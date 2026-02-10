Животные «Проблема для приютов и заводчиков»: из вакцины для кошек убрали один компонент — мнение ветеринара

Животных не смогут прививать от хламидиоза

Состав вакцины для кошек изменился с февраля

С февраля 2026 года вакцина для кошек «Мультифел» изменила состав — из нее убрали компонент для профилактики хламидиоза, рассказывает NGS.RU. ветеринары и заводчики опасаются ухудшения эпидемиологической обстановки в приютах и питомниках породистых кошек.

Информация об изменении состава появилась на сайте производителя — ООО «Ветбиохим». Теперь препарат можно использовать только для профилактики вирусов панлейкопении, ринотрахеита и калицивируса кошек.

«Вакцина "Мультифел" (начиная с серии 11 от 02.2026 и далее) будет выпускаться без хламидиозного компонента. Все изменения внесены в регистрационное досье и утверждены Россельхознадзором», — указано в сообщении.

Как отмечает директор новосибирского «Ветеринарного центра стерилизации и хирургии» Кристина Никитина, эти перемены сильнее всего повлияют на приюты и питомники, то есть места скопления кошек.

«Для домашних животных, которые живут по одному или по двое, это не критично. А вот для скученного содержания кошек (приюты, питомники) хламидиоз может стать проблемой, потому что у него похожие проявления с ринотрахеитом  — истечения из носа и глаз, но при сдаче анализа методом ПЦР мы герпеса (другое название вируса) не обнаруживаем, тогда начинаем искать микоплазмоз или хламидиоз. Альтернативной иммунопрофилактики против хламидиоза сейчас на рынке нет», — отметила она.

Ольга Груздь, президент клуба любителей кошек «Котомир» и эксперт по породам, добавила, что для заводчиков и организаторов выставок кошек ситуация тоже может оказаться критичной.

НГС обратился к производителю с просьбой назвать причину изменения состава, а также сообщить, запланирован ли выпуск другой вакцины с этим компонентом.

Рихарда Лем
Рихарда Лем
Корреспондент
Ветеринария Вакцина Кошка
Гость
10 февраля, 19:06
если людям ухудшают жизнь систематически то чем кошки лучше?
