринару, прививки, дегельминтизация и контроль состояния зубов и ушей — жизненная необходимость.

Совет: ведите дневник здоровья, фиксируйте вес, прививки и реакцию на корм. Это помогает вовремя заметить изменения и предотвратить осложнения.

Воспитание и лайфхаки

Самоеды очень разговорчивые

Источник:

Александра Балаба / 51.RU

Самоеды умны, иногда упрямы. На крик или наказание они реагируют плохо, зато положительное подкрепление работает отлично.

10 практических советов для будущих владельцев самоеда

  1. Готовьтесь к шерсти — расчесывайте минимум 2–3 раза в неделю, во время линьки ежедневно.

  2. Полугодовой груминг — профессиональная чистка каждые 6 месяцев (5–6 тысяч рублей).

  3. Активность — ключ к счастью, минимум 1,5–2 часа прогулок в день.

  4. Социализация с раннего возраста — знакомство с людьми, животными и новыми ситуациями.

  5. Питание по возрасту: щенки — 3–4 кормления в день, взрослые — 2; натуральная еда и премиум-корм постепенно смешиваются.

  6. Контроль веса — перекорм вреден, особенно для суставов.

  7. Игры и умственные задачи — головоломки, игрушки с лакомством, обучение трюкам.

  8. Безопасное пространство дома — убирайте провода и предметы, которые щенок может грызть.

  9. Позитивное воспитание — терпение и похвала эффективнее наказаний.

  10. Регулярная профилактика здоровья — ветеринар, прививки, уход за ушами, глазами и зубами, дневник здоровья.

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Комментарии
2
Гость
18 апреля, 21:35
В городе стало много собак. Некоторые одеты и обуты как франты. Я рад этому, рад за их хозяев. Это есть хорошо!
Гость
18 апреля, 21:07
Отпустите меня в Гималаи. Отпустите меня насовсем. А не то я завою а не то я залаю. А не то я кого-нибудь съем.
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Гость
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